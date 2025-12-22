Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно учитывать и использовать в качестве сигнала на продажу или покупку. В этом случае сила зоны поддержки/сопротивления увеличивается, а значит и вероятность успешной сделки из этой зоны. В этом и заключается основная идея индикатора.

Зоны поддержки/сопротивления также упрощают работу со стоп-лоссом и тейк-профитом. Пространство над или под зоной поддержки/сопротивления можно использовать в качестве стоп-лосса в зависимости от направления сигнала. Более того, противоположные зоны поддержки/сопротивления можно использовать в качестве потенциальной зоны тейк-профита.

Я также БЕСПЛАТНО предоставляю свой индикатор «Apollo Price Action System» всем пользователям индикатора Apollo SR Master. Сочетание этих индикаторов поможет вам находить ещё более эффективные входы.