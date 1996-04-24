Market Direction Pro — профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который преобразует сложное поведение рынка в четкое, подтвержденное направление. Индикатор не перерисовывает стрелки сигналов.



Созданный на основе особого многоэтапного аналитического процесса, он помогает трейдерам фильтровать внутрибарный шум и фокусироваться на сигналах, которые остаются стабильными после подтверждения.

Бычьи и медвежьи стрелки отображаются непосредственно на основном ценовом графике, а специальный визуальный интерфейс позволяет с первого взгляда увидеть направление, точки разворота и контекст сигнала.

Гибкие уведомления и расширенные элементы управления отображением делают индикатор подходящим для дискреционной торговли, систематического анализа и работы с несколькими графиками — без раскрытия лежащей в основе аналитической сложности.

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Ключевые преимущества:

• Подтверждение закрытых свечей — уменьшает преждевременные сигналы, вызванные внутрибарным шумом.



• Стабильные исторические сигналы — подтвержденные сигналы остаются неизменными для постоянного анализа и тестирования.



• Четкие стрелки направления — бычьи и медвежьи сигналы отображаются непосредственно на ценовом графике.



• Визуальный контекст точек разворота — важные изменения направления легче определить.



• Гибкие оповещения — уведомления в терминале, push-уведомления и уведомления по электронной почте информируют трейдеров.



• Интерактивная панель диаграммы — настраивайте параметры, не покидая диаграмму.



• Настраиваемый внешний вид — управляйте цветами, метками, маркерами и масштабом интерфейса.



• Высокая производительность — инкрементальная обработка ограничивает ненужные перерасчеты.



• Сохраняемые настройки рабочей области — предпочтения сохраняются при изменении символов или временных интервалов.



• Готовность к автоматизации — общедоступные буферы поддерживают интеграцию с iCustom() и CopyBuffer().



• Поддержка нескольких экземпляров и тестировщиков — запускайте несколько экземпляров и уверенно используйте визуальное тестирование стратегий.