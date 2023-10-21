TPSpro RFI Levels

ИНСТРУКЦИЯ RUS / INSTRUCTIONS ENG - VERSION MT5

Основные функции:

Отображения активных зон продавцов и покупателей!

Индикатор отображает все правильные первые импульсные уровни/зоны для покупок и продаж. При активации этих уровней/зон, где начинается поиск точек входа, уровни изменяют цвет и заливаются определенными цветами. Также появляются стрелки для более интуитивного восприятия ситуации.

LOGIC AI - Отображения зон (кружки) поиска точек входа при активации шаблона

Для улучшения визуальной ясности добавлена функция отображения зон, в которых осуществляется поиск точек входа с применением искусственного интеллекта.