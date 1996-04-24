Market Direction Pro

Market Direction Pro — профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который преобразует сложное поведение рынка в четкое, подтвержденное направление. Индикатор не перерисовывает стрелки сигналов.


Созданный на основе особого многоэтапного аналитического процесса, он помогает трейдерам фильтровать внутрибарный шум и фокусироваться на сигналах, которые остаются стабильными после подтверждения.

Бычьи и медвежьи стрелки отображаются непосредственно на основном ценовом графике, а специальный визуальный интерфейс позволяет с первого взгляда увидеть направление, точки разворота и контекст сигнала.
Гибкие уведомления и расширенные элементы управления отображением делают индикатор подходящим для дискреционной торговли, систематического анализа и работы с несколькими графиками — без раскрытия лежащей в основе аналитической сложности.

-> После покупки или аренды, пожалуйста свяжитесь со мной для получения инструкции

Ключевые преимущества:
• Подтверждение закрытых свечей — уменьшает преждевременные сигналы, вызванные внутрибарным шумом.

• Стабильные исторические сигналы — подтвержденные сигналы остаются неизменными для постоянного анализа и тестирования.

• Четкие стрелки направления — бычьи и медвежьи сигналы отображаются непосредственно на ценовом графике.

• Визуальный контекст точек разворота — важные изменения направления легче определить.

• Гибкие оповещения — уведомления в терминале, push-уведомления и уведомления по электронной почте информируют трейдеров.

• Интерактивная панель диаграммы — настраивайте параметры, не покидая диаграмму.

• Настраиваемый внешний вид — управляйте цветами, метками, маркерами и масштабом интерфейса.

• Высокая производительность — инкрементальная обработка ограничивает ненужные перерасчеты.

• Сохраняемые настройки рабочей области — предпочтения сохраняются при изменении символов или временных интервалов.

• Готовность к автоматизации — общедоступные буферы поддерживают интеграцию с iCustom() и CopyBuffer().

• Поддержка нескольких экземпляров и тестировщиков — запускайте несколько экземпляров и уверенно используйте визуальное тестирование стратегий.

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PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Trend Forecaster
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5 (8)
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5 (2)
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5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
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