Breakout Londres

Печальная правда в том, что самые прибыльные стратегии часто выглядят наиболее скучными в бэктестах, но розничные трейдеры хотят действия и волнения - именно поэтому 95% из них теряют деньги.


Этот EA на самом деле заставляет пользователя взаимодействовать и понимать - нужно правильно настроить время сессий, понимать требования вашего брокера и настраивать параметры для разных символов. Это не черный ящик типа "подключил и забыл", поэтому некоторые считают его "сложным".

Ирония в том, что понимание этих основ сделало бы трейдеров гораздо более успешными, чем слепое использование любой автоматизированной системы.


БРЕЙКАУТ ЛОНДРЕС

Универсальная система прорыва сессий Victorious Creations Labs

ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ

Брейкаут Лондрес – это профессиональная система прорыва сессий, вдохновленная проверенной временем стратегией лондонского прорыва. Превосходно захватывая взрывные лондонские движения, её универсальная структура работает для ЛЮБОГО перехода между сессиями, когда цена прорывается из консолидации в трендовое движение.

Основная стратегия:

  • Определяет диапазоны консолидации во время спокойных рыночных часов
  • Размещает интеллектуальные отложенные ордера для захвата прорывов
  • Управляет сделками с профессиональными параметрами риска
  • Работает на любом переходе сессий, который вы определите

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Определение диапазона: В течение заданных вами спокойных часов, советник отслеживает каждую 15-минутную свечу для установления истинного диапазона максимумов/минимумов. Этот подход с использованием нескольких свечей захватывает настоящие экстремумы, а не моментные скачки.

Исполнение прорыва: В указанный вами час прорыва, отложенные ордера размещаются за пределами диапазона с выбранным вами буфером. Когда цена прорывается с уверенностью, сделки исполняются автоматически. Если прорыв не происходит, ордера истекают через 4 часа.

Управление сделками: Выбирайте между фиксированными стопами/целями в пипсах или динамическим размером на основе ширины диапазона. Советник автоматически управляет позициями и ежедневным сбросом.

Ручное управление – ключ: Оба отложенных ордера остаются активными по замыслу. Когда один достигает прибыли, другой остается отложенным – ВАШЕ решение, отменить его через десктоп или мобильное приложение.

Преимущество двух ордеров:

  • Захватывает V-образные развороты: Рынки часто проверяют оба направления в волатильных сессиях
  • Без направленного уклона: Готовность к прорывам в любую сторону
  • Двойная возможность: На неспокойных рынках вы можете получить прибыль в обоих направлениях
  • Гибкость: Сохраняйте оба для волатильности или отменяйте один для трендовых дней

Истина о реальной торговле: Самые успешные пользователи советника – те, кто:

  • Проверяют свои сделки 2-3 раза в течение сессии
  • Отменяют противоположные ордера, когда это имеет смысл
  • Фиксируют прибыль рано, когда рынок их предлагает
  • Пропускают торговлю в неопределенные дни
  • Рассматривают советник как инструмент, а не замену мышлению

Мы управляем механикой; вы обеспечиваете суждение. Активная торговля, автоматизированное исполнение.

ПРЕИМУЩЕСТВО

Лондонское превосходство: Рождено из классического лондонского прорыва - захватывая институциональный импульс, когда европейские торговые площадки занимают позиции в часы пиковой ликвидности.

За пределами Лондона - универсальное применение:

  • Азия → Лондон: Традиционная настройка (диапазон 0-7, прорыв 7:00)
  • Лондон → Нью-Йорк: Дневная консолидация (диапазон 12-14:30, прорыв 14:30)
  • Предрыночный → Открытие США: (диапазон 4-9:30, прорыв 9:30)
  • ЛЮБОЙ Спокойный Период → ЛЮБОЙ Активный Период

Один советник, неограниченные стратегии. Настройте для любого перехода сессий.

Чистая архитектура: Профессиональный код MQL5 с интеллектуальной обработкой брокера, корректировками для конкретных символов (Золото/Серебро/JPY) и прозрачной логикой, которой вы можете доверять.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Умная обработка символов:

  • Автоматически регулирует волатильность Золота/Серебра
  • Оптимизирует для характеристик пар с JPY
  • Проверяет соответствие требованиям брокера
  • Работает со всеми основными парами и металлами

Надежное исполнение:

  • Проверка исторических данных
  • Проверка требований к марже
  • Правильная нормализация размера лота
  • Совместимость с несколькими брокерами
  • Интеллектуальное преобразование пойнтов/пипсов
  • Профессиональная обработка ошибок

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Торговые параметры:

  • Размер лота: Ваш торговый объем (от 0.01 до 1.0+)
  • Буфер в пипсах: Безопасное расстояние за пределами диапазона (5 = 5 пипсов, автоматически регулируется)
  • Использовать фиксированный SL: Переключение между фиксированными пипсами и динамическим, основанным на диапазоне

Фиксированные настройки:

  • Фиксированные SL/TP в пипсах: Прямые значения пипсов (обычно 20 SL, 30 TP)

Динамические настройки:

  • Множитель SL/TP: Как множитель диапазона (обычно 1.0x, 1.5x)

Время сессий (соответствует времени сервера ВАШЕГО брокера):

  • Начало/Конец Азиатской сессии: Период расчета диапазона (0-23)
  • Час открытия сделки: Когда размещать ордера на прорыв
  • Час закрытия сделки: Когда закрывать все позиции
  • Магическое число: Уникальный идентификатор советника

Примечание: Параметры "Азиатской" сессии работают для ЛЮБОГО временного периода, который вы определите

Важный совет по настройке: Часы сессий должны соответствовать часовому поясу сервера вашего брокера. Проверьте текущее время сервера в обзоре рынка MT5, затем рассчитайте, когда ваши желаемые сессии происходят в этом часовом поясе.

МУДРОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ

Берите то, что есть: Если цена достигает +15 пипсов три раза, но продолжает откатываться, фиксируйте эти 15 пипсов. Стабильные меньшие прибыли превосходят ожидание хоум-ранов.

Реальность 7 утра по Великобритании: Первый час часто имеет ложные прорывы. Рассмотрите:

  • Начало в 8 утра, чтобы избежать "часа вытряхивания"
  • Использование консервативных целей 15-20 пипсов
  • Более широкие буферы для фильтрации шума

Адаптируйте свое преимущество: Рынки эволюционируют. Если часто останавливаетесь, расширьте буфер на 1-2 пипса. Если не достигаете TP, уменьшите на 5 пипсов. Отслеживайте результаты и корректируйте.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАР

EUR/USD: Устойчивые прорывы, хорошее продолжение. Попробуйте диапазоны 0-8 часов. GBP/USD: Взрывной, но склонен к ложным прорывам. Рассмотрите начало в 8 утра, более широкие буферы. Ваши пары: Протестируйте разные часы сессий, чтобы найти оптимальные настройки. Тестируйте 0-7, 0-8, даже 22-7 для ночных диапазонов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Платформа: Meta Trader 5 Таймфрейм: Любой (внутренне использует M15) Символы: Все основные пары, Золото, Серебро Счет: Работает с любым типом брокера/счета

Рекомендации по минимальному депозиту:

Для Форекс пар:

  • $200-300 для 0.01 лотов (микро счет)
  • $2,000-3,000 для 0.1 лотов (мини счет)
  • $10,000+ для 1.0 лотов (стандартный счет)

Для Золота/Серебра:

  • $500+ для 0.01 лотов (из-за более высокой волатильности)
  • $5,000+ для 0.1 лотов

Начинайте с 0.01 лотов независимо от размера счета, пока не найдете оптимальные настройки через тестирование

Качественные торговые инструменты должны быть доступны всем трейдерам, а не только тем, кто может позволить себе премиум-цены. Профессиональные советники слишком долго были заперты за ценниками $300-800. Брейкаут Лондрес предлагает стратегию институционального качества по цене, которая имеет смысл.

Для трейдеров, от трейдера. Справедливая цена для справедливого шанса на рынках.

Victorious Creations Labs - Авторское право 2025, Виктор Гамильтон

