Phalanx Neural AI

PHALANX NEURAL AI — Asesor Experto Neural para XAUUSD
Phalanx Neural AI es un Experto Asesor para MT5 desarrollado para traders que buscan un sistema neural inteligente para XAUUSD, con enfoque en análisis de flujo, microestructura del mercado e identificación de contextos de alta calidad.
El EA utiliza un modelo neuronal DNN63 optimizado para operar oro en el timeframe M30, sin grid, sin martingala y con ejecución estable en cuentas ECN y prop-firm.

Este EA está diseñado para ofrecer un flujo de operaciones selectivo, filtrando ruido y priorizando solo momentos estadísticamente favorables, característicos de sistemas con IA aplicada al XAUUSD.

Después de la compra, se recomienda contactar por mensaje privado para orientación sobre instalación, parámetros óptimos y recomendaciones de uso.

Al adquirir el asesor Phalanx Neural AI, podrá recibir gratuitamente una licencia del Dominion Gold EA, vinculada a hasta dos números de cuenta de trading.

Después de la compra, envíe una captura de pantalla de la confirmación de compra y de la activación del producto.
Para ello, acceda al menú “Compras” en MQL5 y envíe la captura donde se muestre la activación de Phalanx Neural AI.
Con esta confirmación, la licencia gratuita será liberada.

https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Política de Precios
Precio inicial: 169 USD
Precio final planificado: 1799 USD

Por cada 10 copias vendidas, el valor se ajusta con un aumento aproximado de 150 USD, siguiendo una progresión controlada para mantener la exclusividad.

Tecnologías Esenciales
Módulo Neural DNN63 — Núcleo del Sistema de Trading con IA
Modelo propietario con 63 parámetros ajustados específicamente para la lectura de fuerza, estabilidad y calidad del movimiento en el XAUUSD, ideal para traders que buscan un EA de Red Neuronal para oro.

Filtro de Contexto Direccional
Analiza tendencia, pendiente, presión compradora vs. vendedora y estructura de la vela — elementos fundamentales para estrategias de flujo y microestructura en oro (Gold).

Lectura de Microestructura del Mercado
Evaluación continua de volatilidad, amplitud, velocidad y progresiones del precio. Este conjunto mejora la robustez del EA en condiciones variables del mercado y diferentes brókeres.

Gestión de Riesgo Estructurada (Risk Management)
Incluye stop loss fijo, trailing dinámico y dimensionamiento inteligente de lote.
Sin grid, sin martingala, sin exponenciación del riesgo — ideal para quienes buscan un EA para Oro seguro y técnico.

Arquitectura Ligera, Estable y Compatible con Prop Firms
Diseñado para funcionar en entornos exigentes, con baja latencia y alta compatibilidad con cuentas ECN, FIFO y reglas de evaluaciones.

Diferencias de Phalanx Neural AI
IA Minimalista y Altamente Selectiva
El Experto Asesor opera con baja frecuencia, centrándose solo en entradas de alta calidad. Este comportamiento favorece la consistencia y estabilidad — características valoradas por quienes utilizan EAs neurales para XAUUSD.

Evita Zonas de Ruido y Movimientos Irregulares
El modelo rechaza condiciones inestables que perjudican el rendimiento de sistemas comunes, haciéndolo eficiente en escenarios complejos del oro.

Decisión Basada en Múltiples Factores Integrados
El EA combina microestructura, dirección, volatilidad y progresión para construir una señal robusta, evitando la dependencia de un único indicador.

Robustez entre Brókeres
Desarrollado para operar correctamente en diferentes proveedores de liquidez, spreads y modelos de ejecución, minimizando variaciones típicas de EAs sensibles.

Especificaciones Técnicas
Par recomendado: XAUUSD (Oro)
Timeframe ideal: M30
Depósito recomendado: 300 USD
Depósito mínimo: 100 USD (alto riesgo)
Apalancamiento mínimo: 1:50
Compatible con ECN, FIFO, Prop Firms
No utiliza grid, martingala o técnicas agresivas

Características Principales
Modelo neuronal DNN63 calibrado
Filtro direccional adaptativo
Análisis combinado de volatilidad y progresión
Trailing stop optimizado
Baja frecuencia y alta selectividad
Arquitectura ligera y estable (óptima para VPS)
Resultados consistentes en datos de alta calidad
Instalación simple
Especializado en AI Trading para XAUUSD en MT5

Observaciones Importantes
El uso de stop loss es parte fundamental de la estrategia.
Los días sin operaciones son normales debido a la naturaleza selectiva del EA.
Evalúe el sistema en períodos amplios.
Las diferencias de spread y ejecución pueden generar variaciones entre brókeres.


