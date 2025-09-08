Ultron Conflux

Ultron Conflux – Обзор
Ultron Conflux — это эксперт-советник, разработанный для работы исключительно на таймфрейме 1 минута (M1).
Он использует сочетание двух технических индикаторов — полос Боллинджера и осциллятора Стохастик — для определения точных торговых возможностей на основе ясных и объективных правил.

Система полностью автоматизирована и не использует мартингейл, сетку или хеджирование, обеспечивая дисциплинированный и контролируемый уровень риска.
Все параметры риска могут быть настроены в соответствии с профилем трейдера.

Техническая информация
Рекомендуемые символы: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — для оптимизированных настроек свяжитесь со мной в личных сообщениях.
Рабочий таймфрейм: M1 (обязательно)
Режим тестирования: OHLC 1 минуты (рекомендуется)
Минимальный депозит: от 100 USD (рекомендуется 200+)
Минимальное кредитное плечо: 1:50
Рекомендуемый тип счета: Standard
Рекомендуемые брокеры: Standard-счета с низким спредом (например, ICMarkets, ICTrading)

Основные особенности

  • Без Мартингейла

  • Без сетки

  • Без хеджирования

  • Полностью автоматическая торговля

  • Сигнальная конвергенция Bollinger Bands + Stochastic

  • Управление рисками с использованием Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop

  • Автоматический расчет лота (фиксированный, в зависимости от баланса или % риска)

  • Фильтр торговых часов

  • Фильтр по дням недели

  • Простая установка и интуитивно понятная настройка

  • Совместим с проп-фирмами

Входные параметры
LotSizeMethod: фиксированный / масштабируемый от баланса / % риска на сделку
FixedLot: фиксированный размер лота
RiskPerTradePercent: процент риска на сделку
StopLossPoints: Stop Loss в пунктах
TakeProfitPoints: Take Profit в пунктах
TrailingStopPoints: Trailing Stop в пунктах
TradingWindow: время начала и окончания торговли
DayFilters: включение/выключение торговли по дням недели
MagicNumber: идентификатор сделок

Рекомендации по тестированию
Ultron Conflux оптимизирован для работы в режиме OHLC 1 минуты в тестере стратегий.
Этот метод обеспечивает более быстрые и стабильные результаты без необходимости использования реальных тиков.
Для максимальной воспроизводимости всегда используйте режим OHLC 1 минуты.

Предупреждение о рисках
Торговля Forex и CFD связана со значительным финансовым риском.
Результаты бектестов не гарантируют будущую прибыль.
Настоятельно рекомендуется тестировать советника в тестере стратегий и на демо-счете перед использованием на реальном счете, корректируя параметры в соответствии с условиями брокера и инструмента.

Отзывы 2
Thiago Motta
29
Thiago Motta 2025.09.24 18:37 
 

Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!

