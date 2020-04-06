Phalanx Neural AI
- エキスパート
- Angelo Marcelo Serafin
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
PHALANX NEURAL AI — XAUUSD（ゴールド）用ニューラルAIエキスパートアドバイザー
Phalanx Neural AIは、XAUUSD用のインテリジェントなニューラルシステムを求めるトレーダー向けに開発されたMT5用エキスパートアドバイザーで、フロー分析、市場マイクロストラクチャ、高品質なコンテキストの特定に焦点を当てています。
このEAは、M30時間枠でゴールドを取引するために最適化されたDNN63ニューラルネットワークモデルを使用し、グリッドなし、マーチンゲールなしで、ECN口座およびプロップファーム口座で安定して実行されます。
このEAは、ノイズをフィルタリングし、統計的に有利な瞬間のみを優先する、選択的な取引フローを提供するように設計されています。これはXAUUSDに適用されたAIシステムの特徴です。
購入後は、インストールのガイダンス、最適なパラメータ、使用上の推奨事項について、プライベートメッセージで連絡することをお勧めします。
Phalanx Neural AI を購入すると、最大 2 つの取引口座番号に紐づけられる Dominion Gold EA の無料ライセンスを受け取ることができます。
購入後、購入確認と製品アクティベーションのスクリーンショットを送ってください。
MQL5 の「購入」メニューを開き、Phalanx Neural AI のアクティベーションが表示されている画像を送信してください。
確認後、無料ライセンスが発行されます。
https://www.mql5.com/en/signals/2344696
価格ポリシー
初期価格：169米ドル
計画最終価格：1799米ドル
10コピー販売されるごとに、価格は約150米ドル引き上げられ、独自性を維持するための制御された価格上昇に従います。
中核技術
DNN63ニューラルモジュール — AI取引システムのコア
XAUUSDの強さ、安定性、動きの質を読み取るために特別に調整された63のパラメータを備えた独自モデル。ゴールド用ニューラルネットワークEAを求めるトレーダーに最適。
方向性コンテキストフィルター
トレンド、傾斜、買い圧力対売り圧力、およびローソク足の構造を分析 — ゴールドのフローおよびマイクロストラクチャ戦略の基本要素。
市場マイクロストラクチャの読み取り
ボラティリティ、振幅、速度、価格の進行の継続的評価。このセットにより、様々な市場条件および異なるブローカー間でのEAの堅牢性が向上します。
構造化されたリスク管理（Risk Management）
固定ストップロス、ダイナミックトレーリングストップ、インテリジェントなロットサイジングを含みます。
グリッドなし、マーチンゲールなし、リスクの指数関数的増加なし — 安全で技術的なゴールドEAを求める方に理想的。
軽量、安定、プロップファーム互換のアーキテクチャ
要求の厳しい環境で動作するように設計され、低レイテンシ、ECN、FIFO、評価口座ルールとの高い互換性を備えています。
Phalanx Neural AI の特徴
ミニマリストで高度に選択的なAI
このエキスパートアドバイザーは低頻度で取引し、高品質のエントリーのみに焦点を当てます。この動作は一貫性と安定性を促進します — XAUUSD用ニューラルEAを使用する人々に重視される特性です。
ノイズゾーンと不規則な動きを回避
モデルは、一般的なシステムのパフォーマンスを損なう不安定な状態を拒否し、複雑なゴールドシナリオで効率的に動作します。
統合された複数の要因に基づく意思決定
EAは、マイクロストラクチャ、方向性、ボラティリティ、進行を組み合わせて堅牢なシグナルを構築し、単一の指標への依存を回避します。
ブローカー間での堅牢性
異なる流動性プロバイダー、スプレッド、執行モデルで正しく動作するように開発され、敏感なEAに典型的な変動を最小限に抑えます。
技術仕様
推奨通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）
理想的な時間枠：M30
推奨入金額：300米ドル
最低入金額：100米ドル（高リスク）
最低レバレッジ：1:50
ECN、FIFO、プロップファームと互換性あり
グリッド、マーチンゲール、または積極的な手法を使用しない
主な特徴
調整済みDNN63ニューラルネットワークモデル
適応型方向性フィルター
ボラティリティと進行の組み合わせ分析
最適化されたトレーリングストップ
低頻度と高選択性
軽量で安定したアーキテクチャ（VPSに最適）
高品質データでの一貫した結果
簡単なインストール
MT5でのXAUUSD用AI取引に特化
重要な注意点
ストップロスの使用は戦略の基本的な部分です。
EAの選択的な性質上、取引のない日は正常です。
システムは広範な期間で評価してください。
スプレッドと執行の違いにより、ブローカー間で差異が生じる可能性があります。