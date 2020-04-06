Breakout Londres
- Эксперты
- Victor Paul Hamilton
- Версия: 1.8
Осмелитесь ли Вы Торговать Проверенными временем методами Вместо Фантазий о Мартингейле ? .
Всем, кто скачивает, пожалуйста, оставьте комментарий или отзыв, если вы нашли продукт полезным.
Я сейчас в MQL-тюрьме на месяц, поэтому не могу отвечать на сообщения.
Да здравствует Сопротивление!
Печальная правда в том, что самые прибыльные стратегии часто выглядят наиболее скучными в бэктестах, но розничные трейдеры хотят действия и волнения - именно поэтому 95% из них теряют деньги.
Этот EA на самом деле заставляет пользователя взаимодействовать и понимать - нужно правильно настроить время сессий, понимать требования вашего брокера и настраивать параметры для разных символов. Это не черный ящик типа "подключил и забыл", поэтому некоторые считают его "сложным".
Ирония в том, что понимание этих основ сделало бы трейдеров гораздо более успешными, чем слепое использование любой автоматизированной системы.
БРЕЙКАУТ ЛОНДРЕС
Универсальная система прорыва сессий Victorious Creations Labs
ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ
Брейкаут Лондрес – это профессиональная система прорыва сессий, вдохновленная проверенной временем стратегией лондонского прорыва. Превосходно захватывая взрывные лондонские движения, её универсальная структура работает для ЛЮБОГО перехода между сессиями, когда цена прорывается из консолидации в трендовое движение.
Основная стратегия:
- Определяет диапазоны консолидации во время спокойных рыночных часов
- Размещает интеллектуальные отложенные ордера для захвата прорывов
- Управляет сделками с профессиональными параметрами риска
- Работает на любом переходе сессий, который вы определите
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Определение диапазона: В течение заданных вами спокойных часов, советник отслеживает каждую 15-минутную свечу для установления истинного диапазона максимумов/минимумов. Этот подход с использованием нескольких свечей захватывает настоящие экстремумы, а не моментные скачки.
Исполнение прорыва: В указанный вами час прорыва, отложенные ордера размещаются за пределами диапазона с выбранным вами буфером. Когда цена прорывается с уверенностью, сделки исполняются автоматически. Если прорыв не происходит, ордера истекают через 4 часа.
Управление сделками: Выбирайте между фиксированными стопами/целями в пипсах или динамическим размером на основе ширины диапазона. Советник автоматически управляет позициями и ежедневным сбросом.
Ручное управление – ключ: Оба отложенных ордера остаются активными по замыслу. Когда один достигает прибыли, другой остается отложенным – ВАШЕ решение, отменить его через десктоп или мобильное приложение.
Преимущество двух ордеров:
- Захватывает V-образные развороты: Рынки часто проверяют оба направления в волатильных сессиях
- Без направленного уклона: Готовность к прорывам в любую сторону
- Двойная возможность: На неспокойных рынках вы можете получить прибыль в обоих направлениях
- Гибкость: Сохраняйте оба для волатильности или отменяйте один для трендовых дней
Истина о реальной торговле: Самые успешные пользователи советника – те, кто:
- Проверяют свои сделки 2-3 раза в течение сессии
- Отменяют противоположные ордера, когда это имеет смысл
- Фиксируют прибыль рано, когда рынок их предлагает
- Пропускают торговлю в неопределенные дни
- Рассматривают советник как инструмент, а не замену мышлению
Мы управляем механикой; вы обеспечиваете суждение. Активная торговля, автоматизированное исполнение.
ПРЕИМУЩЕСТВО
Лондонское превосходство: Рождено из классического лондонского прорыва - захватывая институциональный импульс, когда европейские торговые площадки занимают позиции в часы пиковой ликвидности.
За пределами Лондона - универсальное применение:
- Азия → Лондон: Традиционная настройка (диапазон 0-7, прорыв 7:00)
- Лондон → Нью-Йорк: Дневная консолидация (диапазон 12-14:30, прорыв 14:30)
- Предрыночный → Открытие США: (диапазон 4-9:30, прорыв 9:30)
- ЛЮБОЙ Спокойный Период → ЛЮБОЙ Активный Период
Один советник, неограниченные стратегии. Настройте для любого перехода сессий.
Чистая архитектура: Профессиональный код MQL5 с интеллектуальной обработкой брокера, корректировками для конкретных символов (Золото/Серебро/JPY) и прозрачной логикой, которой вы можете доверять.
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Умная обработка символов:
- Автоматически регулирует волатильность Золота/Серебра
- Оптимизирует для характеристик пар с JPY
- Проверяет соответствие требованиям брокера
- Работает со всеми основными парами и металлами
Надежное исполнение:
- Проверка исторических данных
- Проверка требований к марже
- Правильная нормализация размера лота
- Совместимость с несколькими брокерами
- Интеллектуальное преобразование пойнтов/пипсов
- Профессиональная обработка ошибок
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Торговые параметры:
- Размер лота: Ваш торговый объем (от 0.01 до 1.0+)
- Буфер в пипсах: Безопасное расстояние за пределами диапазона (5 = 5 пипсов, автоматически регулируется)
- Использовать фиксированный SL: Переключение между фиксированными пипсами и динамическим, основанным на диапазоне
Фиксированные настройки:
- Фиксированные SL/TP в пипсах: Прямые значения пипсов (обычно 20 SL, 30 TP)
Динамические настройки:
- Множитель SL/TP: Как множитель диапазона (обычно 1.0x, 1.5x)
Время сессий (соответствует времени сервера ВАШЕГО брокера):
- Начало/Конец Азиатской сессии: Период расчета диапазона (0-23)
- Час открытия сделки: Когда размещать ордера на прорыв
- Час закрытия сделки: Когда закрывать все позиции
- Магическое число: Уникальный идентификатор советника
Примечание: Параметры "Азиатской" сессии работают для ЛЮБОГО временного периода, который вы определите
Важный совет по настройке: Часы сессий должны соответствовать часовому поясу сервера вашего брокера. Проверьте текущее время сервера в обзоре рынка MT5, затем рассчитайте, когда ваши желаемые сессии происходят в этом часовом поясе.
МУДРОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ
Берите то, что есть: Если цена достигает +15 пипсов три раза, но продолжает откатываться, фиксируйте эти 15 пипсов. Стабильные меньшие прибыли превосходят ожидание хоум-ранов.
Реальность 7 утра по Великобритании: Первый час часто имеет ложные прорывы. Рассмотрите:
- Начало в 8 утра, чтобы избежать "часа вытряхивания"
- Использование консервативных целей 15-20 пипсов
- Более широкие буферы для фильтрации шума
Адаптируйте свое преимущество: Рынки эволюционируют. Если часто останавливаетесь, расширьте буфер на 1-2 пипса. Если не достигаете TP, уменьшите на 5 пипсов. Отслеживайте результаты и корректируйте.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАР
EUR/USD: Устойчивые прорывы, хорошее продолжение. Попробуйте диапазоны 0-8 часов. GBP/USD: Взрывной, но склонен к ложным прорывам. Рассмотрите начало в 8 утра, более широкие буферы. Ваши пары: Протестируйте разные часы сессий, чтобы найти оптимальные настройки. Тестируйте 0-7, 0-8, даже 22-7 для ночных диапазонов.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Платформа: Meta Trader 5 Таймфрейм: Любой (внутренне использует M15) Символы: Все основные пары, Золото, Серебро Счет: Работает с любым типом брокера/счета
Рекомендации по минимальному депозиту:
Для Форекс пар:
- $200-300 для 0.01 лотов (микро счет)
- $2,000-3,000 для 0.1 лотов (мини счет)
- $10,000+ для 1.0 лотов (стандартный счет)
Для Золота/Серебра:
- $500+ для 0.01 лотов (из-за более высокой волатильности)
- $5,000+ для 0.1 лотов
Начинайте с 0.01 лотов независимо от размера счета, пока не найдете оптимальные настройки через тестирование
Качественные торговые инструменты должны быть доступны всем трейдерам, а не только тем, кто может позволить себе премиум-цены. Профессиональные советники слишком долго были заперты за ценниками $300-800. Брейкаут Лондрес предлагает стратегию институционального качества по цене, которая имеет смысл.
Для трейдеров, от трейдера. Справедливая цена для справедливого шанса на рынках.
Victorious Creations Labs - Авторское право 2025, Виктор Гамильтон