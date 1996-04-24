Market Direction Pro
- Индикаторы
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Igor ZakharevSoftware engineer/trader
Живу в Европе и в РФ
Разработка на MQL4/MQL5 — моё хобби.
Языки: C/C++, PHP, Java, MQL5, MQL4 и Python
Суббота и воскресенье выходные дни. Не работаю по выходным дням.
- Версия: 1.10
- Обновлено: 6 августа 2026
- Активации: 5
Market Direction Pro — профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который преобразует сложное поведение рынка в четкое, подтвержденное направление. Индикатор не перерисовывает стрелки сигналов.
Созданный на основе особого многоэтапного аналитического процесса, он помогает трейдерам фильтровать внутрибарный шум и фокусироваться на сигналах, которые остаются стабильными после подтверждения.
Бычьи и медвежьи стрелки отображаются непосредственно на основном ценовом графике, а специальный визуальный интерфейс позволяет с первого взгляда увидеть направление, точки разворота и контекст сигнала.
Гибкие уведомления и расширенные элементы управления отображением делают индикатор подходящим для дискреционной торговли, систематического анализа и работы с несколькими графиками — без раскрытия лежащей в основе аналитической сложности.
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Ключевые преимущества:
• Подтверждение закрытых свечей — уменьшает преждевременные сигналы, вызванные внутрибарным шумом.
• Стабильные исторические сигналы — подтвержденные сигналы остаются неизменными для постоянного анализа и тестирования.
• Четкие стрелки направления — бычьи и медвежьи сигналы отображаются непосредственно на ценовом графике.
• Визуальный контекст точек разворота — важные изменения направления легче определить.
• Гибкие оповещения — уведомления в терминале, push-уведомления и уведомления по электронной почте информируют трейдеров.
• Интерактивная панель диаграммы — настраивайте параметры, не покидая диаграмму.
• Настраиваемый внешний вид — управляйте цветами, метками, маркерами и масштабом интерфейса.
• Высокая производительность — инкрементальная обработка ограничивает ненужные перерасчеты.
• Сохраняемые настройки рабочей области — предпочтения сохраняются при изменении символов или временных интервалов.
• Готовность к автоматизации — общедоступные буферы поддерживают интеграцию с iCustom() и CopyBuffer().
• Поддержка нескольких экземпляров и тестировщиков — запускайте несколько экземпляров и уверенно используйте визуальное тестирование стратегий.