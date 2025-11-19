PHALANX NEURAL AI — XAUUSD(골드)용 뉴럴 AI 전문가 어드바이저

Phalanx Neural AI는 XAUUSD를 위한 지능형 뉴럴 시스템을 찾는 트레이더를 위해 개발된 MT5용 전문가 어드바이저로, 흐름 분석, 시장 미세구조 및 고품질 컨텍스트 식별에 중점을 둡니다.

이 EA는 M30 타임프레임에서 골드를 거래하도록 최적화된 DNN63 뉴럴 네트워크 모델을 사용하며, 그리드 없음, 마틴게일 없음, ECN 및 프로프 펌 계정에서 안정적인 실행을 제공합니다.

이 EA는 시장 노이즈를 필터링하고 통계적으로 유리한 순간만을 우선시하는 선택적 거래 흐름을 제공하도록 설계되었으며, XAUUSD에 적용된 AI 시스템의 특징을 갖추고 있습니다.

구매 후에는 설치 안내, 최적의 매개변수 및 사용 권장 사항을 위해 비공개 메시지로 문의하는 것이 좋습니다.





https://www.mql5.com/en/signals/2344696

가격 정책

시작 가격: 169 USD

계획 최종 가격: 1799 USD

10개 판매될 때마다 가격은 약 150 USD 인상되며, 독점성을 유지하기 위한 통제된 진행을 따릅니다.

핵심 기술

DNN63 뉴럴 모듈 — AI 트레이딩 시스템 코어

XAUUSD의 강도, 안정성 및 움직임 품질 판독을 위해 특별히 조정된 63개 매개변수를 가진 독점 모델로, 골드용 뉴럴 네트워크 EA를 찾는 트레이더에게 이상적입니다.

방향성 컨텍스트 필터

트렌드, 기울기, 매수자 대 매도자 압력 및 캔들 구조를 분석 — 골드의 흐름 및 미세구조 전략을 위한 기본 요소.

시장 미세구조 판독

변동성, 진폭, 속도 및 가격 진행의 지속적인 평가. 이 세트는 다양한 시장 조건 및 다른 브로커에서 EA의 견고성을 향상시킵니다.

구조화된 위험 관리 (Risk Management)

고정 스톱 로스, 동적 트레일링 스톱 및 지능형 로트 사이징을 포함합니다.

그리드 없음, 마틴게일 없음, 위험 배가 없음 — 안전하고 기술적인 골드 EA를 찾는 분들에게 이상적입니다.

경량, 안정적 및 프로프 펌 호환 아키텍처

까다로운 환경에서 작동하도록 설계되었으며, 낮은 지연 시간과 ECN, FIFO 및 평가 계정 규칙과의 높은 호환성을 제공합니다.

Phalanx Neural AI의 차별점

미니멀리스트적이고 매우 선택적인 AI

이 전문가 어드바이저는 낮은 빈도로 거래하며 고품질 진입점에만 집중합니다. 이 동작은 일관성과 안정성을 장려합니다 — XAUUSD용 뉴럴 EA를 사용하는 사람들이 소중히 여기는 특성입니다.

노이즈 구역 및 불규칙한 움직임 회피

모델은 일반 시스템의 성능을 해치는 불안정한 조건을 거부하여 복잡한 골드 시나리오에서 효율적으로 작동합니다.

통합된 다중 요인에 기반한 의사 결정

EA는 미세구조, 방향, 변동성 및 진행을 결합하여 강력한 신호를 구성하며, 단일 지표에 대한 의존도를 피합니다.

브로커 간 견고성

다른 유동성 공급자, 스프레드 및 실행 모델에서 올바르게 작동하도록 개발되어 민감한 EA의 일반적인 변동을 최소화합니다.

기술 사양

권장 페어: XAUUSD (골드)

이상적인 타임프레임: M30

권장 예치금: 300 USD

최소 예치금: 100 USD (고위험)

최소 레버리지: 1:50

ECN, FIFO, 프로프 펌과 호환

그리드, 마틴게일 또는 공격적 기법 사용 안 함

주요 특징

교정된 DNN63 뉴럴 네트워크 모델

적응형 방향성 필터

변동성과 진행의 결합 분석

최적화된 트레일링 스톱

낮은 빈도와 높은 선택성

경량 및 안정적인 아키텍처 (VPS에 최적)

고품질 데이터에서의 일관된 결과

간단한 설치

MT5에서 XAUUSD AI 트레이딩에 특화됨

중요 참고사항

스톱 로스 사용은 전략의 기본 부분입니다.

EA의 선택적 특성상 거래가 없는 날은 정상입니다.

시스템을 장기간에 걸쳐 평가하십시오.

스프레드 및 실행 차이는 브로커 간 변동을 발생시킬 수 있습니다.