Aurum Range Matrix

Aurum Range Matrix
Эксперт: Angelo Marcelo Serafin
Версия: 1.0
Активации: 10

Aurum Range Matrix — это торговый советник для торговли на пробой диапазонов торговых сессий на инструментах USTEC и US30.

Советник фиксирует максимальную и минимальную цену, сформированную в течение настроенных торговых сессий. Он может размещать отложенные ордера вокруг зафиксированного диапазона и управлять открытыми позициями в соответствии с выбранными настройками.

Результаты зависят от рыночных условий, спецификаций символа, спреда, проскальзывания, исполнения брокера и выбранных параметров риска.

Файлы настроек

Файлы настроек для USTEC H1 и US30 H1 доступны в комментариях к продукту.

Используйте файл настроек USTEC для USTEC H1, а файл настроек US30 — для US30 H1. Результаты могут отличаться при использовании других спецификаций символа, таймфреймов, спредов или настроек исполнения.

Рекомендуемые настройки

Платформа: MetaTrader 5
Поддерживаемые символы: USTEC и US30
Рекомендуемый таймфрейм: H1
Используйте файл настроек, соответствующий выбранному символу
Проверьте настройку GMT перед запуском теста

Режимы работы

Советник включает три режима работы:

Консервативный
Умеренный
Агрессивный

Каждый режим использует различное сочетание временных окон торговых сессий, защитных расстояний, целевых расстояний, настроек трейлинг-стопа, правил безубытка и частичного закрытия. Отдельные параметры также могут быть настроены пользователем.

Основные функции

Настраиваемые временные окна азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий
Дополнительный цикл дневного диапазона
Управление отложенными ордерами
Фиксированный размер лота
Расчет размера позиции по уровням баланса
Расчет размера позиции по проценту риска
Автоматические Stop Loss и Take Profit
Дополнительный трейлинг-стоп
Дополнительное управление безубытком
Дополнительное частичное закрытие
Фильтр спреда
Фильтр экономического календаря MetaTrader 5
Управление перед закрытием рынка
Дополнительный срок действия отложенных ордеров
Управление позициями в конце дня
Автоматическое определение смещения GMT при работе на реальном счете
Ручная настройка GMT для тестера стратегий
Информационная панель для диапазонов, ордеров, позиций и текущих настроек

Первоначальная настройка

Откройте график H1 для USTEC или US30.
Добавьте Aurum Range Matrix на график.
Загрузите файлы настроек из комментариев к продукту.
Загрузите файл настроек, соответствующий выбранному символу.
Проверьте спецификации символа и время сервера брокера.
Протестируйте конфигурацию на демо-счете перед использованием на реальном счете.

Информация о рисках

Aurum Range Matrix не гарантирует торговые результаты. Исторические тесты отражают только протестированные рыночные условия и условия исполнения.

Результаты реальной торговли могут отличаться из-за изменений спреда, проскальзывания, волатильности, ценовых разрывов и исполнения брокера. Проверьте все настройки и используйте уровень риска, подходящий для вашего счета.
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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ЧТО ТАКОЕ ATLAS CORE? Atlas Core — это полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5. Его стратегия определяет подтвержденные структурные максимумы и минимумы и размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop непосредственно на этих уровнях. Сделка открывается только после пробоя ценой определенного уровня. Советник не использует Martingale, Grid или усреднение позиции. Все сделки имеют заранее установленные уровни Stop Loss и Take Profit. После достижения позицией настроенного ур
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Triple Session Breakout — это полностью автоматический торговый советник, разработанный для торговли XAUUSD на таймфрейме H1. Советник отслеживает ценовые диапазоны, сформированные во время азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий. При выполнении заданных условий пробоя он может размещать отложенные ордера возле границ сессионного диапазона и автоматически сопровождать открытые позиции. Принцип работы - Определяет максимум и минимум каждой включенной торговой сессии - Отслеживает выполнени
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