TPSpro RFI Levels
- Индикаторы
- Roman Podpora
- Версия: 5.5
- Обновлено: 7 апреля 2025
- Активации: 10
ИНСТРУКЦИЯ RUS / INSTRUCTIONS ENG - VERSION MT5
Основные функции:
- Отображения активных зон продавцов и покупателей!
- LOGIC AI - Отображения зон (кружки) поиска точек входа при активации шаблона
Индикатор отображает все правильные первые импульсные уровни/зоны для покупок и продаж. При активации этих уровней/зон, где начинается поиск точек входа, уровни изменяют цвет и заливаются определенными цветами. Также появляются стрелки для более интуитивного восприятия ситуации.
Для улучшения визуальной ясности добавлена функция отображения зон, в которых осуществляется поиск точек входа с применением искусственного интеллекта.
- Отображения уровней/зон со старшего таймфрейма (Режим MTF)
Добавлена функция отображения уровней/зон с использованием более высокого временного интервала. Также в индикаторе реализована функция автоматического определения тренда (TPSproTREND PRO).
- Отдельный профессиональный пошаговый алгоритм для торговли
Алгоритм разработан для интрадей-торговли как в направлении тренда, так и против него. Предоставлена подробная инструкция для каждого активного шаблона.
- Работает на разный таймфреймах Индикатор TPSpro RFI Levels может использоваться на любых временных интервалах на графике, начиная от минутного (М1) и заканчивая месячным (MN).
- Графические и звуковые алерты Индикатор предоставляет графическую и звуковую индикацию, что позволяет вам не упустить сигналы для входа в сделку. Также доступны уведомления на мобильный телефон.
- Простой и эффективный сканер активных шаблонов Это очень компактный сканер активных шаблонов, который автоматически предупреждает и отправляет уведомления на телефон, когда шаблоны активируются на всех временных интервалах в одном направлении
- Для экспертов и новичков
Пошаговое видео-руководство и инструкция объяснят, как работать с индикатором на конкретном примере, даже если вы делаете это впервые.
С этим индикатором вы сможете:
- - Легко определять уровни для точек входа в рынок как за трендом, так и против тренда.
- - С высокой точностью определять цели (точки выхода) на любом таймфрейме.
- - Включать уровни (RFI) со старшего таймфрейма - режим MTF.
- - Всего три шаблона для определения приоритета для торговли.
Горячие клавиши:
- R - Показать все уровни RFI на истории
- Z - Скрыть/показать панель
- L - Отображение начала уровней (режим MTF-2)
Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!