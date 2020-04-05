Aurum Range Matrix
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
Aurum Range Matrix
Эксперт: Angelo Marcelo Serafin
Версия: 1.0
Активации: 10
Aurum Range Matrix — это торговый советник для торговли на пробой диапазонов торговых сессий на инструментах USTEC и US30.
Советник фиксирует максимальную и минимальную цену, сформированную в течение настроенных торговых сессий. Он может размещать отложенные ордера вокруг зафиксированного диапазона и управлять открытыми позициями в соответствии с выбранными настройками.
Результаты зависят от рыночных условий, спецификаций символа, спреда, проскальзывания, исполнения брокера и выбранных параметров риска.
Файлы настроек
Файлы настроек для USTEC H1 и US30 H1 доступны в комментариях к продукту.
Используйте файл настроек USTEC для USTEC H1, а файл настроек US30 — для US30 H1. Результаты могут отличаться при использовании других спецификаций символа, таймфреймов, спредов или настроек исполнения.
Рекомендуемые настройки
Платформа: MetaTrader 5
Поддерживаемые символы: USTEC и US30
Рекомендуемый таймфрейм: H1
Используйте файл настроек, соответствующий выбранному символу
Проверьте настройку GMT перед запуском теста
Режимы работы
Советник включает три режима работы:
Консервативный
Умеренный
Агрессивный
Каждый режим использует различное сочетание временных окон торговых сессий, защитных расстояний, целевых расстояний, настроек трейлинг-стопа, правил безубытка и частичного закрытия. Отдельные параметры также могут быть настроены пользователем.
Основные функции
Настраиваемые временные окна азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий
Дополнительный цикл дневного диапазона
Управление отложенными ордерами
Фиксированный размер лота
Расчет размера позиции по уровням баланса
Расчет размера позиции по проценту риска
Автоматические Stop Loss и Take Profit
Дополнительный трейлинг-стоп
Дополнительное управление безубытком
Дополнительное частичное закрытие
Фильтр спреда
Фильтр экономического календаря MetaTrader 5
Управление перед закрытием рынка
Дополнительный срок действия отложенных ордеров
Управление позициями в конце дня
Автоматическое определение смещения GMT при работе на реальном счете
Ручная настройка GMT для тестера стратегий
Информационная панель для диапазонов, ордеров, позиций и текущих настроек
Первоначальная настройка
Откройте график H1 для USTEC или US30.
Добавьте Aurum Range Matrix на график.
Загрузите файлы настроек из комментариев к продукту.
Загрузите файл настроек, соответствующий выбранному символу.
Проверьте спецификации символа и время сервера брокера.
Протестируйте конфигурацию на демо-счете перед использованием на реальном счете.
Информация о рисках
Aurum Range Matrix не гарантирует торговые результаты. Исторические тесты отражают только протестированные рыночные условия и условия исполнения.
Результаты реальной торговли могут отличаться из-за изменений спреда, проскальзывания, волатильности, ценовых разрывов и исполнения брокера. Проверьте все настройки и используйте уровень риска, подходящий для вашего счета.