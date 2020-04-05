Quantum Einstein Gold

Обзор

Quantum Einstein XAU — это полностью автоматизированный советник, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5. Он использует стратегию Smart DCA с двумя независимыми корзинами, валидированную по тренду, с интеллектуальными механизмами фиксации прибыли, встроенным управлением рисками и защитой от гиперактивности брокера.
Советник управляет двумя независимыми корзинами — BUY и SELL — каждая из которых может масштабироваться до 15 уровней DCA с полностью настраиваемыми размерами лотов и расстояниями сетки на каждом уровне. Квантовый фильтр тренда на 5-минутном таймфрейме с использованием EMA и ADX валидирует все входы, блокируя новые позиции против преобладающего тренда для улучшения качества сигналов и снижения просадки.

Ключевые особенности

Система Smart DCA с двумя корзинами
  • Независимые корзины BUY и SELL до 15 уровней DCA каждая
  • Настраиваемые размеры лотов и расстояния сетки на каждом уровне
  • Динамическое усреднение корзины с автоматическим назначением уровней по цене
  • Обнаружение ручного увеличения позиций — советник принимает существующие плавающие позиции в управление корзиной
Квантовый фильтр тренда (5М)
  • Пересечение EMA 20/50 с подтверждением силы ADX
  • Блокировка стрэддл-входов и размещения DCA против тренда
  • Автоматическая обработка разворота тренда с настраиваемой паузой
  • Дашборд отображает статус тренда, значения EMA и показания ADX в реальном времени
Многорежимное взятие прибыли
  • Solo TP: Индивидуальный тейк-профит для корзин с одной позицией
  • Peel TP: Динамическое частичное закрытие позиций против более высоких входов
  • Basket TP: Видимый брокерский тейк-профит для заполненных корзин с логикой выхода по откату
  • Breakeven Chaser: Опциональная цель прибыли для заполненных корзин
Продвинутая безопасность и риск-менеджмент
  • Валидация скрытого и видимого стоп-лосса с детекцией уровня заморозки
  • Защита уровня маржи с проверкой проектируемой маржи перед каждым ордером
  • Защита от мягкого стоп-аута с добровольным закрытием корзин
  • Автоматический выключатель SLTP — приостановка модификаций после повторных отклонений
  • Новостной фильтр с автоматическим предварительным спасательным режимом (NFP, FOMC, CPI, ВВП)
  • Пятничное спасательное закрытие с настраиваемыми окнами
  • Блокировка сессии с периодами разогрева и буфера
Антигиперактивность и защита брокера
  • Лимит сообщений в минуту (10 неосновных сообщений)
  • Лимит основных сообщений на тик
  • 10-секундное окно основных сообщений (макс. 40)
  • Пауза модификации DCA (120 секунд)
  • Пауза модификации TP (120 секунд) с обходом при изменении входных параметров
  • Механизм самообновления для разморозки зависших состояний
Совместимость со счетами и брокерами
  • Автоопределение вариантов XAUUSD, цифр, размера контракта и центовых счетов
  • Универсальная поддержка брокеров (Vantage, XM, Weltrade, IC Markets и другие)
  • Работа на стандартных и центовых счетах с автоматическим масштабированием
  • Поддержка неттинговых и хеджинговых счетов

Рекомендуемые настройки

  • Символ: XAUUSD (любой вариант — автоопределение)
  • Таймфрейм: M5 (Квантовый фильтр тренда работает на M5)
  • Минимальный баланс: $500 (стандартный счет) или $50 (центовый счет)
  • Рекомендуемый баланс: $1000+ для комфортного маржинального запаса
  • Тип счета: Рекомендуется ECN / Raw Spread
  • Magic Number: Уникальный для каждого графика (по умолчанию: 20240616)

Входные параметры

Настройки корзин BUY / SELL
  • Максимальное количество уровней (1-15)
  • Расстояние DCA буфера
  • Размеры лотов на каждом уровне (15 входов)
  • Расстояния DCA на каждом уровне (15 входов)
Настройки стрэддла
  • Расстояние гэпа и пауза в секундах для каждой стороны
Цели прибыли
  • Сумма Solo TP для каждой стороны
  • Сумма Basket TP для каждой стороны
  • Процент отката корзины (0 = отключено)
  • Peel TP с конфигурацией down-to-level
Спасение и увеличение
  • Триггерное расстояние Rescue DCA, размер лота и цель прибыли
  • All-in rescue с авторасчетным лотом безубытка
  • Автообнаружение спасения для ручного увеличения
Квантовый фильтр тренда
  • Периоды EMA Fast/Slow
  • Период и минимальный порог ADX
  • Пауза тренда в минутах
  • Опция блокировки DCA против тренда
Безопасность счета
  • Минимальный уровень маржи (%)
  • Уровень мягкого стоп-аута (%)
  • Максимальный лот на позицию
Новости и сессии
  • Новостной фильтр вкл/выкл с длительностью блокировки
  • Спасательный режим новостей с пред/пост-минутами
  • Часы сессии с буфером и разогревом
  • Пятничное закрытие всех позиций с предварительным спасением
Общие
  • Комиссия за лот кругового оборота
  • Magic number
  • Интервал самообновления

Поддержка

Поддержка продукта осуществляется через раздел комментариев продукта и систему сообщений MQL5. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы в комментариях для самого быстрого ответа.

Отказ от ответственности

Торговля на валютном рынке и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Советник включает настраиваемые параметры риска, но пользователи несут ответственность за установку подходящих значений для размера своего счета и толерантности к риску. Всегда тщательно тестируйте на демо-счете перед запуском на реальном счете.

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5 (20)
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BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
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Gold Grinder XAU
Roylan Jumalon
Эксперты
Gold Grinder XAU — Двусторонняя Сеточная Система Восстановления для Золота Проверенная живая эффективность (Myfxbook): +232% прибыли, 12,4% максимальная просадка, Профит-фактор 6,17, 84% винрейт за 547 сделок на реальном счёте: Как это работает Gold Grinder запускает два независимых корзины (BUY и SELL) на XAUUSD. Двусторонний стрэддл из отложенных стоп-ордеров ловит начальный импульс в любую сторону. Когда цена идёт против корзины, движок Smart DCA усредняет позицию, используя якорные сеточные
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