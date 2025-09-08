Ultron Conflux – Обзор

Ultron Conflux — это эксперт-советник, разработанный для работы исключительно на таймфрейме 1 минута (M1).

Он использует сочетание двух технических индикаторов — полос Боллинджера и осциллятора Стохастик — для определения точных торговых возможностей на основе ясных и объективных правил.

Система полностью автоматизирована и не использует мартингейл, сетку или хеджирование, обеспечивая дисциплинированный и контролируемый уровень риска.

Все параметры риска могут быть настроены в соответствии с профилем трейдера.

Техническая информация

Рекомендуемые символы: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — для оптимизированных настроек свяжитесь со мной в личных сообщениях.

Рабочий таймфрейм: M1 (обязательно)

Режим тестирования: OHLC 1 минуты (рекомендуется)

Минимальный депозит: от 100 USD (рекомендуется 200+)

Минимальное кредитное плечо: 1:50

Рекомендуемый тип счета: Standard

Рекомендуемые брокеры: Standard-счета с низким спредом (например, ICMarkets, ICTrading)

Основные особенности

Без Мартингейла

Без сетки

Без хеджирования

Полностью автоматическая торговля

Сигнальная конвергенция Bollinger Bands + Stochastic

Управление рисками с использованием Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop

Автоматический расчет лота (фиксированный, в зависимости от баланса или % риска)

Фильтр торговых часов

Фильтр по дням недели

Простая установка и интуитивно понятная настройка

Совместим с проп-фирмами

Входные параметры

LotSizeMethod: фиксированный / масштабируемый от баланса / % риска на сделку

FixedLot: фиксированный размер лота

RiskPerTradePercent: процент риска на сделку

StopLossPoints: Stop Loss в пунктах

TakeProfitPoints: Take Profit в пунктах

TrailingStopPoints: Trailing Stop в пунктах

TradingWindow: время начала и окончания торговли

DayFilters: включение/выключение торговли по дням недели

MagicNumber: идентификатор сделок

Рекомендации по тестированию

Ultron Conflux оптимизирован для работы в режиме OHLC 1 минуты в тестере стратегий.

Этот метод обеспечивает более быстрые и стабильные результаты без необходимости использования реальных тиков.

Для максимальной воспроизводимости всегда используйте режим OHLC 1 минуты.

Предупреждение о рисках

Торговля Forex и CFD связана со значительным финансовым риском.

Результаты бектестов не гарантируют будущую прибыль.

Настоятельно рекомендуется тестировать советника в тестере стратегий и на демо-счете перед использованием на реальном счете, корректируя параметры в соответствии с условиями брокера и инструмента.