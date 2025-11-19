PHALANX NEURAL AI — Esperto Neurale per XAUUSD (Oro)

Phalanx Neural AI è un Esperto per MT5 sviluppato per trader che cercano un sistema neurale intelligente per XAUUSD, con focus sull'analisi del flusso, microstruttura del mercato e identificazione di contesti di alta qualità.

L'EA utilizza un modello di rete neurale DNN63 ottimizzato per operare sull'oro sul timeframe M30, senza grid, senza martingala e con esecuzione stabile su conti ECN e prop-firm.

Questo EA è progettato per offrire un flusso operativo selettivo, filtrando il rumore e privilegiando solo momenti statisticamente favorevoli, caratteristici di sistemi con IA applicata a XAUUSD.

Dopo l'acquisto, si consiglia di contattare tramite messaggio privato per orientamenti sull'installazione, parametri ottimali e raccomandazioni d'uso.

Politica dei Prezzi

Prezzo iniziale: 299 USD

Prezzo finale pianificato: 1799 USD

Ogni 10 copie vendute, il valore viene rettificato con un aumento di circa 150 USD, seguendo una progressione controllata per mantenere l'esclusività.

Tecnologie Essenziali

Modulo Neurale DNN63 — Nucleo del Sistema di Trading IA

Modello proprietario con 63 parametri regolati specificamente per la lettura della forza, stabilità e qualità del movimento su XAUUSD, ideale per trader che cercano un EA con Rete Neurale per l'oro.

Filtro del Contesto Direzionale

Analizza trend, pendenza, pressione acquirente vs venditrice e struttura della candela — elementi fondamentali per le strategie di flusso e microstruttura sull'oro (Gold).

Lettura della Microstruttura del Mercato

Valutazione continua della volatilità, ampiezza, velocità e progressioni del prezzo. Questo insieme migliora la robustezza dell'EA in condizioni di mercato variabili e con diversi broker.

Gestione del Rischio Strutturata (Risk Management)

Include stop loss fisso, trailing dinamico e dimensionamento intelligente dei lotti.

Senza grid, senza martingala, senza esponenziazione del rischio — ideale per chi cerca un EA Oro sicuro e tecnico.

Architettura Leggera, Stabile e Compatibile con Prop Firms

Progettata per funzionare in ambienti esigenti, con bassa latenza e alta compatibilità con conti ECN, FIFO e regole di valutazione.

Punti di Forza di Phalanx Neural AI

IA Minimalista e Altamente Selettiva

L'Esperto opera con bassa frequenza, concentrandosi solo su ingressi di alta qualità. Questo comportamento favorisce consistenza e stabilità — caratteristiche apprezzate da chi utilizza EA neurali per XAUUSD.

Evita Zone di Rumore e Movimenti Irregolari

Il modello rifiuta condizioni instabili che danneggiano le performance dei sistemi comuni, rendendolo efficiente in scenari complessi dell'oro.

Decisione Basata su Multipli Fattori Integrati

L'EA combina microstruttura, direzione, volatilità e progressione per costruire un segnale robusto, evitando la dipendenza da un singolo indicatore.

Robustezza tra Broker

Sviluppato per operare correttamente con diversi provider di liquidità, spread e modelli di esecuzione, minimizzando le variazioni tipiche degli EA sensibili.

Specifiche Tecniche

Coppia raccomandata: XAUUSD (Oro)

Timeframe ideale: M30

Deposito raccomandato: 300 USD

Deposito minimo: 100 USD (alto rischio)

Leva minima: 1:50

Compatibile con ECN, FIFO, Prop Firms

Non utilizza grid, martingala o tecniche aggressive

Caratteristiche Principali

Modello di rete neurale DNN63 calibrato

Filtro direzionale adattativo

Analisi combinata di volatilità e progressione

Trailing stop ottimizzato

Bassa frequenza e alta selettività

Architettura leggera e stabile (ottima per VPS)

Risultati consistenti su dati di alta qualità

Installazione semplice

Specializzato in AI Trading per XAUUSD su MT5

Osservazioni Importanti

L'uso dello stop loss è parte fondamentale della strategia.

I giorni senza operazioni sono normali a causa della natura selettiva dell'EA.

Valutare il sistema su periodi ampi.

Differenze di spread ed esecuzione possono generare variazioni tra broker.