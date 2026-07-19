ЧТО ТАКОЕ ATLAS CORE?

Atlas Core — это полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5. Его стратегия определяет подтвержденные структурные максимумы и минимумы и размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop непосредственно на этих уровнях.

Сделка открывается только после пробоя ценой определенного уровня. Советник не использует Martingale, Grid или усреднение позиции.

Все сделки имеют заранее установленные уровни Stop Loss и Take Profit. После достижения позицией настроенного уровня прибыли система Trailing Stop может следовать за движением цены и постепенно защищать сделку.

Atlas Core может работать автоматически, пока MetaTrader 5 подключен к серверу и алгоритмическая торговля включена.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

При открытии каждой новой свечи выбранного таймфрейма Atlas Core анализирует недавнюю историю цен в поиске подтвержденных swing high и swing low.

После обнаружения действительной структуры советник проверяет, соответствует ли текущая цена настроенному минимальному расстоянию. Если все условия выполнены, на определенном уровне размещается отложенный ордер.

Покупки и продажи управляются независимо:

Buy Stop выше подтвержденного структурного максимума

Sell Stop ниже подтвержденного структурного минимума

Автоматический Stop Loss для всех сделок

Автоматический Take Profit для всех сделок

Активация Trailing Stop после настроенного минимального движения

Автоматическое истечение срока действия отложенных ордеров

Этот процесс предотвращает преждевременные входы при простом приближении цены к уровню. Сделка открывается только в том случае, если отложенный ордер действительно активирован.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Определение структурных уровней: Atlas Core ищет подтвержденные максимумы и минимумы, используя настраиваемое количество свечей вокруг каждого уровня.

Торговля в обоих направлениях: Циклы покупок и продаж управляются отдельно. На Hedge-счетах советник может независимо управлять позициями на покупку и продажу.

Автоматический расчет лота: Если RiskPercent больше нуля, объем рассчитывается на основании баланса счета, процента риска и расстояния Stop Loss.

Режим фиксированного лота: Если RiskPercent установлен на ноль, советник использует объем, указанный в параметре Lots.

Индивидуальная защита: Каждая сделка получает Stop Loss и Take Profit в момент создания ордера.

Настраиваемый Trailing Stop: Система начинает сопровождать цену только после достижения позицией расстояния, указанного в TslTriggerPoints.

Истечение срока действия ордеров: Отложенные ордера, которые не были активированы в течение настроенного периода, автоматически удаляются.

Восстановление после перезапуска: При запуске Atlas Core определяет позиции и отложенные ордера, относящиеся к его символу и Magic Number.

Совместимость с брокерами: Рассчитанный объем автоматически корректируется с учетом минимального объема, максимального объема и шага лота, разрешенных для инструмента.

Пользовательская оптимизация: Советник содержит внутренний критерий оценки результатов оптимизации с учетом прибыли, количества сделок, profit factor, recovery factor и drawdown.

ОПЕРАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Atlas Core оснащен полной панелью для мониторинга в реальном времени.

На панели отображаются:

Статус подключения

Статус автоматической торговли

Торговый инструмент и таймфрейм

Цены Bid и Ask

Текущий спред

Баланс счета

Средства счета

Результат за день

Плавающий результат

Текущая просадка

Процент риска

Расчетный размер лота

Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop

Открытые позиции

Отложенные ордера

Общий объем открытых сделок

Статус цикла покупок

Статус цикла продаж

Сделки, закрытые за день

Дневной процент прибыльных сделок

Время последнего торгового события

Во время оптимизации и невизуального тестирования панель автоматически отключается для повышения скорости Strategy Tester.

УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ

Martingale: НИКОГДА

Grid: НИКОГДА

Усреднение позиции: НИКОГДА

Stop Loss: ВСЕГДА

Take Profit: ВСЕГДА

Trailing Stop: ДОСТУПЕН

Фиксированный лот: ДОСТУПЕН

Процентный риск: ДОСТУПЕН

Истечение срока ордеров: АКТИВНО

Независимое управление покупками и продажами: ДА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Lots: Объем, используемый в режиме фиксированного лота.

RiskPercent: Процент баланса счета, используемый для автоматического расчета лота. Установите значение ноль, чтобы использовать фиксированный лот.

OrderDistPoints: Минимальное необходимое расстояние между текущей ценой и уровнем входа.

TpPoints: Расстояние Take Profit в пунктах.

SlPoints: Расстояние Stop Loss в пунктах.

TslPoints: Расстояние, поддерживаемое системой Trailing Stop.

TslTriggerPoints: Минимальная прибыль, необходимая для активации Trailing Stop.

Timeframe: Таймфрейм, используемый для определения структур.

BarsN: Количество свечей, используемое для подтверждения максимумов и минимумов.

ExpirationHours: Срок действия отложенных ордеров.

Magic: Уникальный идентификатор сделок советника.

ТРЕБОВАНИЯ

Платформа: MetaTrader 5

Тип счета: Hedging

Стандартный таймфрейм: XAUUSD H1

Минимальный депозит: US$100

Алгоритмическая торговля: Обязательна

VPS: Рекомендуется

Инструменты: Совместим с инструментами, предоставляемыми брокером

Минимальный объем, требования к марже, стоимость пункта и торговые условия отличаются в зависимости от инструмента и брокера. Параметры необходимо тестировать и настраивать для выбранного инструмента.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием Atlas Core на реальном счете:

Проведите тестирование в Strategy Tester

Используйте качественные исторические данные

Проверьте стоимость пункта инструмента

Проверьте спред и спецификации брокера

Начните с демо-счета

Используйте уникальный Magic Number для каждой конфигурации

Поддерживайте MetaTrader 5 подключенным

Рассмотрите возможность использования VPS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля финансовыми инструментами связана с риском и может привести к убыткам. Минимальный депозит US$100 не гарантирует, что все настройки или инструменты подходят для данного счета.

Исторические результаты не гарантируют будущих результатов. Используйте только капитал, соответствующий вашей допустимой степени риска, и тщательно тестируйте параметры перед торговлей на реальном счете.