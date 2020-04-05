Quantum Einstein Gold
- Эксперты
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Roylan JumalonForex & Gold (XAU/USD) Algorithmic Trader | MQL5 EA Architect
- Версия: 1.11
- Активации: 5
Обзор
Quantum Einstein XAU — это полностью автоматизированный советник, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5. Он использует стратегию Smart DCA с двумя независимыми корзинами, валидированную по тренду, с интеллектуальными механизмами фиксации прибыли, встроенным управлением рисками и защитой от гиперактивности брокера.
Советник управляет двумя независимыми корзинами — BUY и SELL — каждая из которых может масштабироваться до 15 уровней DCA с полностью настраиваемыми размерами лотов и расстояниями сетки на каждом уровне. Квантовый фильтр тренда на 5-минутном таймфрейме с использованием EMA и ADX валидирует все входы, блокируя новые позиции против преобладающего тренда для улучшения качества сигналов и снижения просадки.
Ключевые особенности
Система Smart DCA с двумя корзинами
- Независимые корзины BUY и SELL до 15 уровней DCA каждая
- Настраиваемые размеры лотов и расстояния сетки на каждом уровне
- Динамическое усреднение корзины с автоматическим назначением уровней по цене
- Обнаружение ручного увеличения позиций — советник принимает существующие плавающие позиции в управление корзиной
Квантовый фильтр тренда (5М)
- Пересечение EMA 20/50 с подтверждением силы ADX
- Блокировка стрэддл-входов и размещения DCA против тренда
- Автоматическая обработка разворота тренда с настраиваемой паузой
- Дашборд отображает статус тренда, значения EMA и показания ADX в реальном времени
Многорежимное взятие прибыли
- Solo TP: Индивидуальный тейк-профит для корзин с одной позицией
- Peel TP: Динамическое частичное закрытие позиций против более высоких входов
- Basket TP: Видимый брокерский тейк-профит для заполненных корзин с логикой выхода по откату
- Breakeven Chaser: Опциональная цель прибыли для заполненных корзин
Продвинутая безопасность и риск-менеджмент
- Валидация скрытого и видимого стоп-лосса с детекцией уровня заморозки
- Защита уровня маржи с проверкой проектируемой маржи перед каждым ордером
- Защита от мягкого стоп-аута с добровольным закрытием корзин
- Автоматический выключатель SLTP — приостановка модификаций после повторных отклонений
- Новостной фильтр с автоматическим предварительным спасательным режимом (NFP, FOMC, CPI, ВВП)
- Пятничное спасательное закрытие с настраиваемыми окнами
- Блокировка сессии с периодами разогрева и буфера
Антигиперактивность и защита брокера
- Лимит сообщений в минуту (10 неосновных сообщений)
- Лимит основных сообщений на тик
- 10-секундное окно основных сообщений (макс. 40)
- Пауза модификации DCA (120 секунд)
- Пауза модификации TP (120 секунд) с обходом при изменении входных параметров
- Механизм самообновления для разморозки зависших состояний
Совместимость со счетами и брокерами
- Автоопределение вариантов XAUUSD, цифр, размера контракта и центовых счетов
- Универсальная поддержка брокеров (Vantage, XM, Weltrade, IC Markets и другие)
- Работа на стандартных и центовых счетах с автоматическим масштабированием
- Поддержка неттинговых и хеджинговых счетов
Рекомендуемые настройки
- Символ: XAUUSD (любой вариант — автоопределение)
- Таймфрейм: M5 (Квантовый фильтр тренда работает на M5)
- Минимальный баланс: $500 (стандартный счет) или $50 (центовый счет)
- Рекомендуемый баланс: $1000+ для комфортного маржинального запаса
- Тип счета: Рекомендуется ECN / Raw Spread
- Magic Number: Уникальный для каждого графика (по умолчанию: 20240616)
Входные параметры
Настройки корзин BUY / SELL
- Максимальное количество уровней (1-15)
- Расстояние DCA буфера
- Размеры лотов на каждом уровне (15 входов)
- Расстояния DCA на каждом уровне (15 входов)
Настройки стрэддла
- Расстояние гэпа и пауза в секундах для каждой стороны
Цели прибыли
- Сумма Solo TP для каждой стороны
- Сумма Basket TP для каждой стороны
- Процент отката корзины (0 = отключено)
- Peel TP с конфигурацией down-to-level
Спасение и увеличение
- Триггерное расстояние Rescue DCA, размер лота и цель прибыли
- All-in rescue с авторасчетным лотом безубытка
- Автообнаружение спасения для ручного увеличения
Квантовый фильтр тренда
- Периоды EMA Fast/Slow
- Период и минимальный порог ADX
- Пауза тренда в минутах
- Опция блокировки DCA против тренда
Безопасность счета
- Минимальный уровень маржи (%)
- Уровень мягкого стоп-аута (%)
- Максимальный лот на позицию
Новости и сессии
- Новостной фильтр вкл/выкл с длительностью блокировки
- Спасательный режим новостей с пред/пост-минутами
- Часы сессии с буфером и разогревом
- Пятничное закрытие всех позиций с предварительным спасением
Общие
- Комиссия за лот кругового оборота
- Magic number
- Интервал самообновления
Поддержка
Поддержка продукта осуществляется через раздел комментариев продукта и систему сообщений MQL5. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы в комментариях для самого быстрого ответа.
Отказ от ответственности
Торговля на валютном рынке и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Советник включает настраиваемые параметры риска, но пользователи несут ответственность за установку подходящих значений для размера своего счета и толерантности к риску. Всегда тщательно тестируйте на демо-счете перед запуском на реальном счете.