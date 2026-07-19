Atlas Core

ЧТО ТАКОЕ ATLAS CORE?

Atlas Core — это полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5. Его стратегия определяет подтвержденные структурные максимумы и минимумы и размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop непосредственно на этих уровнях.

Сделка открывается только после пробоя ценой определенного уровня. Советник не использует Martingale, Grid или усреднение позиции.

Все сделки имеют заранее установленные уровни Stop Loss и Take Profit. После достижения позицией настроенного уровня прибыли система Trailing Stop может следовать за движением цены и постепенно защищать сделку.

Atlas Core может работать автоматически, пока MetaTrader 5 подключен к серверу и алгоритмическая торговля включена.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

При открытии каждой новой свечи выбранного таймфрейма Atlas Core анализирует недавнюю историю цен в поиске подтвержденных swing high и swing low.

После обнаружения действительной структуры советник проверяет, соответствует ли текущая цена настроенному минимальному расстоянию. Если все условия выполнены, на определенном уровне размещается отложенный ордер.

Покупки и продажи управляются независимо:

  • Buy Stop выше подтвержденного структурного максимума
  • Sell Stop ниже подтвержденного структурного минимума
  • Автоматический Stop Loss для всех сделок
  • Автоматический Take Profit для всех сделок
  • Активация Trailing Stop после настроенного минимального движения
  • Автоматическое истечение срока действия отложенных ордеров

Этот процесс предотвращает преждевременные входы при простом приближении цены к уровню. Сделка открывается только в том случае, если отложенный ордер действительно активирован.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Определение структурных уровней: Atlas Core ищет подтвержденные максимумы и минимумы, используя настраиваемое количество свечей вокруг каждого уровня.

Торговля в обоих направлениях: Циклы покупок и продаж управляются отдельно. На Hedge-счетах советник может независимо управлять позициями на покупку и продажу.

Автоматический расчет лота: Если RiskPercent больше нуля, объем рассчитывается на основании баланса счета, процента риска и расстояния Stop Loss.

Режим фиксированного лота: Если RiskPercent установлен на ноль, советник использует объем, указанный в параметре Lots.

Индивидуальная защита: Каждая сделка получает Stop Loss и Take Profit в момент создания ордера.

Настраиваемый Trailing Stop: Система начинает сопровождать цену только после достижения позицией расстояния, указанного в TslTriggerPoints.

Истечение срока действия ордеров: Отложенные ордера, которые не были активированы в течение настроенного периода, автоматически удаляются.

Восстановление после перезапуска: При запуске Atlas Core определяет позиции и отложенные ордера, относящиеся к его символу и Magic Number.

Совместимость с брокерами: Рассчитанный объем автоматически корректируется с учетом минимального объема, максимального объема и шага лота, разрешенных для инструмента.

Пользовательская оптимизация: Советник содержит внутренний критерий оценки результатов оптимизации с учетом прибыли, количества сделок, profit factor, recovery factor и drawdown.

ОПЕРАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Atlas Core оснащен полной панелью для мониторинга в реальном времени.

На панели отображаются:

  • Статус подключения
  • Статус автоматической торговли
  • Торговый инструмент и таймфрейм
  • Цены Bid и Ask
  • Текущий спред
  • Баланс счета
  • Средства счета
  • Результат за день
  • Плавающий результат
  • Текущая просадка
  • Процент риска
  • Расчетный размер лота
  • Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop
  • Открытые позиции
  • Отложенные ордера
  • Общий объем открытых сделок
  • Статус цикла покупок
  • Статус цикла продаж
  • Сделки, закрытые за день
  • Дневной процент прибыльных сделок
  • Время последнего торгового события

Во время оптимизации и невизуального тестирования панель автоматически отключается для повышения скорости Strategy Tester.

УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ

Martingale: НИКОГДА
Grid: НИКОГДА
Усреднение позиции: НИКОГДА
Stop Loss: ВСЕГДА
Take Profit: ВСЕГДА
Trailing Stop: ДОСТУПЕН
Фиксированный лот: ДОСТУПЕН
Процентный риск: ДОСТУПЕН
Истечение срока ордеров: АКТИВНО
Независимое управление покупками и продажами: ДА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Lots: Объем, используемый в режиме фиксированного лота.

RiskPercent: Процент баланса счета, используемый для автоматического расчета лота. Установите значение ноль, чтобы использовать фиксированный лот.

OrderDistPoints: Минимальное необходимое расстояние между текущей ценой и уровнем входа.

TpPoints: Расстояние Take Profit в пунктах.

SlPoints: Расстояние Stop Loss в пунктах.

TslPoints: Расстояние, поддерживаемое системой Trailing Stop.

TslTriggerPoints: Минимальная прибыль, необходимая для активации Trailing Stop.

Timeframe: Таймфрейм, используемый для определения структур.

BarsN: Количество свечей, используемое для подтверждения максимумов и минимумов.

ExpirationHours: Срок действия отложенных ордеров.

Magic: Уникальный идентификатор сделок советника.

ТРЕБОВАНИЯ

Платформа: MetaTrader 5
Тип счета: Hedging
Стандартный таймфрейм: XAUUSD H1
Минимальный депозит: US$100
Алгоритмическая торговля: Обязательна
VPS: Рекомендуется
Инструменты: Совместим с инструментами, предоставляемыми брокером

Минимальный объем, требования к марже, стоимость пункта и торговые условия отличаются в зависимости от инструмента и брокера. Параметры необходимо тестировать и настраивать для выбранного инструмента.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием Atlas Core на реальном счете:

  • Проведите тестирование в Strategy Tester
  • Используйте качественные исторические данные
  • Проверьте стоимость пункта инструмента
  • Проверьте спред и спецификации брокера
  • Начните с демо-счета
  • Используйте уникальный Magic Number для каждой конфигурации
  • Поддерживайте MetaTrader 5 подключенным
  • Рассмотрите возможность использования VPS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля финансовыми инструментами связана с риском и может привести к убыткам. Минимальный депозит US$100 не гарантирует, что все настройки или инструменты подходят для данного счета.

Исторические результаты не гарантируют будущих результатов. Используйте только капитал, соответствующий вашей допустимой степени риска, и тщательно тестируйте параметры перед торговлей на реальном счете.


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Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Triple Session Breakout
Angelo Marcelo Serafin
4.33 (6)
Эксперты
Triple Session Breakout — это полностью автоматический торговый советник, разработанный для торговли XAUUSD на таймфрейме H1. Советник отслеживает ценовые диапазоны, сформированные во время азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий. При выполнении заданных условий пробоя он может размещать отложенные ордера возле границ сессионного диапазона и автоматически сопровождать открытые позиции. Принцип работы - Определяет максимум и минимум каждой включенной торговой сессии - Отслеживает выполнени
Tornado Engine Pro
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Эксперты
Russian (Русский) Tornado Engine Pro   — это высокопроизводительный советник для прорывных стратегий, разработанный для XAUUSD (золото), объединяющий определение направления тренда, фильтрацию волатильности и интеллектуальное исполнение. Он не гонится за рынком. Он ждёт подходящих условий и действует с высокой точностью. Каждая сделка проверяется через многоуровневую логику, включающую: Согласованность с трендом (быстрая/медленная EMA) Подтверждение волатильности (фильтр ATR) Структуру пробоя Оп
Aurum Range Matrix
Angelo Marcelo Serafin
Эксперты
Aurum Range Matrix Эксперт: Angelo Marcelo Serafin Версия: 1.0 Активации: 10 Aurum Range Matrix — это торговый советник для торговли на пробой диапазонов торговых сессий на инструментах USTEC и US30. Советник фиксирует максимальную и минимальную цену, сформированную в течение настроенных торговых сессий. Он может размещать отложенные ордера вокруг зафиксированного диапазона и управлять открытыми позициями в соответствии с выбранными настройками. Результаты зависят от рыночных условий, специф
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5 (1)
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