"Ни в одной другой области эмпирических исследований не использовался столь массивный и сложный статистический аппарат, с такими прискорбно скромными результатами". (Paul E. Meehl).

Paul E. Meehl говорил о слабой прогностической силе психологии и клинических исследований, но в трейдинге мы видим то же самое: огромный арсенал методов, но рынок остаётся мало-предсказуемым. Сложность методов не гарантирует успеха. На рынках применяются сотни индикаторов, модели машинного обучения, сложные статистические конструкции, но предсказательная сила остаётся ограниченной — рынок всегда остаётся системой вероятностей.

Arkad EA создан для тех, кто понимает: нет «чудо-стратегий» с нулевой просадкой и бесконечной доходностью, статистика — это инструмент, а не магия;

За более чем 11 лет работы на финансовых рынках я убедился: чудесных стратегий не существует. Любая система — это баланс между доходностью и риском, и только трезвое понимание механики рынка, оценки вероятностей, позволяет использовать её правильно.



Arkad EA не обещает «золотых гор» и не строит иллюзий. Он создан для тех, кто ценит прозрачность, осознанный риск и стратегический подход. Это инструмент, который работает в руках трейдера, понимающего, что рынок — это поле вероятностей, а не гарантированных результатов.

Arkad EA не скрывает слабых сторон — он честно показывает, где возможны просадки и как они компенсируются, алгоритм показывает сильные и слабые стороны, а не скрывает их.

Arkad EA — это не просто программа, а философия зрелого трейдинга, никаких иллюзий. Только честная механика рынка.

Arkad EA — спроектирован с приоритетом на сохранения капитала и долгосрочной стабильной прибыльности, исходя из прошлого опыта исследований и разработок. Советник отказывается от токсичных приёмов и работает на прозрачной, легко объяснимой логике. Использует не более двух разнонаправленных ордеров одновременно. Aвтоматически реализованные выходы предотвращают «пересиживание» убыточных сделок. Все позиции сопровождаются стоп‑лоссом. Отсутствие скрытых «хаков», хитрых эскалаций лотов или механизмов, рассчитанных только на историю ради кратковременной репутации.

Cтратегия протестирована на длительных временных рядах, охватывающих разные рыночные режимы, стресс тестирование, тестирование Монте-Карло.

Перед покупкой рекомендуется проверка EA в тестере стратегий на таких рыночных условиях, на которых предполагается его использовать.



Параметры: 1.Manual - true. Пункты: 3;4;5;6;7- используются; Пункт 2- не используется. Manual - false. Пункты: 3;4;5;6;7- не используются;

Пункт 2- используется.

2.AutoLot- 0.05( 5% депозита )автоматический размер лота. 3.Lot- Размер лота

4.StopLoss_1 - SL для первого ордера в пунктах.

5.StopLoss_2- SL для хеджирующего ордера в пунктах.

6.TakeProfit_1 - TP для первого ордера в пунктах.

7.TakeProfit_2 - TP для хеджирующего ордера в пунктах. 8.UseTrailingStop- false (true), не использовать (использовать) Trailing Stop для всех ордеров.

9.TrailingStop- уровень включения TrailingStop в пунктах.

10.TrailingGap- уровень изменения TrailingStop в пунктах. 11.MaxSpread- максимально разрешённый спред для открытия ордера в пунктах. 12.MagicNumber- идентификационный номер ордера. 13.Comments- комментарий к ордеру.

Торговые спецификации:

Тип учётной записи: х еджирование ;

; Рабочий инструмент: EURUSD;

Timeframe : M15;

Время брокера: GMT +2 (DST-false) , GMT +3(DST-true) ;

Кредитное плечо: от 1:30;

Минимальный депозит: 100$- min lots 0.01;

Рекомендуется использовать советник у брокеров с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением.

Я продаю свои EA только через MQL5.com. Если вы купите этот советник где-либо, кроме MQL5, это поддельная версия.

Прежде чем принять решение о покупке, тщательно проанализируйте свои инвестиционные цели, уровень опыта и толерантность к риску. Вы можете потерять часть своих первоначальных инвестиций. Не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЛЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ПОЛУЧЕНИИ АНАЛОГИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В БУДУЩЕМ.