Phalanx Neural AI
- 专家
- Angelo Marcelo Serafin
- 版本: 1.0
- 激活: 10
PHALANX NEURAL AI — XAUUSD（黄金）神经AI专家顾问
Phalanx Neural AI 是一款专为MT5平台设计的专家顾问，面向寻求智能神经系统的黄金交易者，专注于资金流分析、市场微观结构和高质量交易情境的识别。
该EA采用优化的DNN63神经网络模型，在M30时间框架交易黄金，无网格，无马丁格尔策略，在ECN账户和基金公司账户上稳定运行。
本EA旨在提供选择性交易流，过滤市场噪音，仅优先处理统计上有利的时机，这是应用于XAUUSD的AI系统的典型特征。
购买后，建议通过私信联系以获取安装指导、优化参数和使用建议。
购买 Phalanx Neural AI 顾问后，您可免费获得 Dominion Gold EA 的许可证，该许可证可绑定最多两个交易账户。
购买后，请发送购买确认和产品激活的截图。
请进入 MQL5 中的“购买”菜单，并发送显示 Phalanx Neural AI 激活状态的截图。
确认后，免费许可证将被发放。
https://www.mql5.com/en/signals/2344696
价格政策
初始价格：169美元
计划最终价格：1799美元
每售出10份，价格将上调约150美元，遵循受控递增以保持独特性。
核心技术
DNN63神经模块 — AI交易系统核心
专有模型，包含63个参数，专门针对XAUUSD的力量、稳定性和运动质量进行读取，适合寻找黄金神经网络EA的交易者。
方向情境过滤器
分析趋势、斜率、买方与卖方压力及K线结构 — 黄金资金流和微观结构策略的基本要素。
市场微观结构读取
持续评估波动性、振幅、速度和价格进展。这套机制增强了EA在不同市场条件和经纪商环境下的稳健性。
结构化风险管理
包括固定止损、动态追踪止损和智能手数调整。
无网格，无马丁格尔，无风险倍增 — 适合寻求安全和技术性黄金EA的交易者。
轻量、稳定且兼容基金公司的架构
专为严苛环境设计，低延迟，高度兼容ECN、FIFO及评估账户规则。
Phalanx Neural AI 的突出优势
简约且高选择性的AI
该EA交易频率低，仅专注于高质量入场。这种行为有利于一致性和稳定性 — 这是使用神经EA交易XAUUSD的交易者所看重的特性。
避开噪音区和不规则波动
模型拒绝不稳定条件，这些条件会损害普通系统的性能，使其在复杂的黄金行情中高效运行。
基于多重综合因素的决策
EA结合微观结构、方向、波动性和进展来构建稳健信号，避免依赖单一指标。
跨经纪商稳健性
开发用于在不同流动性提供商、点差和执行模式下正确运行，最大限度地减少敏感EA的典型差异。
技术规格
推荐交易品种：XAUUSD（黄金）
理想时间框架：M30
推荐入金：300美元
最低入金：100美元（高风险）
最低杠杆：1:50
兼容ECN、FIFO、基金公司
不使用网格、马丁格尔或激进技术
主要特性
校准的DNN63神经网络模型
自适应方向过滤器
波动性与进展的综合分析
优化追踪止损
低频率和高选择性
轻量稳定架构（非常适合VPS）
在高质量数据上表现一致
安装简单
专用于MT5平台的XAUUSD AI交易
重要说明
使用止损是策略的基本组成部分。
由于EA的选择性性质，某些日子无交易是正常的。
请在较长时间段内评估系统。
点差和执行差异可能导致不同经纪商之间的表现差异。