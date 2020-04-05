Aurum Range Matrix

Эксперт: Angelo Marcelo Serafin

Версия: 1.0

Активации: 10





Aurum Range Matrix — это торговый советник для торговли на пробой диапазонов торговых сессий на инструментах USTEC и US30.





Советник фиксирует максимальную и минимальную цену, сформированную в течение настроенных торговых сессий. Он может размещать отложенные ордера вокруг зафиксированного диапазона и управлять открытыми позициями в соответствии с выбранными настройками.





Результаты зависят от рыночных условий, спецификаций символа, спреда, проскальзывания, исполнения брокера и выбранных параметров риска.





Файлы настроек





Файлы настроек для USTEC H1 и US30 H1 доступны в комментариях к продукту.





Используйте файл настроек USTEC для USTEC H1, а файл настроек US30 — для US30 H1. Результаты могут отличаться при использовании других спецификаций символа, таймфреймов, спредов или настроек исполнения.





Рекомендуемые настройки





Платформа: MetaTrader 5

Поддерживаемые символы: USTEC и US30

Рекомендуемый таймфрейм: H1

Используйте файл настроек, соответствующий выбранному символу

Проверьте настройку GMT перед запуском теста





Режимы работы





Советник включает три режима работы:





Консервативный

Умеренный

Агрессивный





Каждый режим использует различное сочетание временных окон торговых сессий, защитных расстояний, целевых расстояний, настроек трейлинг-стопа, правил безубытка и частичного закрытия. Отдельные параметры также могут быть настроены пользователем.





Основные функции





Настраиваемые временные окна азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий

Дополнительный цикл дневного диапазона

Управление отложенными ордерами

Фиксированный размер лота

Расчет размера позиции по уровням баланса

Расчет размера позиции по проценту риска

Автоматические Stop Loss и Take Profit

Дополнительный трейлинг-стоп

Дополнительное управление безубытком

Дополнительное частичное закрытие

Фильтр спреда

Фильтр экономического календаря MetaTrader 5

Управление перед закрытием рынка

Дополнительный срок действия отложенных ордеров

Управление позициями в конце дня

Автоматическое определение смещения GMT при работе на реальном счете

Ручная настройка GMT для тестера стратегий

Информационная панель для диапазонов, ордеров, позиций и текущих настроек





Первоначальная настройка





Откройте график H1 для USTEC или US30.

Добавьте Aurum Range Matrix на график.

Загрузите файлы настроек из комментариев к продукту.

Загрузите файл настроек, соответствующий выбранному символу.

Проверьте спецификации символа и время сервера брокера.

Протестируйте конфигурацию на демо-счете перед использованием на реальном счете.





Информация о рисках





Aurum Range Matrix не гарантирует торговые результаты. Исторические тесты отражают только протестированные рыночные условия и условия исполнения.





Результаты реальной торговли могут отличаться из-за изменений спреда, проскальзывания, волатильности, ценовых разрывов и исполнения брокера. Проверьте все настройки и используйте уровень риска, подходящий для вашего счета.