Breakout Londres

Осмелитесь ли Вы Торговать Проверенными временем методами Вместо Фантазий о Мартингейле ? .



Печальная правда в том, что самые прибыльные стратегии часто выглядят наиболее скучными в бэктестах, но розничные трейдеры хотят действия и волнения - именно поэтому 95% из них теряют деньги.

Этот EA на самом деле заставляет пользователя взаимодействовать и понимать - нужно правильно настроить время сессий, понимать требования вашего брокера и настраивать параметры для разных символов. Это не черный ящик типа "подключил и забыл", поэтому некоторые считают его "сложным". Ирония в том, что понимание этих основ сделало бы трейдеров гораздо более успешными, чем слепое использование любой автоматизированной системы.



БРЕЙКАУТ ЛОНДРЕС

Универсальная система прорыва сессий Victorious Creations Labs

ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ

Брейкаут Лондрес – это профессиональная система прорыва сессий, вдохновленная проверенной временем стратегией лондонского прорыва. Превосходно захватывая взрывные лондонские движения, её универсальная структура работает для ЛЮБОГО перехода между сессиями, когда цена прорывается из консолидации в трендовое движение.

Основная стратегия:

Определяет диапазоны консолидации во время спокойных рыночных часов

Размещает интеллектуальные отложенные ордера для захвата прорывов

Управляет сделками с профессиональными параметрами риска

Работает на любом переходе сессий, который вы определите

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Определение диапазона: В течение заданных вами спокойных часов, советник отслеживает каждую 15-минутную свечу для установления истинного диапазона максимумов/минимумов. Этот подход с использованием нескольких свечей захватывает настоящие экстремумы, а не моментные скачки.

Исполнение прорыва: В указанный вами час прорыва, отложенные ордера размещаются за пределами диапазона с выбранным вами буфером. Когда цена прорывается с уверенностью, сделки исполняются автоматически. Если прорыв не происходит, ордера истекают через 4 часа.

Управление сделками: Выбирайте между фиксированными стопами/целями в пипсах или динамическим размером на основе ширины диапазона. Советник автоматически управляет позициями и ежедневным сбросом.

Ручное управление – ключ: Оба отложенных ордера остаются активными по замыслу. Когда один достигает прибыли, другой остается отложенным – ВАШЕ решение, отменить его через десктоп или мобильное приложение.

Преимущество двух ордеров:

Захватывает V-образные развороты: Рынки часто проверяют оба направления в волатильных сессиях

Без направленного уклона: Готовность к прорывам в любую сторону

Двойная возможность: На неспокойных рынках вы можете получить прибыль в обоих направлениях

Гибкость: Сохраняйте оба для волатильности или отменяйте один для трендовых дней

Истина о реальной торговле: Самые успешные пользователи советника – те, кто:

Проверяют свои сделки 2-3 раза в течение сессии

Отменяют противоположные ордера, когда это имеет смысл

Фиксируют прибыль рано, когда рынок их предлагает

Пропускают торговлю в неопределенные дни

Рассматривают советник как инструмент, а не замену мышлению

Мы управляем механикой; вы обеспечиваете суждение. Активная торговля, автоматизированное исполнение.

ПРЕИМУЩЕСТВО

Лондонское превосходство: Рождено из классического лондонского прорыва - захватывая институциональный импульс, когда европейские торговые площадки занимают позиции в часы пиковой ликвидности.

За пределами Лондона - универсальное применение:

Азия → Лондон: Традиционная настройка (диапазон 0-7, прорыв 7:00)

Лондон → Нью-Йорк: Дневная консолидация (диапазон 12-14:30, прорыв 14:30)

Предрыночный → Открытие США: (диапазон 4-9:30, прорыв 9:30)

ЛЮБОЙ Спокойный Период → ЛЮБОЙ Активный Период

Один советник, неограниченные стратегии. Настройте для любого перехода сессий.

Чистая архитектура: Профессиональный код MQL5 с интеллектуальной обработкой брокера, корректировками для конкретных символов (Золото/Серебро/JPY) и прозрачной логикой, которой вы можете доверять.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Умная обработка символов:

Автоматически регулирует волатильность Золота/Серебра

Оптимизирует для характеристик пар с JPY

Проверяет соответствие требованиям брокера

Работает со всеми основными парами и металлами

Надежное исполнение:

Проверка исторических данных

Проверка требований к марже

Правильная нормализация размера лота

Совместимость с несколькими брокерами

Интеллектуальное преобразование пойнтов/пипсов

Профессиональная обработка ошибок

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Торговые параметры:

Размер лота: Ваш торговый объем (от 0.01 до 1.0+)

Буфер в пипсах: Безопасное расстояние за пределами диапазона (5 = 5 пипсов, автоматически регулируется)

Использовать фиксированный SL: Переключение между фиксированными пипсами и динамическим, основанным на диапазоне

Фиксированные настройки:

Фиксированные SL/TP в пипсах: Прямые значения пипсов (обычно 20 SL, 30 TP)

Динамические настройки:

Множитель SL/TP: Как множитель диапазона (обычно 1.0x, 1.5x)

Время сессий (соответствует времени сервера ВАШЕГО брокера):

Начало/Конец Азиатской сессии: Период расчета диапазона (0-23)

Час открытия сделки: Когда размещать ордера на прорыв

Час закрытия сделки: Когда закрывать все позиции

Магическое число: Уникальный идентификатор советника

Примечание: Параметры "Азиатской" сессии работают для ЛЮБОГО временного периода, который вы определите

Важный совет по настройке: Часы сессий должны соответствовать часовому поясу сервера вашего брокера. Проверьте текущее время сервера в обзоре рынка MT5, затем рассчитайте, когда ваши желаемые сессии происходят в этом часовом поясе.

МУДРОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ

Берите то, что есть: Если цена достигает +15 пипсов три раза, но продолжает откатываться, фиксируйте эти 15 пипсов. Стабильные меньшие прибыли превосходят ожидание хоум-ранов.

Реальность 7 утра по Великобритании: Первый час часто имеет ложные прорывы. Рассмотрите:

Начало в 8 утра, чтобы избежать "часа вытряхивания"

Использование консервативных целей 15-20 пипсов

Более широкие буферы для фильтрации шума

Адаптируйте свое преимущество: Рынки эволюционируют. Если часто останавливаетесь, расширьте буфер на 1-2 пипса. Если не достигаете TP, уменьшите на 5 пипсов. Отслеживайте результаты и корректируйте.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАР

EUR/USD: Устойчивые прорывы, хорошее продолжение. Попробуйте диапазоны 0-8 часов. GBP/USD: Взрывной, но склонен к ложным прорывам. Рассмотрите начало в 8 утра, более широкие буферы. Ваши пары: Протестируйте разные часы сессий, чтобы найти оптимальные настройки. Тестируйте 0-7, 0-8, даже 22-7 для ночных диапазонов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Платформа: Meta Trader 5 Таймфрейм: Любой (внутренне использует M15) Символы: Все основные пары, Золото, Серебро Счет: Работает с любым типом брокера/счета

Рекомендации по минимальному депозиту:

Для Форекс пар:

$200-300 для 0.01 лотов (микро счет)

$2,000-3,000 для 0.1 лотов (мини счет)

$10,000+ для 1.0 лотов (стандартный счет)

Для Золота/Серебра:

$500+ для 0.01 лотов (из-за более высокой волатильности)

$5,000+ для 0.1 лотов

Начинайте с 0.01 лотов независимо от размера счета, пока не найдете оптимальные настройки через тестирование

Качественные торговые инструменты должны быть доступны всем трейдерам, а не только тем, кто может позволить себе премиум-цены. Профессиональные советники слишком долго были заперты за ценниками $300-800. Брейкаут Лондрес предлагает стратегию институционального качества по цене, которая имеет смысл.

Для трейдеров, от трейдера. Справедливая цена для справедливого шанса на рынках.

Victorious Creations Labs - Авторское право 2025, Виктор Гамильтон