PHALANX NEURAL AI — XAUUSD（黄金）神经AI专家顾问

Phalanx Neural AI 是一款专为MT5平台设计的专家顾问，面向寻求智能神经系统的黄金交易者，专注于资金流分析、市场微观结构和高质量交易情境的识别。

该EA采用优化的DNN63神经网络模型，在M30时间框架交易黄金，无网格，无马丁格尔策略，在ECN账户和基金公司账户上稳定运行。

本EA旨在提供选择性交易流，过滤市场噪音，仅优先处理统计上有利的时机，这是应用于XAUUSD的AI系统的典型特征。

购买后，建议通过私信联系以获取安装指导、优化参数和使用建议。





购买 Phalanx Neural AI 顾问后，您可免费获得 Dominion Gold EA 的许可证，该许可证可绑定最多两个交易账户。

购买后，请发送购买确认和产品激活的截图。

请进入 MQL5 中的“购买”菜单，并发送显示 Phalanx Neural AI 激活状态的截图。

确认后，免费许可证将被发放。



https://www.mql5.com/en/signals/2344696

价格政策

初始价格：169美元

计划最终价格：1799美元

每售出10份，价格将上调约150美元，遵循受控递增以保持独特性。

核心技术

DNN63神经模块 — AI交易系统核心

专有模型，包含63个参数，专门针对XAUUSD的力量、稳定性和运动质量进行读取，适合寻找黄金神经网络EA的交易者。

方向情境过滤器

分析趋势、斜率、买方与卖方压力及K线结构 — 黄金资金流和微观结构策略的基本要素。

市场微观结构读取

持续评估波动性、振幅、速度和价格进展。这套机制增强了EA在不同市场条件和经纪商环境下的稳健性。

结构化风险管理

包括固定止损、动态追踪止损和智能手数调整。

无网格，无马丁格尔，无风险倍增 — 适合寻求安全和技术性黄金EA的交易者。

轻量、稳定且兼容基金公司的架构

专为严苛环境设计，低延迟，高度兼容ECN、FIFO及评估账户规则。

Phalanx Neural AI 的突出优势

简约且高选择性的AI

该EA交易频率低，仅专注于高质量入场。这种行为有利于一致性和稳定性 — 这是使用神经EA交易XAUUSD的交易者所看重的特性。

避开噪音区和不规则波动

模型拒绝不稳定条件，这些条件会损害普通系统的性能，使其在复杂的黄金行情中高效运行。

基于多重综合因素的决策

EA结合微观结构、方向、波动性和进展来构建稳健信号，避免依赖单一指标。

跨经纪商稳健性

开发用于在不同流动性提供商、点差和执行模式下正确运行，最大限度地减少敏感EA的典型差异。

技术规格

推荐交易品种：XAUUSD（黄金）

理想时间框架：M30

推荐入金：300美元

最低入金：100美元（高风险）

最低杠杆：1:50

兼容ECN、FIFO、基金公司

不使用网格、马丁格尔或激进技术

主要特性

校准的DNN63神经网络模型

自适应方向过滤器

波动性与进展的综合分析

优化追踪止损

低频率和高选择性

轻量稳定架构（非常适合VPS）

在高质量数据上表现一致

安装简单

专用于MT5平台的XAUUSD AI交易

重要说明

使用止损是策略的基本组成部分。

由于EA的选择性性质，某些日子无交易是正常的。

请在较长时间段内评估系统。

点差和执行差异可能导致不同经纪商之间的表现差异。