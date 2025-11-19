PHALANX NEURAL AI — XAUUSD (Altın) için Nöral AI Uzman Danışmanı

Phalanx Neural AI, XAUUSD için akıllı bir nöral sistem arayan traderlar için geliştirilmiş bir MT5 Uzman Danışmanıdır; akış analizi, piyasa mikro yapısı ve yüksek kaliteli bağlamların tanımlanmasına odaklanır.

EA, M30 zaman diliminde altın işlemleri yapmak için optimize edilmiş bir DNN63 nöral ağ modeli kullanır, grid yok, martingale yok ve ECN ve prop-firm hesaplarında kararlı yürütme sunar.

Bu EA, gürültüyü filtreleyen ve yalnızca istatistiksel olarak uygun anlara öncelik veren seçici bir işlem akışı sunmak üzere tasarlanmıştır; XAUUSD'ye uygulanan AI sistemlerinin karakteristiğidir.

Satın alma işleminden sonra, kurulum rehberliği, optimum parametreler ve kullanım önerileri için özel mesaj yoluyla iletişime geçilmesi önerilir.

Fiyat Politikası

Başlangıç fiyatı: 299 USD

Planlanan nihai fiyat: 1799 USD

Her 10 adet satıldığında, değer yaklaşık 150 USD artışla ayarlanır, özgünlüğü korumak için kontrollü bir ilerlemeyi takip eder.

Temel Teknolojiler

DNN63 Nöral Modül — AI Alım Satım Sisteminin Çekirdeği

XAUUSD'de hareketin gücü, stabilitesi ve kalitesinin okunması için özel olarak ayarlanmış 63 parametreye sahip özel model, altın için Nöral Ağ EA arayan traderlar için idealdir.

Yönlü Bağlam Filtresi

Eğilimi, eğimi, alıcı-satıcı baskısını ve mum yapısını analiz eder — altın (Gold) için akış ve mikro yapı stratejilerinin temel unsurları.

Piyasa Mikro Yapısı Okuması

Oynaklık, genlik, hız ve fiyat ilerlemelerinin sürekli değerlendirmesi. Bu set, EA'nın değişken piyasa koşullarında ve farklı brokerlar arasındaki sağlamlığını artırır.

Yapılandırılmış Risk Yönetimi (Risk Management)

Sabit stop loss, dinamik trailing ve akıllı lot boyutlandırmayı içerir.

Grid yok, martingale yok, risk katlanması yok — güvenli ve teknik bir Altın EA arayanlar için ideal.

Hafif, Kararlı ve Prop Firm'larla Uyumlu Mimarı

Zorlu ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır, düşük gecikme süresi ve ECN hesapları, FIFO ve değerlendirme kurallarıyla yüksek uyumluluk sunar.

Phalanx Neural AI'nın Farkları

Minimalist ve Oldukça Seçici AI

Uzman Danışman düşük frekansla işlem yapar, yalnızca yüksek kaliteli girişlere odaklanır. Bu davranış, tutarlılık ve kararlılığı teşvik eder — XAUUSD için nöral EA kullananlar tarafından değer verilen özelliklerdir.

Gürültü Bölgelerinden ve Düzensiz Hareketlerden Kaçınır

Model, ortak sistemlerin performansına zarar veren dengesiz koşulları reddederek, karmaşık altın senaryolarında verimli olmasını sağlar.

Entegre Çoklu Faktörlere Dayalı Karar

EA, sağlam bir sinyal oluşturmak için mikro yapı, yön, oynaklık ve ilerlemeyi birleştirir, tek bir göstergeye bağımlılıktan kaçınır.

Brokerlar Arası Sağlamlık

Farklı likidite sağlayıcıları, spread'ler ve yürütme modellerinde doğru çalışması için geliştirilmiştir, hassas EA'ların tipik varyasyonlarını en aza indirir.

Teknik Özellikler

Önerilen pair: XAUUSD (Altın)

İdeal zaman dilimi: M30

Önerilen depozito: 300 USD

Minimum depozito: 100 USD (yüksek risk)

Minimum kaldıraç: 1:50

ECN, FIFO, Prop Firm'larla uyumlu

Grid, martingale veya agresif teknikler kullanmaz

Ana Özellikler

Kalibre edilmiş DNN63 nöral ağ modeli

Uyarlanabilir yön filtresi

Oynaklık ve ilerlemenin birleşik analizi

Optimize edilmiş trailing stop

Düşük frekans ve yüksek seçicilik

Hafif ve kararlı mimari (VPS için optimum)

Yüksek kaliteli verilerde tutarlı sonuçlar

Basit kurulum

MT5'te XAUUSD için AI Alım Satım konusunda uzmanlaşmıştır

Önemli Notlar

Stop loss kullanımı stratejinin temel bir parçasıdır.

EA'nın seçici doğası nedeniyle işlem olmayan günler normaldir.

Sistemi geniş zaman dilimlerinde değerlendirin.

Spread ve yürütme farklılıkları brokerlar arasında değişikliklere neden olabilir.