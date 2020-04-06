PHALANX NEURAL AI — XAUUSD（ゴールド）用ニューラルAIエキスパートアドバイザー

Phalanx Neural AIは、XAUUSD用のインテリジェントなニューラルシステムを求めるトレーダー向けに開発されたMT5用エキスパートアドバイザーで、フロー分析、市場マイクロストラクチャ、高品質なコンテキストの特定に焦点を当てています。

このEAは、M30時間枠でゴールドを取引するために最適化されたDNN63ニューラルネットワークモデルを使用し、グリッドなし、マーチンゲールなしで、ECN口座およびプロップファーム口座で安定して実行されます。

このEAは、ノイズをフィルタリングし、統計的に有利な瞬間のみを優先する、選択的な取引フローを提供するように設計されています。これはXAUUSDに適用されたAIシステムの特徴です。

購入後は、インストールのガイダンス、最適なパラメータ、使用上の推奨事項について、プライベートメッセージで連絡することをお勧めします。





Phalanx Neural AI を購入すると、最大 2 つの取引口座番号に紐づけられる Dominion Gold EA の無料ライセンスを受け取ることができます。

購入後、購入確認と製品アクティベーションのスクリーンショットを送ってください。

MQL5 の「購入」メニューを開き、Phalanx Neural AI のアクティベーションが表示されている画像を送信してください。

確認後、無料ライセンスが発行されます。



価格ポリシー

初期価格：169米ドル

計画最終価格：1799米ドル

10コピー販売されるごとに、価格は約150米ドル引き上げられ、独自性を維持するための制御された価格上昇に従います。

中核技術

DNN63ニューラルモジュール — AI取引システムのコア

XAUUSDの強さ、安定性、動きの質を読み取るために特別に調整された63のパラメータを備えた独自モデル。ゴールド用ニューラルネットワークEAを求めるトレーダーに最適。

方向性コンテキストフィルター

トレンド、傾斜、買い圧力対売り圧力、およびローソク足の構造を分析 — ゴールドのフローおよびマイクロストラクチャ戦略の基本要素。

市場マイクロストラクチャの読み取り

ボラティリティ、振幅、速度、価格の進行の継続的評価。このセットにより、様々な市場条件および異なるブローカー間でのEAの堅牢性が向上します。

構造化されたリスク管理（Risk Management）

固定ストップロス、ダイナミックトレーリングストップ、インテリジェントなロットサイジングを含みます。

グリッドなし、マーチンゲールなし、リスクの指数関数的増加なし — 安全で技術的なゴールドEAを求める方に理想的。

軽量、安定、プロップファーム互換のアーキテクチャ

要求の厳しい環境で動作するように設計され、低レイテンシ、ECN、FIFO、評価口座ルールとの高い互換性を備えています。

Phalanx Neural AI の特徴

ミニマリストで高度に選択的なAI

このエキスパートアドバイザーは低頻度で取引し、高品質のエントリーのみに焦点を当てます。この動作は一貫性と安定性を促進します — XAUUSD用ニューラルEAを使用する人々に重視される特性です。

ノイズゾーンと不規則な動きを回避

モデルは、一般的なシステムのパフォーマンスを損なう不安定な状態を拒否し、複雑なゴールドシナリオで効率的に動作します。

統合された複数の要因に基づく意思決定

EAは、マイクロストラクチャ、方向性、ボラティリティ、進行を組み合わせて堅牢なシグナルを構築し、単一の指標への依存を回避します。

ブローカー間での堅牢性

異なる流動性プロバイダー、スプレッド、執行モデルで正しく動作するように開発され、敏感なEAに典型的な変動を最小限に抑えます。

技術仕様

推奨通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）

理想的な時間枠：M30

推奨入金額：300米ドル

最低入金額：100米ドル（高リスク）

最低レバレッジ：1:50

ECN、FIFO、プロップファームと互換性あり

グリッド、マーチンゲール、または積極的な手法を使用しない

主な特徴

調整済みDNN63ニューラルネットワークモデル

適応型方向性フィルター

ボラティリティと進行の組み合わせ分析

最適化されたトレーリングストップ

低頻度と高選択性

軽量で安定したアーキテクチャ（VPSに最適）

高品質データでの一貫した結果

簡単なインストール

MT5でのXAUUSD用AI取引に特化

重要な注意点

ストップロスの使用は戦略の基本的な部分です。

EAの選択的な性質上、取引のない日は正常です。

システムは広範な期間で評価してください。

スプレッドと執行の違いにより、ブローカー間で差異が生じる可能性があります。