Atlas Core
- Эксперты
-
- Версия: 1.20
- Обновлено: 29 июля 2026
- Активации: 10
ЧТО ТАКОЕ ATLAS CORE?
Atlas Core — это полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5. Его стратегия определяет подтвержденные структурные максимумы и минимумы и размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop непосредственно на этих уровнях.
Сделка открывается только после пробоя ценой определенного уровня. Советник не использует Martingale, Grid или усреднение позиции.
Все сделки имеют заранее установленные уровни Stop Loss и Take Profit. После достижения позицией настроенного уровня прибыли система Trailing Stop может следовать за движением цены и постепенно защищать сделку.
Atlas Core может работать автоматически, пока MetaTrader 5 подключен к серверу и алгоритмическая торговля включена.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
При открытии каждой новой свечи выбранного таймфрейма Atlas Core анализирует недавнюю историю цен в поиске подтвержденных swing high и swing low.
После обнаружения действительной структуры советник проверяет, соответствует ли текущая цена настроенному минимальному расстоянию. Если все условия выполнены, на определенном уровне размещается отложенный ордер.
Покупки и продажи управляются независимо:
- Buy Stop выше подтвержденного структурного максимума
- Sell Stop ниже подтвержденного структурного минимума
- Автоматический Stop Loss для всех сделок
- Автоматический Take Profit для всех сделок
- Активация Trailing Stop после настроенного минимального движения
- Автоматическое истечение срока действия отложенных ордеров
Этот процесс предотвращает преждевременные входы при простом приближении цены к уровню. Сделка открывается только в том случае, если отложенный ордер действительно активирован.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Определение структурных уровней: Atlas Core ищет подтвержденные максимумы и минимумы, используя настраиваемое количество свечей вокруг каждого уровня.
Торговля в обоих направлениях: Циклы покупок и продаж управляются отдельно. На Hedge-счетах советник может независимо управлять позициями на покупку и продажу.
Автоматический расчет лота: Если RiskPercent больше нуля, объем рассчитывается на основании баланса счета, процента риска и расстояния Stop Loss.
Режим фиксированного лота: Если RiskPercent установлен на ноль, советник использует объем, указанный в параметре Lots.
Индивидуальная защита: Каждая сделка получает Stop Loss и Take Profit в момент создания ордера.
Настраиваемый Trailing Stop: Система начинает сопровождать цену только после достижения позицией расстояния, указанного в TslTriggerPoints.
Истечение срока действия ордеров: Отложенные ордера, которые не были активированы в течение настроенного периода, автоматически удаляются.
Восстановление после перезапуска: При запуске Atlas Core определяет позиции и отложенные ордера, относящиеся к его символу и Magic Number.
Совместимость с брокерами: Рассчитанный объем автоматически корректируется с учетом минимального объема, максимального объема и шага лота, разрешенных для инструмента.
Пользовательская оптимизация: Советник содержит внутренний критерий оценки результатов оптимизации с учетом прибыли, количества сделок, profit factor, recovery factor и drawdown.
ОПЕРАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
Atlas Core оснащен полной панелью для мониторинга в реальном времени.
На панели отображаются:
- Статус подключения
- Статус автоматической торговли
- Торговый инструмент и таймфрейм
- Цены Bid и Ask
- Текущий спред
- Баланс счета
- Средства счета
- Результат за день
- Плавающий результат
- Текущая просадка
- Процент риска
- Расчетный размер лота
- Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop
- Открытые позиции
- Отложенные ордера
- Общий объем открытых сделок
- Статус цикла покупок
- Статус цикла продаж
- Сделки, закрытые за день
- Дневной процент прибыльных сделок
- Время последнего торгового события
Во время оптимизации и невизуального тестирования панель автоматически отключается для повышения скорости Strategy Tester.
УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ
Martingale: НИКОГДА
Grid: НИКОГДА
Усреднение позиции: НИКОГДА
Stop Loss: ВСЕГДА
Take Profit: ВСЕГДА
Trailing Stop: ДОСТУПЕН
Фиксированный лот: ДОСТУПЕН
Процентный риск: ДОСТУПЕН
Истечение срока ордеров: АКТИВНО
Независимое управление покупками и продажами: ДА
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Lots: Объем, используемый в режиме фиксированного лота.
RiskPercent: Процент баланса счета, используемый для автоматического расчета лота. Установите значение ноль, чтобы использовать фиксированный лот.
OrderDistPoints: Минимальное необходимое расстояние между текущей ценой и уровнем входа.
TpPoints: Расстояние Take Profit в пунктах.
SlPoints: Расстояние Stop Loss в пунктах.
TslPoints: Расстояние, поддерживаемое системой Trailing Stop.
TslTriggerPoints: Минимальная прибыль, необходимая для активации Trailing Stop.
Timeframe: Таймфрейм, используемый для определения структур.
BarsN: Количество свечей, используемое для подтверждения максимумов и минимумов.
ExpirationHours: Срок действия отложенных ордеров.
Magic: Уникальный идентификатор сделок советника.
ТРЕБОВАНИЯ
Платформа: MetaTrader 5
Тип счета: Hedging
Стандартный таймфрейм: XAUUSD H1
Минимальный депозит: US$100
Алгоритмическая торговля: Обязательна
VPS: Рекомендуется
Инструменты: Совместим с инструментами, предоставляемыми брокером
Минимальный объем, требования к марже, стоимость пункта и торговые условия отличаются в зависимости от инструмента и брокера. Параметры необходимо тестировать и настраивать для выбранного инструмента.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед использованием Atlas Core на реальном счете:
- Проведите тестирование в Strategy Tester
- Используйте качественные исторические данные
- Проверьте стоимость пункта инструмента
- Проверьте спред и спецификации брокера
- Начните с демо-счета
- Используйте уникальный Magic Number для каждой конфигурации
- Поддерживайте MetaTrader 5 подключенным
- Рассмотрите возможность использования VPS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля финансовыми инструментами связана с риском и может привести к убыткам. Минимальный депозит US$100 не гарантирует, что все настройки или инструменты подходят для данного счета.
Исторические результаты не гарантируют будущих результатов. Используйте только капитал, соответствующий вашей допустимой степени риска, и тщательно тестируйте параметры перед торговлей на реальном счете.