Apollo SR Master
- Индикаторы
- Oleg Rodin
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно учитывать и использовать в качестве сигнала на продажу или покупку. В этом случае сила зоны поддержки/сопротивления увеличивается, а значит и вероятность успешной сделки из этой зоны. В этом и заключается основная идея индикатора.
Зоны поддержки/сопротивления также упрощают работу со стоп-лоссом и тейк-профитом. Пространство над или под зоной поддержки/сопротивления можно использовать в качестве стоп-лосса в зависимости от направления сигнала. Более того, противоположные зоны поддержки/сопротивления можно использовать в качестве потенциальной зоны тейк-профита.
Я также БЕСПЛАТНО предоставляю свой индикатор «Apollo Price Action System» всем пользователям индикатора Apollo SR Master. Сочетание этих индикаторов поможет вам находить ещё более эффективные входы.
НАПИШИТЕ МНЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНДИКАТОР «APOLLO PRICE ACTION SYSTEM» БЕСПЛАТНО В КАЧЕСТВЕ БОНУСА!
Another masterpiece from the author