在任何其他經驗研究領域中，都未曾運用如此龐大且精密的統計工具，卻只獲得如此令人遺憾的微薄成果。(Paul E. Meehl).

Paul E. Meehl





談及心理學與臨床研究預測力的薄弱，但在交易領域我們同樣目睹此現象：儘管擁有龐大的方法庫，市場仍難以預測。方法的複雜性並不能保證成功。市場運用著數百種指標、機器學習模型與複雜統計結構，但其預測力始終有限——市場本質上始終是概率系統。

Arkad EA 專為理解「零回撤與無限盈利」絕非「神奇策略」的投資者而設計；統計數據是工具，而非魔法。

在金融市場工作逾十一年後，我深信世上不存在奇蹟般的策略。任何系統都是收益與風險的平衡體，唯有清醒理解市場機制與概率評估，方能正確運用。

Arkad EA 不會承諾「黃金山脈」，也不會製造幻象。它專為重視透明度、知情風險與策略性方法的人士而設計。這是一款在交易者手中發揮效力的工具——這些交易者深知市場是機率的領域，而非保證結果的場域。

Arkad EA 並不隱藏其弱點——它坦誠地展示可能出現回撤的位置，以及如何進行補償。該演算法展現其優缺點，而非刻意隱藏。

Arkad EA 不僅僅是一個程式，更是一種成熟交易的哲學，沒有任何幻想。唯有誠實的市場機制。

Arkad EA — 基於過往研發經驗，專注於資本保全與長期穩定盈利能力而設計。該策略拒絕採用有毒技術，致力於建立透明且易於解釋的邏輯體系。系統同時持有的對沖訂單不超過兩筆，自動執行的平倉機制可避免虧損交易的「持倉過久」問題。所有持倉均設止損機制。不存在隱藏「黑科技」、狡詐的加碼策略，或僅為短期聲譽設計的操作手法。

該策略已針對涵蓋不同市場狀態的長期時間序列、壓力測試及蒙地卡羅測試進行驗證。

https://www.mql5.com/ru/signals/2352467

在購買前，建議先在策略測試器中，根據預定使用該EA的市場條件進行測試。



参数：

1.Manual- true. 使用点：3;4;5;6;7-； 第2点——未使用。

Manual- false。要点：3;4;5;6;7- 未使用；

第2点- 已使用。

2.AutoLot- 0.05 （5%定金）自动交易手数。

3.Lot- 批量大小

4.StopLoss_1- SL（止损）以点数为单位，按首单计算。

5.StopLoss_2- 对冲订单的点差成本（SL，以点为单位）。

6.TakeProfit_1- 首笔订单的点差。

7.TakeProfit_2- 对冲订单的点差（以点为单位）。

8.UseTrailingStop- false（true)，对所有订单均不使用（使用）追踪止损。

9.TrailingStop- 追踪止损的激活点数（以点为单位）。

10.TrailingGap- 追踪止损的点差调整值。

11.MaxSpread- 开仓时允许的最大点差（以点为单位）。

12.MagicNumber- 订单识别号。

13.Comments- 对订单发表评论。

贸易规格：

账户类型：对冲型；

交易品种：欧元/美元；

时间周期：M15；

经纪商时区：GMT+2（夏令时关闭），GMT+3（夏令时开启）；

杠杆比例：最低1:30；

最低入金：100美元 - 最小交易单位0.01手； 建议选择点差低、佣金低且执行速度快的经纪商使用该顾问。 我仅通过MQL5.com销售我的EA。若您在MQL5平台以外的任何渠道购买此顾问程序，则为伪造版本。 在作出购买决定前，请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。您可能损失部分初始投资。请勿投资您无法承受损失的资金。 过往表现未必能预示未来结果。





