PHALANX NEURAL AI — Нейросетевой эксперт для XAUUSD
Phalanx Neural AI — это эксперт-советник для MT5, разработанный для трейдеров, которым требуется интеллектуальная нейросетевая система для XAUUSD, ориентированная на анализ потока, микроструктуру рынка и определение высококачественных торговых контекстов.
EA использует нейронную модель DNN63, оптимизированную для торговли золотом на таймфрейме M30, без сетки, без мартингейла и со стабильным исполнением на ECN и prop-firm счетах.
Этот эксперт создан для обеспечения селективного потока сделок, отфильтровывая рыночный шум и выделяя только статистически выгодные моменты — характерные для систем с искусственным интеллектом, ориентированных на XAUUSD.
Политика ценообразования
Начальная цена: 169 USD
Планируемая конечная цена: 1799 USD
После каждых проданных 10 копий цена увеличивается примерно на 150 USD, с контролируемой прогрессией для сохранения эксклюзивности.
Ключевые технологии
Нейронный модуль DNN63 — ядро торговой системы на базе ИИ
Проприетарная модель из 63 параметров, настроенная специально для оценки силы, стабильности и качества движения XAUUSD — идеальный выбор для трейдеров, ищущих нейросетевой EA для золота.
Фильтр направленного контекста
Анализирует тренд, наклон, давление покупателей/продавцов и структуру свечей — критические элементы для стратегий, основанных на потоке и микроструктуре рынка золота.
Чтение микроструктуры рынка
Постоянная оценка волатильности, диапазона, скорости и ценового прогресса.
Это улучшает устойчивость советника в различных рыночных условиях и у разных брокеров.
Структурированное управление рисками
Фиксированный стоп-лосс, динамический трейлинг и интеллектуальный расчет лота.
Без сетки, без мартингейла, без экспоненциального увеличения риска — подходит для безопасной и технической торговли золотом.
Легкая и стабильная архитектура — совместима с проп-фирмами
Разработан для работы в требовательных условиях с низкой задержкой и высокой совместимостью с ECN, FIFO и оценочными счетами проп фирм.
Особенности Phalanx Neural AI
Минималистичный и высокоселективный ИИ
Советник открывает сделки с низкой частотой, выбирая только высококачественные моменты.
Такой подход повышает стабильность и последовательность — ключевые качества для пользователей нейросетевых EA на XAUUSD.
Избегает зон шума и нерегулярных движений
Модель отклоняет нестабильные рыночные состояния, которые снижают эффективность обычных систем, делая EA особенно устойчивым в сложных сценариях золота.
Решения на основе нескольких интегрированных факторов
Сигнал формируется через комбинацию микроструктуры, направления, волатильности и ценового прогресса — без зависимости от одного индикатора.
Устойчивость у разных брокеров
Оптимизирован для корректной работы с различными поставщиками ликвидности, спредами и моделями исполнения, минимизируя вариации, характерные для чувствительных советников.
Технические характеристики
Рекомендуемая пара: XAUUSD (Gold)
Идеальный таймфрейм: M30
Рекомендуемый депозит: 300 USD
Минимальный депозит: 100 USD (высокий риск)
Минимальное кредитное плечо: 1:50
Совместим с ECN, FIFO и Prop Firms
Не использует сетку, мартингейл или агрессивные техники
Основные функции
• Нейромодель DNN63
• Адаптивный направленный фильтр
• Комбинированный анализ волатильности и прогрессии
• Оптимизированный трейлинг-стоп
• Низкая частота и высокая селективность
• Легкая и стабильная архитектура (идеально для VPS)
• Стабильные результаты при наличии качественных данных
• Простая установка
• Специализация на трейдинге XAUUSD с ИИ на MT5
Важные замечания
• Стоп-лосс является обязательной частью стратегии.
• Дни без сделок — нормальное поведение из-за высокой селективности EA.
• Оценивать систему рекомендуется на больших периодах.
• Различия в спреде и исполнении могут давать разные результаты у брокеров.