Quantum Einstein Gold

Обзор

Quantum Einstein XAU — это полностью автоматизированный советник, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5. Он использует стратегию Smart DCA с двумя независимыми корзинами, валидированную по тренду, с интеллектуальными механизмами фиксации прибыли, встроенным управлением рисками и защитой от гиперактивности брокера.

Советник управляет двумя независимыми корзинами — BUY и SELL — каждая из которых может масштабироваться до 15 уровней DCA с полностью настраиваемыми размерами лотов и расстояниями сетки на каждом уровне. Квантовый фильтр тренда на 5-минутном таймфрейме с использованием EMA и ADX валидирует все входы, блокируя новые позиции против преобладающего тренда для улучшения качества сигналов и снижения просадки.

Ключевые особенности

Система Smart DCA с двумя корзинами

Независимые корзины BUY и SELL до 15 уровней DCA каждая

Настраиваемые размеры лотов и расстояния сетки на каждом уровне

Динамическое усреднение корзины с автоматическим назначением уровней по цене

Обнаружение ручного увеличения позиций — советник принимает существующие плавающие позиции в управление корзиной

Квантовый фильтр тренда (5М)

Пересечение EMA 20/50 с подтверждением силы ADX

Блокировка стрэддл-входов и размещения DCA против тренда

Автоматическая обработка разворота тренда с настраиваемой паузой

Дашборд отображает статус тренда, значения EMA и показания ADX в реальном времени

Многорежимное взятие прибыли

Solo TP: Индивидуальный тейк-профит для корзин с одной позицией

Peel TP: Динамическое частичное закрытие позиций против более высоких входов

Basket TP: Видимый брокерский тейк-профит для заполненных корзин с логикой выхода по откату

Breakeven Chaser: Опциональная цель прибыли для заполненных корзин

Продвинутая безопасность и риск-менеджмент

Валидация скрытого и видимого стоп-лосса с детекцией уровня заморозки

Защита уровня маржи с проверкой проектируемой маржи перед каждым ордером

Защита от мягкого стоп-аута с добровольным закрытием корзин

Автоматический выключатель SLTP — приостановка модификаций после повторных отклонений

Новостной фильтр с автоматическим предварительным спасательным режимом (NFP, FOMC, CPI, ВВП)

Пятничное спасательное закрытие с настраиваемыми окнами

Блокировка сессии с периодами разогрева и буфера

Антигиперактивность и защита брокера

Лимит сообщений в минуту (10 неосновных сообщений)

Лимит основных сообщений на тик

10-секундное окно основных сообщений (макс. 40)

Пауза модификации DCA (120 секунд)

Пауза модификации TP (120 секунд) с обходом при изменении входных параметров

Механизм самообновления для разморозки зависших состояний

Совместимость со счетами и брокерами

Автоопределение вариантов XAUUSD, цифр, размера контракта и центовых счетов

Универсальная поддержка брокеров (Vantage, XM, Weltrade, IC Markets и другие)

Работа на стандартных и центовых счетах с автоматическим масштабированием

Поддержка неттинговых и хеджинговых счетов

Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD (любой вариант — автоопределение)

Таймфрейм: M5 (Квантовый фильтр тренда работает на M5)

Минимальный баланс: $500 (стандартный счет) или $50 (центовый счет)

Рекомендуемый баланс: $1000+ для комфортного маржинального запаса

Тип счета: Рекомендуется ECN / Raw Spread

Magic Number: Уникальный для каждого графика (по умолчанию: 20240616)

Входные параметры

Настройки корзин BUY / SELL

Максимальное количество уровней (1-15)

Расстояние DCA буфера

Размеры лотов на каждом уровне (15 входов)

Расстояния DCA на каждом уровне (15 входов)

Настройки стрэддла

Расстояние гэпа и пауза в секундах для каждой стороны

Цели прибыли

Сумма Solo TP для каждой стороны

Сумма Basket TP для каждой стороны

Процент отката корзины (0 = отключено)

Peel TP с конфигурацией down-to-level

Спасение и увеличение

Триггерное расстояние Rescue DCA, размер лота и цель прибыли

All-in rescue с авторасчетным лотом безубытка

Автообнаружение спасения для ручного увеличения

Квантовый фильтр тренда

Периоды EMA Fast/Slow

Период и минимальный порог ADX

Пауза тренда в минутах

Опция блокировки DCA против тренда

Безопасность счета

Минимальный уровень маржи (%)

Уровень мягкого стоп-аута (%)

Максимальный лот на позицию

Новости и сессии

Новостной фильтр вкл/выкл с длительностью блокировки

Спасательный режим новостей с пред/пост-минутами

Часы сессии с буфером и разогревом

Пятничное закрытие всех позиций с предварительным спасением

Общие

Комиссия за лот кругового оборота

Magic number

Интервал самообновления

Поддержка

Поддержка продукта осуществляется через раздел комментариев продукта и систему сообщений MQL5. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы в комментариях для самого быстрого ответа.

Отказ от ответственности

Торговля на валютном рынке и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Советник включает настраиваемые параметры риска, но пользователи несут ответственность за установку подходящих значений для размера своего счета и толерантности к риску. Всегда тщательно тестируйте на демо-счете перед запуском на реальном счете.