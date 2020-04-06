Phalanx Neural AI
PHALANX NEURAL AI — Neuraler Expert Advisor für XAUUSD (Gold)
Phalanx Neural AI ist ein Expert Advisor für MT5, entwickelt für Händler, die ein intelligentes neuronales System für XAUUSD suchen, mit Fokus auf Flussanalyse, Marktmikrostruktur und Identifizierung hochwertiger Kontexte.
Der EA verwendet ein optimiertes DNN63 neuronales Netzwerkmodell, um Gold im M30-Zeitrahmen zu handeln, ohne Grid, ohne Martingale und mit stabiler Ausführung auf ECN- und Prop-Firm-Konten.
Dieser EA wurde entwickelt, um einen selektiven Handelsfluss zu bieten, der Rauschen filtert und nur statistisch günstige Momente priorisiert, charakteristisch für Systeme mit KI, die auf XAUUSD angewendet werden.
Nach dem Kauf wird empfohlen, per privater Nachricht Kontakt aufzunehmen, um Anleitungen zur Installation, optimale Parameter und Nutzungsempfehlungen zu erhalten.
Wenn Sie den Phalanx Neural AI Advisor erwerben, können Sie kostenlos eine Lizenz für den Dominion Gold EA erhalten, die mit bis zu zwei Handelskonten verknüpft werden kann.
Nach dem Kauf senden Sie bitte einen Screenshot der Kaufbestätigung und der Produktaktivierung.
Öffnen Sie dazu im MQL5 das Menü „Käufe“ und senden Sie den Screenshot, der die Aktivierung von Phalanx Neural AI zeigt.
Nach der Bestätigung wird die kostenlose Lizenz freigeschaltet.
Preispolitik
Startpreis: 169 USD
Geplanter Endpreis: 1799 USD
Alle 10 verkauften Kopien wird der Preis um etwa 150 USD angehoben, entsprechend einer kontrollierten Progression zur Wahrung der Exklusivität.
Wesentliche Technologien
DNN63 Neurales Modul — Kern des AI Trading Systems
Eigenes Modell mit 63 Parametern, speziell für das Lesen von Stärke, Stabilität und Bewegungsqualität im XAUUSD angepasst, ideal für Händler, die einen Neural Network EA für Gold suchen.
Richtungskontext-Filter
Analysiert Trend, Steigung, Käufer- vs. Verkäuferdruck und Kerzenstruktur — grundlegende Elemente für Fluss- und Mikrostrukturstrategien in Gold (Gold).
Lesen der Marktmikrostruktur
Kontinuierliche Bewertung von Volatilität, Amplitude, Geschwindigkeit und Preisverläufen. Dieser Satz verbessert die Robustheit des EA unter variablen Marktbedingungen und bei verschiedenen Brokern.
Strukturiertes Risikomanagement (Risk Management)
Beinhaltet festen Stop Loss, dynamisches Trailing und intelligente Losgrößenbestimmung.
Kein Grid, kein Martingale, keine Risikoexponentierung — ideal für diejenigen, die einen sicheren und technischen Gold EA suchen.
Leichte, stabile und mit Prop Firms kompatible Architektur
Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, mit niedriger Latenz und hoher Kompatibilität mit ECN-Konten, FIFO und Bewertungsregeln.
Unterscheidungsmerkmale von Phalanx Neural AI
Minimalistische und hochselektive KI
Der Expert Advisor handelt mit niedriger Frequenz und konzentriert sich nur auf hochwertige Einstiege. Dieses Verhalten fördert Konsistenz und Stabilität — geschätzte Eigenschaften von denen, die neuronale EAs für XAUUSD verwenden.
Vermeidet Rauschzonen und unregelmäßige Bewegungen
Das Modell lehnt instabile Bedingungen ab, die die Leistung gängiger Systeme beeinträchtigen, und macht es effizient in komplexen Gold-Szenarien.
Entscheidung basierend auf mehreren integrierten Faktoren
Der EA kombiniert Mikrostruktur, Richtung, Volatilität und Verlauf, um ein robustes Signal zu erstellen, und vermeidet die Abhängigkeit von einem einzigen Indikator.
Robustheit zwischen Brokern
Entwickelt, um bei verschiedenen Liquiditätsanbietern, Spreads und Ausführungsmodellen korrekt zu funktionieren und minimiert typische Variationen empfindlicher EAs.
Technische Spezifikationen
Empfohlenes Paar: XAUUSD (Gold)
Idealer Zeitrahmen: M30
Empfohlenes Depot: 300 USD
Mindestdepot: 100 USD (hohes Risiko)
Mindesthebel: 1:50
Kompatibel mit ECN, FIFO, Prop Firms
Verwendet kein Grid, Martingale oder aggressive Techniken
Hauptmerkmale
Kalibriertes DNN63 neuronales Netzwerkmodell
Adaptiver Richtungsfilter
Kombinierte Analyse von Volatilität und Verlauf
Optimierter Trailing Stop
Niedrige Frequenz und hohe Selektivität
Leichte und stabile Architektur (optimal für VPS)
Konsistente Ergebnisse mit hochwertigen Daten
Einfache Installation
Spezialisiert auf AI Trading für XAUUSD auf MT5
Wichtige Hinweise
Die Verwendung von Stop Loss ist ein grundlegender Teil der Strategie.
Tage ohne Trades sind aufgrund der selektiven Natur des EA normal.
Bewerten Sie das System über lange Zeiträume.
Unterschiede bei Spread und Ausführung können zu Variationen zwischen Brokern führen.