Daily Volume Profile (несколько дней) для MT5

Этот индикатор строит стабильный и точный Дневной Volume Profile за несколько последних дней, автоматически обновляющийся каждую минуту без мерцания и задержек.

Отображает полную рыночную структуру: POC, VAH, VAL, Value Area, High/Low дня, распределение объёмов, и автоматически подстраивается под любой таймфрейм.

Основные возможности:

✔ Профиль объёма за последние N дней (настраивается)

✔ Точные линии POC, VAH, VAL + подписи

✔ High и Low каждого дня

✔ Объекты рисуются в фоновом режиме (нет перегрузки графика)

✔ Авто-обновление каждые 60 секунд

✔ Умное масштабирование под волатильность и объём

✔ Разные параметры смещения для M1, M5, M15, M30 и H1

Подходит для:

• Интрадей-трейдеров

• Анализа объёмов

• Поиска зон ликвидности

• Анализа структуры рынка

• Профессионального технического анализа

Преимущества:

• Без перерисовки

• Минимальная нагрузка на процессор

• Нет мерцания при обновлении

• Чистое и понятное визуальное отображение

Индикатор идеально показывает реальные объёмные зоны — места, где происходит борьба ликвидности и формируются ключевые рыночные уровни.