Phalanx Neural AI é um Expert Advisor para MT5 desenvolvido para traders que buscam um sistema neural inteligente para XAUUSD, com foco em análise de fluxo, microestrutura do mercado e identificação de contextos de alta qualidade.

O EA utiliza um modelo neural DNN63 otimizado para operar ouro no timeframe M30, sem grid, sem martingale e com execução estável em contas ECN e prop-firm.

Este EA foi projetado para oferecer um fluxo de operações seletivo, filtrando ruído e priorizando apenas momentos estatisticamente favoráveis, característicos de sistemas com IA aplicada ao XAUUSD.

Após a compra, recomenda-se entrar em contato via mensagem privada para orientações de instalação, parâmetros ideais e recomendações de uso.





Ao adquirir o consultor Phalanx Neural AI, você poderá receber gratuitamente uma licença do consultor Dominion Gold EA, vinculada a até dois números de conta de negociação.

Após a compra, envie um print da confirmação de compra e da ativação do produto.

Para isso, acesse o menu “Compras” no MQL5 e envie a captura de tela mostrando a ativação do Phalanx Neural AI.

Com essa confirmação, a licença gratuita será liberada.



https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Preço inicial: 169 USD

Preço final planejado: 1799 USD

A cada 10 cópias vendidas, o valor é ajustado com aumento aproximado de 150 USD, seguindo progressão controlada para manter exclusividade.

Módulo Neural DNN63 — Núcleo do AI Trading System

Modelo proprietário com 63 parâmetros ajustados especificamente para leitura de força, estabilidade e qualidade do movimento no XAUUSD, ideal para traders que procuram um Neural Network EA para ouro.

Filtro de Contexto Direcional

Analisa tendência, inclinação, pressão comprador vs. vendedor e estrutura do candle — elementos fundamentais para estratégias de fluxo e microestrutura em ouro (Gold).

Leitura de Microestrutura do Mercado

Avaliação contínua de volatilidade, amplitude, velocidade e progressões do preço. Esse conjunto melhora a robustez do EA em condições variadas de mercado e diferentes corretoras.

Gestão de Risco Estruturada (Risk Management)

Inclui stop loss fixo, trailing dinâmico e dimensionamento inteligente de lote.

Sem grid, sem martingale, sem exponenciação de risco — ideal para quem busca um Gold EA seguro e técnico.

Arquitetura Leve, Estável e Compatível com Prop Firms

Projetado para funcionar em ambientes exigentes, com baixa latência e alta compatibilidade com contas ECN, FIFO e regras de avaliações.

IA Minimalista e Altamente Seletiva

O Expert Advisor opera com baixa frequência, focando apenas em entradas de alta qualidade. Esse comportamento favorece consistência e estabilidade — características valorizadas por quem utiliza EAs neurais para XAUUSD.

Evita Zonas de Ruído e Movimentos Irregulares

O modelo rejeita condições instáveis que prejudicam a performance de sistemas comuns, tornando-o eficiente em cenários complexos do ouro.

Decisão Baseada em Múltiplos Fatores Integrados

O EA combina microestrutura, direção, volatilidade e progressão para construir um sinal robusto, evitando dependência de um único indicador.

Robustez Entre Corretoras

Desenvolvido para operar corretamente em diferentes provedores de liquidez, spreads e modelos de execução, minimizando variações típicas de EAs sensíveis.

Par recomendado: XAUUSD (Gold)

Timeframe ideal: M30

Depósito recomendado: 300 USD

Depósito mínimo: 100 USD (alto risco)

Alavancagem mínima: 1:50

Compatível com ECN, FIFO, Prop Firms

Não utiliza grid, martingale ou técnicas agressivas

Modelo neural DNN63 calibrado

Filtro direcional adaptativo

Análise combinada de volatilidade e progressão

Trailing stop otimizado

Baixa frequência e alta seletividade

Arquitetura leve e estável (ótima para VPS)

Resultados consistentes em dados de alta qualidade

Instalação simples

Especializado em AI Trading para XAUUSD no MT5