Apollo SR Master

5

Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно учитывать и использовать в качестве сигнала на продажу или покупку. В этом случае сила зоны поддержки/сопротивления увеличивается, а значит и вероятность успешной сделки из этой зоны. В этом и заключается основная идея индикатора.

Зоны поддержки/сопротивления также упрощают работу со стоп-лоссом и тейк-профитом. Пространство над или под зоной поддержки/сопротивления можно использовать в качестве стоп-лосса в зависимости от направления сигнала. Более того, противоположные зоны поддержки/сопротивления можно использовать в качестве потенциальной зоны тейк-профита.

Я также БЕСПЛАТНО предоставляю свой индикатор «Apollo Price Action System» всем пользователям индикатора Apollo SR Master. Сочетание этих индикаторов поможет вам находить ещё более эффективные входы.

НАПИШИТЕ МНЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНДИКАТОР «APOLLO PRICE ACTION SYSTEM» БЕСПЛАТНО В КАЧЕСТВЕ БОНУСА!


Отзывы 2
squidme
667
squidme 2025.12.22 18:27 
 

Another masterpiece from the author

squidme
667
squidme 2025.12.22 18:27 
 

Another masterpiece from the author

Oleg Rodin
27902
Ответ разработчика Oleg Rodin 2025.12.23 10:22
Thank You very much for your kind words and feedback, my dear friend! Also Thank You very much for being among my valued return customers and supporting my work here! I appreciate this a lot! It has always been and will always be a great pleasure for me to provide you with high-quality services! I wish you wonderful trading experience and many-many green pips! May the PROFIT always be with you!:)
mpcedar
101
mpcedar 2025.12.22 16:48 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Oleg Rodin
27902
Ответ разработчика Oleg Rodin 2025.12.23 10:20
I am very grateful to you for your kind words! It is a true pleasure for me to know my trading indicators have been helpful to you. I hope my tools will help you achieve even greater success in the future! Thank You very much for your trust and for being among my valued return customers!:)
Ответ на отзыв