YouTube Moving Averages

YouTube Moving Average EA — это автоматический торговый эксперт-советник, основанный на стратегии с тремя скользящими средними: 200, 50 и 21 MA.

Советник определяет направление рыночного тренда с помощью 200 MA и открывает сделки на основе пересечений скользящих средних 21 и 50 MA.

Логика торговли:

Стратегия на продажу (Sell):
Когда 200 MA находится выше 50 MA и 21 MA, и 21 MA пересекает 50 MA сверху вниз, советник открывает сделку на продажу.

Стратегия на покупку (Buy):
Когда 200 MA находится ниже 50 MA и 21 MA, и 21 MA пересекает 50 MA снизу вверх, советник открывает сделку на покупку.

Данный советник создан в образовательных целях и подробно объясняется на YouTube-канале Dr Dollar To ZAR. Он идеально подходит для трейдеров, которые хотят изучить, как стратегии на скользящих средних реализуются в MQL5, а также для тех, кто предпочитает простые трендовые торговые системы.


