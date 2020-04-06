AW Heiken Ashi EA MT5

Многофункциональный автоматизированный советник, работающий по сигналам трендового индикатора AW Heiken Ashi. С расширенными и гибкими настройками управления рисками, объёмами, логикой входа и сопровождения позиций. При необходимости использует усреднение, регулируемые уровни TakeProfit и StopLoss, встроенная функция перекрытия, динамический шаг межу ордерами.

Основные функции:



Работа по индикатору AW Heiken Ashi — Советник автоматически открывает сделки при смене направления сигнала от индикатора. Все параметры индикатора (период, фильтрация и т.д.) задаются прямо в настройках советника.

Автоматический расчет объема (автолот) — Возможность торговать с фиксированным лотом или использовать автолот с привязкой к размеру депозита.

TP / SL (Take Profit и Stop Loss) — Поддерживается: Виртуальный TP в пунктах, расчитывается для группы ордеров от безубытка. SL для одиночных ордеров (от цены открытия), при сетке ордеров SL — рассчитывается от безубытка всей группы ордеров по направлению.

Динамический шаг между ордерами — Советник открывает первый ордер по тренду. Далее шаг между ними: может быть фиксированным, или динамическим — с мультипликатором шага после заданного количества ордеров (например, для контроля агрессии усреднения).

Умножение объема для ордеров в корзине — Опциональное увеличение лота при открытии новых ордеров в корзине.

Оверлап — Функция перекрытия первого ордера последним, в некоторых случаях, когда профита недостаточно для закрытия всех ордеров в корзине, будут закрыты только два ордера (первый и последний).

Фильтрация по направлению — Можно отключить BUY или SELL направление, чтобы торговать только в одну сторону (удобно для ручного контроля тренда или новостного фона).

Уведомления — Советник присылает алерты/уведомления при закрытии позиций (можно отключить).

Встроенная панель управления — Информативная панель на графике: текущие сделки, просадка, прибыль, кнопки для быстрого ручного закрытия BUY или SELL направления.

Преимущества:



Сигналы индикатора (период, фильтрация и т.д.) редактируются в настройках советника,

Полностью автоматизированный торговый робот, с полноценной стратегией,

Подходит для всех таймфреймов и символов (оптимально — M15 и выше),

Гибкие, интуитивно понятные настройки, с удобной панелью на чарте.

Входные настройки:



MAIN SETTINGS

Size_of_the_first_order - Переменная определяющая размер первого ордера

Enable_Autolot_calculation - Эта функция позволяет сохранить настройки рисков при изменении депозита

Autolot_deposit_per_0.01_lots - Объем депозита на каждые 0.01 при использовании автолота

Maximum_size_of_orders - Максимальный объем для одного ордера, измеряется в лотах

TAKE PROFIT SETTINGS

Take_Profit - Размер виртуального Тейк Профита. Считается для текущей группы ордеров от цены безубытка, измеряете в пунктах

Overlap_Recovery_Algorithm - Использовать перекрытие первого ордера последним, помогает закрывать часть позиции быстрее

Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Использовать Overlap после заданного колличества открытых ордеров



STOP LOSS SETTINGS



Use_StopLoss - Включить или отключить функцию стоплосс.

StopLoss_in_points_(0-not_used) - Вписать значение для стоплосс в пунктах. Для корзин ордеров рассчитывается от цены безубытка, для отдельных ордеров от цены открытия.

AVERAGING SETTINGS

Multiplier_for_size_of_orders - Каждый последующий открытый советником ордер в корзине ордеров будет больше предыдущего на данный коэффициент

Fixed_Step - Переменная, регулирующая шаг между ордерами, измеряется в пунктах

Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Использовать динамический шаг для каждого последующего ордера после заданного количество ордеров

Multiplier_for_Dynamic_Step - Вписать коэффициент увеличения для динамического шага

SIGNALS

_Period_ - Период индикатора, чем больше, тем меньше чувствительность сигналов индикатора. (Чем больше, тем меньше чувствительность сигналов индикатора. Чем меньше, тем больше чувствительность сигналов индикатора).

Smoothing_type - Тип сглаживания свечей индикатора, влияет на плавность отображения, скорость реакции на изменения рынка и количество ложных сигналов. Может быть выбран из четырех вариантов: Simple, Smoothed, Exponential, Linear-weighted.

Candle_number_for_signal - Фильтрация по количеству свечей для отображения сигнала, для фильтрации рыночного шума и ложных сигналов. После подтверждения сигнала на указанном количестве свеч отобразится сигнал для входа.

Maximum_bars - Количество свеч на основе которого будут произведены расчеты индикатора.

ADVISOR SETTINGS

Allow_to_open_OP_BUY_orders - Включить или отключить возможность советником открывать ордера типа BUY.

Allow_to_open_OP_SELL_orders - Включить или отключить возможность советником открывать ордера типа SELL.

Allow_to_open_new_orders_after_close - При окончании торговли можно отключить эту функцию и тогда советник не сможет открывать новые ордера, после закрытия предыдущих

Magic_number - Основной идентификатор ордеров советника

Comments - Комментарий ордеров открытых советником

PROTECTION SETTINGS

Maximum_slippage_in_points - Максимально допустимое проскальзывание в пунктах для открытия и закрытия ордеров

Maximum_spread_in_points - Максимально допустимый спред для открытия ордеров. Измеряется в пунктах

Maximum_number_of_orders - Максимально допустимое количество ордеров одного типа

NOTIFICATIONS SETTINGS

Send_push_notifications_when_closing_orders - Разрешить отправку уведомлений на мобильную версию терминала. Письма отправляются при закрытии ордеров

Send_mails_when_closing_orders - Разрешить отправку писем на электронный почтовый адрес пользователя. Письма отправляются при закрытии ордеров

Send_alerts_when_closing_orders - Разрешить отправку pop-up уведомлений на терминале пользователя. Алерты отправляются при закрытии ордеров

PANEL SETTINGS

Show_panel_of_advisor - Отображать или не отображать панель советника

Size_for_panel - Регулировка размера панели

Font_in_panels - Регулировка размера шрифта панели

Buy_Lines_and_Text_Color - Цвет линий для отображения уровня TakeProfit и отметки следующего ордера типа Buy

Sell_Lines_and_Text_Color - Цвет линий для отображения уровня TakeProfit и отметки следующего ордера типа Sell



