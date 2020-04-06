Phalanx Neural AI

PHALANX NEURAL AI — XAUUSD（黄金）神经AI专家顾问
Phalanx Neural AI 是一款专为MT5平台设计的专家顾问，面向寻求智能神经系统的黄金交易者，专注于资金流分析、市场微观结构和高质量交易情境的识别。
该EA采用优化的DNN63神经网络模型，在M30时间框架交易黄金，无网格，无马丁格尔策略，在ECN账户和基金公司账户上稳定运行。

本EA旨在提供选择性交易流，过滤市场噪音，仅优先处理统计上有利的时机，这是应用于XAUUSD的AI系统的典型特征。

购买后，建议通过私信联系以获取安装指导、优化参数和使用建议。

购买 Phalanx Neural AI 顾问后，您可免费获得 Dominion Gold EA 的许可证，该许可证可绑定最多两个交易账户。

购买后，请发送购买确认和产品激活的截图。
请进入 MQL5 中的“购买”菜单，并发送显示 Phalanx Neural AI 激活状态的截图。
确认后，免费许可证将被发放。

https://www.mql5.com/en/signals/2344696

价格政策
初始价格：169美元
计划最终价格：1799美元

每售出10份，价格将上调约150美元，遵循受控递增以保持独特性。

核心技术
DNN63神经模块 — AI交易系统核心
专有模型，包含63个参数，专门针对XAUUSD的力量、稳定性和运动质量进行读取，适合寻找黄金神经网络EA的交易者。

方向情境过滤器
分析趋势、斜率、买方与卖方压力及K线结构 — 黄金资金流和微观结构策略的基本要素。

市场微观结构读取
持续评估波动性、振幅、速度和价格进展。这套机制增强了EA在不同市场条件和经纪商环境下的稳健性。

结构化风险管理
包括固定止损、动态追踪止损和智能手数调整。
无网格，无马丁格尔，无风险倍增 — 适合寻求安全和技术性黄金EA的交易者。

轻量、稳定且兼容基金公司的架构
专为严苛环境设计，低延迟，高度兼容ECN、FIFO及评估账户规则。

Phalanx Neural AI 的突出优势
简约且高选择性的AI
该EA交易频率低，仅专注于高质量入场。这种行为有利于一致性和稳定性 — 这是使用神经EA交易XAUUSD的交易者所看重的特性。

避开噪音区和不规则波动
模型拒绝不稳定条件，这些条件会损害普通系统的性能，使其在复杂的黄金行情中高效运行。

基于多重综合因素的决策
EA结合微观结构、方向、波动性和进展来构建稳健信号，避免依赖单一指标。

跨经纪商稳健性
开发用于在不同流动性提供商、点差和执行模式下正确运行，最大限度地减少敏感EA的典型差异。

技术规格
推荐交易品种：XAUUSD（黄金）
理想时间框架：M30
推荐入金：300美元
最低入金：100美元（高风险）
最低杠杆：1:50
兼容ECN、FIFO、基金公司
不使用网格、马丁格尔或激进技术

主要特性
校准的DNN63神经网络模型
自适应方向过滤器
波动性与进展的综合分析
优化追踪止损
低频率和高选择性
轻量稳定架构（非常适合VPS）
在高质量数据上表现一致
安装简单
专用于MT5平台的XAUUSD AI交易

重要说明
使用止损是策略的基本组成部分。
由于EA的选择性性质，某些日子无交易是正常的。
请在较长时间段内评估系统。
点差和执行差异可能导致不同经纪商之间的表现差异。


作者的更多信息
Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
专家
Dominion Gold EA Dominion Gold EA 是一款为 MetaTrader 5 平台开发的 Expert Advisor，适用于 XAUUSD（黄金） ，专为在 纽约交易时段 运行而设计，基于价格行为分析以及 预先定义价位的突破 进行交易。 该 EA 根据纽约交易时段开盘前形成的特定市场条件执行交易，在检测到较高波动性条件时进行操作。该策略被设计为 每个交易周期仅执行一笔单向交易 ，并自动管理挂单。 EA 内置 可选的亏损恢复机制 ，在连续出现亏损结果后，可对手数进行受控调整。所有与恢复相关的参数——包括倍数和最大恢复步数——均可由用户自由配置。 为确保时间同步的准确性，Dominion Gold EA 提供**自动检测经纪商服务器时间（Auto GMT）**的功能，同时也支持在 Strategy Tester 中进行手动 GMT 设置。这可确保无论使用哪家经纪商，交易都能在预定时间执行。 内置的 趋势过滤器 可用于减少在不利市场条件下的入场。当启用该过滤器时，系统会优先执行与当前主要价格方向一致的交易，这可能会降低交易频率。 该 Expert Advisor
Ultron Conflux
Angelo Marcelo Serafin
5 (1)
专家
Ultron Conflux – 概述 Ultron Conflux 是一款专为 1 分钟周期（M1）设计的自动交易智能系统（EA）。 它结合了两个技术指标——布林带（Bollinger Bands）和随机震荡指标（Stochastic Oscillator），以明确且客观的规则识别精准的交易机会。 系统完全自动化，不使用马丁格尔、网格或对冲策略，从而确保风险可控且有纪律性。 所有风险参数均可根据交易者的个人风格进行自定义。 技术信息 推荐交易品种： EURGBP、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、EURJPY、XAUUSD — 如需优化后的参数，请私下联系我获取 set 文件。 工作周期：M1（必需） 回测模式：1 分钟 OHLC（推荐） 最低入金：100 美元（建议 200+） 最低杠杆：1:50 推荐账户类型：Standard 推荐经纪商：低点差 Standard 账户（如 ICMarkets、ICTrading） 主要功能 无马丁 无网格 无对冲 全自动交易 布林带 + 随机指标信号共振 风险管理：止损（SL）、止盈（TP）、移动止损（Trailing
SInalTradeEA Telegam To MT5
Angelo Marcelo Serafin
实用工具
SinalTradeEA Telegram To MT5 SinalTradeEA 是一款全自动交易系统，可将交易信号直接集成到 MetaTrader 5 中。 它提供高精度的下单执行，并对进场、出场和风控提供完整的控制。 主要功能 支持 Telegram 信号或外部信号源的直接集成。 完全自动化的下单执行。 多模式智能止盈与止损管理。 高级手数与风险管理策略。 支持多个交易品种。 内置滑点、高点差和回撤保护机制。 参数说明 止盈模式 TP_MODE_AUTO → 使用信号中的 TP。 TP_MODE_MANUAL → 手动设置 TP。 TP_MODE_HYBRID → 优先使用信号 TP，未提供时采用手动 TP。 订单注释 COMMENT_FROM_SIGNAL → 使用信号提供的注释。 COMMENT_MANUAL → 自定义注释。 手数分配 LOT_EQUAL_DIVISION → 平均分配。 LOT_PERCENTAGE_BASED → 按百分比分配。 LOT_RISK_WEIGHTED → 按风险与距离调整分配。 LOT_FIXED_PER_TP → 固定手数分配。 风险管理
