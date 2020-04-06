PHALANX NEURAL AI — Neuraler Expert Advisor für XAUUSD (Gold)

Phalanx Neural AI ist ein Expert Advisor für MT5, entwickelt für Händler, die ein intelligentes neuronales System für XAUUSD suchen, mit Fokus auf Flussanalyse, Marktmikrostruktur und Identifizierung hochwertiger Kontexte.

Der EA verwendet ein optimiertes DNN63 neuronales Netzwerkmodell, um Gold im M30-Zeitrahmen zu handeln, ohne Grid, ohne Martingale und mit stabiler Ausführung auf ECN- und Prop-Firm-Konten.

Dieser EA wurde entwickelt, um einen selektiven Handelsfluss zu bieten, der Rauschen filtert und nur statistisch günstige Momente priorisiert, charakteristisch für Systeme mit KI, die auf XAUUSD angewendet werden.

Nach dem Kauf wird empfohlen, per privater Nachricht Kontakt aufzunehmen, um Anleitungen zur Installation, optimale Parameter und Nutzungsempfehlungen zu erhalten.





Wenn Sie den Phalanx Neural AI Advisor erwerben, können Sie kostenlos eine Lizenz für den Dominion Gold EA erhalten, die mit bis zu zwei Handelskonten verknüpft werden kann.

Nach dem Kauf senden Sie bitte einen Screenshot der Kaufbestätigung und der Produktaktivierung.

Öffnen Sie dazu im MQL5 das Menü „Käufe“ und senden Sie den Screenshot, der die Aktivierung von Phalanx Neural AI zeigt.

Nach der Bestätigung wird die kostenlose Lizenz freigeschaltet.



Preispolitik

Startpreis: 169 USD

Geplanter Endpreis: 1799 USD

Alle 10 verkauften Kopien wird der Preis um etwa 150 USD angehoben, entsprechend einer kontrollierten Progression zur Wahrung der Exklusivität.

Wesentliche Technologien

DNN63 Neurales Modul — Kern des AI Trading Systems

Eigenes Modell mit 63 Parametern, speziell für das Lesen von Stärke, Stabilität und Bewegungsqualität im XAUUSD angepasst, ideal für Händler, die einen Neural Network EA für Gold suchen.

Richtungskontext-Filter

Analysiert Trend, Steigung, Käufer- vs. Verkäuferdruck und Kerzenstruktur — grundlegende Elemente für Fluss- und Mikrostrukturstrategien in Gold (Gold).

Lesen der Marktmikrostruktur

Kontinuierliche Bewertung von Volatilität, Amplitude, Geschwindigkeit und Preisverläufen. Dieser Satz verbessert die Robustheit des EA unter variablen Marktbedingungen und bei verschiedenen Brokern.

Strukturiertes Risikomanagement (Risk Management)

Beinhaltet festen Stop Loss, dynamisches Trailing und intelligente Losgrößenbestimmung.

Kein Grid, kein Martingale, keine Risikoexponentierung — ideal für diejenigen, die einen sicheren und technischen Gold EA suchen.

Leichte, stabile und mit Prop Firms kompatible Architektur

Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, mit niedriger Latenz und hoher Kompatibilität mit ECN-Konten, FIFO und Bewertungsregeln.

Unterscheidungsmerkmale von Phalanx Neural AI

Minimalistische und hochselektive KI

Der Expert Advisor handelt mit niedriger Frequenz und konzentriert sich nur auf hochwertige Einstiege. Dieses Verhalten fördert Konsistenz und Stabilität — geschätzte Eigenschaften von denen, die neuronale EAs für XAUUSD verwenden.

Vermeidet Rauschzonen und unregelmäßige Bewegungen

Das Modell lehnt instabile Bedingungen ab, die die Leistung gängiger Systeme beeinträchtigen, und macht es effizient in komplexen Gold-Szenarien.

Entscheidung basierend auf mehreren integrierten Faktoren

Der EA kombiniert Mikrostruktur, Richtung, Volatilität und Verlauf, um ein robustes Signal zu erstellen, und vermeidet die Abhängigkeit von einem einzigen Indikator.

Robustheit zwischen Brokern

Entwickelt, um bei verschiedenen Liquiditätsanbietern, Spreads und Ausführungsmodellen korrekt zu funktionieren und minimiert typische Variationen empfindlicher EAs.

Technische Spezifikationen

Empfohlenes Paar: XAUUSD (Gold)

Idealer Zeitrahmen: M30

Empfohlenes Depot: 300 USD

Mindestdepot: 100 USD (hohes Risiko)

Mindesthebel: 1:50

Kompatibel mit ECN, FIFO, Prop Firms

Verwendet kein Grid, Martingale oder aggressive Techniken

Hauptmerkmale

Kalibriertes DNN63 neuronales Netzwerkmodell

Adaptiver Richtungsfilter

Kombinierte Analyse von Volatilität und Verlauf

Optimierter Trailing Stop

Niedrige Frequenz und hohe Selektivität

Leichte und stabile Architektur (optimal für VPS)

Konsistente Ergebnisse mit hochwertigen Daten

Einfache Installation

Spezialisiert auf AI Trading für XAUUSD auf MT5

Wichtige Hinweise

Die Verwendung von Stop Loss ist ein grundlegender Teil der Strategie.

Tage ohne Trades sind aufgrund der selektiven Natur des EA normal.

Bewerten Sie das System über lange Zeiträume.

Unterschiede bei Spread und Ausführung können zu Variationen zwischen Brokern führen.