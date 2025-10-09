Phalanx Neural AI

PHALANX NEURAL AI — Conseiller Expert Neural pour XAUUSD (Or)
Phalanx Neural AI est un Conseiller Expert pour MT5 développé pour les traders recherchant un système neuronal intelligent pour le XAUUSD, axé sur l'analyse des flux, la microstructure du marché et l'identification de contextes de haute qualité.
L'EA utilise un modèle de réseau neuronal DNN63 optimisé pour trader l'or sur le timeframe M30, sans grille, sans martingale et avec une exécution stable sur les comptes ECN et prop-firm.

Cet EA est conçu pour offrir un flux de trading sélectif, filtrant le bruit et priorisant uniquement les moments statistiquement favorables, caractéristique des systèmes avec IA appliquée au XAUUSD.

Après l'achat, il est recommandé de contacter par message privé pour des conseils d'installation, des paramètres optimaux et des recommandations d'utilisation.

Politique de Prix
Prix initial : 299 USD
Prix final prévu : 1799 USD

Toutes les 10 copies vendues, le prix est ajusté avec une augmentation d'environ 150 USD, suivant une progression contrôlée pour maintenir l'exclusivité.

Technologies Essentielles
Module Neuronal DNN63 — Cœur du Système de Trading IA
Modèle propriétaire avec 63 paramètres ajustés spécifiquement pour la lecture de la force, de la stabilité et de la qualité du mouvement sur le XAUUSD, idéal pour les traders recherchant un EA à Réseau Neuronal pour l'or.

Filtre de Contexte Directionnel
Analyse la tendance, la pente, la pression acheteur vs vendeur et la structure de la bougie — éléments fondamentaux pour les stratégies de flux et de microstructure sur l'or (Gold).

Lecture de la Microstructure du Marché
Évaluation continue de la volatilité, de l'amplitude, de la vitesse et des progressions du prix. Cet ensemble améliore la robustesse de l'EA dans des conditions de marché variables et chez différents brokers.

Gestion des Risques Structurée (Risk Management)
Comprend un stop loss fixe, un trailing dynamique et un dimensionnement intelligent des lots.
Sans grille, sans martingale, sans exponentiation du risque — idéal pour ceux qui recherchent un EA Or sûr et technique.

Architecture Légère, Stable et Compatible avec les Prop Firms
Conçue pour fonctionner dans des environnements exigeants, avec une faible latence et une haute compatibilité avec les comptes ECN, FIFO et les règles d'évaluation.

Atouts de Phalanx Neural AI
IA Minimaliste et Hautement Sélective
Le Conseiller Expert opère avec une faible fréquence, en se concentrant uniquement sur des entrées de haute qualité. Ce comportement favorise la cohérence et la stabilité — caractéristiques prisées par ceux qui utilisent des EAs neuronaux pour le XAUUSD.

Évite les Zones de Bruit et les Mouvements Irréguliers
Le modèle rejette les conditions instables qui nuisent aux performances des systèmes communs, le rendant efficace dans des scénarios complexes de l'or.

Décision Basée sur de Multiples Facteurs Intégrés
L'EA combine microstructure, direction, volatilité et progression pour construire un signal robuste, évitant la dépendance à un seul indicateur.

Robustesse entre les Brokers
Développé pour fonctionner correctement avec différents fournisseurs de liquidité, spreads et modèles d'exécution, minimisant les variations typiques des EAs sensibles.

Spécifications Techniques
Paire recommandée : XAUUSD (Or)
Timeframe idéal : M30
Dépôt recommandé : 300 USD
Dépôt minimum : 100 USD (risque élevé)
Effet de levier minimum : 1:50
Compatible avec ECN, FIFO, Prop Firms
N'utilise pas de grille, martingale ou techniques agressives

Caractéristiques Principales
Modèle de réseau neuronal DNN63 calibré
Filtre directionnel adaptatif
Analyse combinée de la volatilité et de la progression
Trailing stop optimisé
Basse fréquence et haute sélectivité
Architecture légère et stable (optimale pour VPS)
Résultats cohérents sur des données de haute qualité
Installation simple
Spécialisé dans le Trading IA pour XAUUSD sur MT5

Remarques Importantes
L'utilisation du stop loss est une partie fondamentale de la stratégie.
Les jours sans opérations sont normaux en raison de la nature sélective de l'EA.
Évaluez le système sur des périodes étendues.
Les différences de spread et d'exécution peuvent générer des variations entre les brokers.


