PHALANX NEURAL AI — Нейросетевой эксперт для XAUUSD

Phalanx Neural AI — это эксперт-советник для MT5, разработанный для трейдеров, которым требуется интеллектуальная нейросетевая система для XAUUSD, ориентированная на анализ потока, микроструктуру рынка и определение высококачественных торговых контекстов.

EA использует нейронную модель DNN63, оптимизированную для торговли золотом на таймфрейме M30, без сетки, без мартингейла и со стабильным исполнением на ECN и prop-firm счетах.

Этот эксперт создан для обеспечения селективного потока сделок, отфильтровывая рыночный шум и выделяя только статистически выгодные моменты — характерные для систем с искусственным интеллектом, ориентированных на XAUUSD.

После покупки рекомендуется связаться через личное сообщение для получения инструкций по установке, идеальных параметров и рекомендаций по использованию.





При покупке советника Phalanx Neural AI вы можете получить бесплатную лицензию на советник Dominion Gold EA, привязанную к двум торговым счетам.

После покупки отправьте скриншот подтверждения покупки и активации продукта.

Для этого откройте меню «Покупки» в MQL5 и отправьте скрин, показывающий активацию Phalanx Neural AI.

После подтверждения бесплатная лицензия будет предоставлена.



https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Политика ценообразования

Начальная цена: 169 USD

Планируемая конечная цена: 1799 USD

После каждых проданных 10 копий цена увеличивается примерно на 150 USD, с контролируемой прогрессией для сохранения эксклюзивности.

Ключевые технологии

Нейронный модуль DNN63 — ядро торговой системы на базе ИИ

Проприетарная модель из 63 параметров, настроенная специально для оценки силы, стабильности и качества движения XAUUSD — идеальный выбор для трейдеров, ищущих нейросетевой EA для золота.

Фильтр направленного контекста

Анализирует тренд, наклон, давление покупателей/продавцов и структуру свечей — критические элементы для стратегий, основанных на потоке и микроструктуре рынка золота.

Чтение микроструктуры рынка

Постоянная оценка волатильности, диапазона, скорости и ценового прогресса.

Это улучшает устойчивость советника в различных рыночных условиях и у разных брокеров.

Структурированное управление рисками

Фиксированный стоп-лосс, динамический трейлинг и интеллектуальный расчет лота.

Без сетки, без мартингейла, без экспоненциального увеличения риска — подходит для безопасной и технической торговли золотом.

Легкая и стабильная архитектура — совместима с проп-фирмами

Разработан для работы в требовательных условиях с низкой задержкой и высокой совместимостью с ECN, FIFO и оценочными счетами проп фирм.

Особенности Phalanx Neural AI

Минималистичный и высокоселективный ИИ

Советник открывает сделки с низкой частотой, выбирая только высококачественные моменты.

Такой подход повышает стабильность и последовательность — ключевые качества для пользователей нейросетевых EA на XAUUSD.

Избегает зон шума и нерегулярных движений

Модель отклоняет нестабильные рыночные состояния, которые снижают эффективность обычных систем, делая EA особенно устойчивым в сложных сценариях золота.

Решения на основе нескольких интегрированных факторов

Сигнал формируется через комбинацию микроструктуры, направления, волатильности и ценового прогресса — без зависимости от одного индикатора.

Устойчивость у разных брокеров

Оптимизирован для корректной работы с различными поставщиками ликвидности, спредами и моделями исполнения, минимизируя вариации, характерные для чувствительных советников.

Технические характеристики

Рекомендуемая пара: XAUUSD (Gold)

Идеальный таймфрейм: M30

Рекомендуемый депозит: 300 USD

Минимальный депозит: 100 USD (высокий риск)

Минимальное кредитное плечо: 1:50

Совместим с ECN, FIFO и Prop Firms

Не использует сетку, мартингейл или агрессивные техники

Основные функции

• Нейромодель DNN63

• Адаптивный направленный фильтр

• Комбинированный анализ волатильности и прогрессии

• Оптимизированный трейлинг-стоп

• Низкая частота и высокая селективность

• Легкая и стабильная архитектура (идеально для VPS)

• Стабильные результаты при наличии качественных данных

• Простая установка

• Специализация на трейдинге XAUUSD с ИИ на MT5

Важные замечания

• Стоп-лосс является обязательной частью стратегии.

• Дни без сделок — нормальное поведение из-за высокой селективности EA.

• Оценивать систему рекомендуется на больших периодах.

• Различия в спреде и исполнении могут давать разные результаты у брокеров.