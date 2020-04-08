Daily Volume Profile

Daily Volume Profile (несколько дней) для MT5

Этот индикатор строит стабильный и точный Дневной Volume Profile за несколько последних дней, автоматически обновляющийся каждую минуту без мерцания и задержек.
Отображает полную рыночную структуру: POC, VAH, VAL, Value Area, High/Low дня, распределение объёмов, и автоматически подстраивается под любой таймфрейм.

Основные возможности:
✔ Профиль объёма за последние N дней (настраивается)
✔ Точные линии POC, VAH, VAL + подписи
✔ High и Low каждого дня
✔ Объекты рисуются в фоновом режиме (нет перегрузки графика)
✔ Авто-обновление каждые 60 секунд
✔ Умное масштабирование под волатильность и объём
✔ Разные параметры смещения для M1, M5, M15, M30 и H1

Подходит для:
• Интрадей-трейдеров
• Анализа объёмов
• Поиска зон ликвидности
• Анализа структуры рынка
• Профессионального технического анализа

Преимущества:
• Без перерисовки
• Минимальная нагрузка на процессор
• Нет мерцания при обновлении
• Чистое и понятное визуальное отображение

Индикатор идеально показывает реальные объёмные зоны — места, где происходит борьба ликвидности и формируются ключевые рыночные уровни.


