“In nessun altro campo della ricerca empirica è stato utilizzato un apparato statistico così imponente e sofisticato, con risultati così lamentabilmente modesti.” (Paul E. Meehl).

Paul E. Meehl ha parlato della scarsa capacità predittiva della psicologia e della ricerca clinica, ma vediamo la stessa cosa nel trading: un enorme arsenale di metodi, ma il mercato rimane imprevedibile. La complessità dei metodi non garantisce il successo. Nei mercati vengono utilizzati centinaia di indicatori, modelli di apprendimento automatico e complessi costrutti statistici, ma la loro capacità predittiva rimane limitata: il mercato rimane sempre un sistema di probabilità.

Arkad EA è progettato per coloro che comprendono che non esistono “strategie miracolose” con drawdown pari a zero e redditività infinita; le statistiche sono uno strumento, non una magia.

Dopo oltre 11 anni di lavoro nei mercati finanziari, sono convinto che non esistano strategie miracolose. Qualsiasi sistema è un equilibrio tra rendimento e rischio, e solo una comprensione lucida dei meccanismi di mercato e delle valutazioni di probabilità consente di utilizzarlo correttamente.

Arkad EA non promette “montagne d'oro” e non crea illusioni. È progettato per coloro che apprezzano la trasparenza, il rischio informato e un approccio strategico. È uno strumento che funziona nelle mani di un trader che comprende che il mercato è un campo di probabilità, non di risultati garantiti.

Arkad EA non nasconde i suoi punti deboli: mostra onestamente dove sono possibili i drawdown e come vengono compensati. L'algoritmo mostra i suoi punti di forza e di debolezza invece di nasconderli.

Arkad EA non è solo un programma, ma una filosofia di trading maturo, senza illusioni. Solo meccanismi di mercato onesti.

Arkad EA — progettato con particolare attenzione alla conservazione del capitale e alla redditività stabile a lungo termine, sulla base delle esperienze passate in materia di ricerca e sviluppo. Il consulente rifiuta tecniche tossiche e lavora su una logica trasparente e facilmente spiegabile. Non utilizza più di due ordini opposti contemporaneamente. Le uscite implementate automaticamente impediscono il “sovraccarico” di operazioni non redditizie. Tutte le posizioni sono accompagnate da stop-loss. Non ci sono “hack” nascosti, astuti aumenti di lotto o meccanismi progettati esclusivamente per la reputazione a breve termine.

La strategia è stata testata su serie temporali lunghe che coprono diversi regimi di mercato, stress test e test di Monte Carlo.

https://www.mql5.com/ru/signals/2352467

Prima dell'acquisto, si consiglia di testare l'EA in un tester di strategia nelle condizioni di mercato in cui si intende utilizzarlo.

Parametri:

1.Manual- true. Si utilizzano i punti: 3;4;5;6;7-; Il punto 2 non viene utilizzato.

Manual- false. Punti: 3;4;5;6;7- non utilizzati;

Punto 2 - usato.

2.AutoLot- Dimensione automatica del lotto pari a 0,05 (acconto del 5%).

3.Lot- Dimensione del lotto.

4.StopLoss_1- SL per il primo ordine in pip.

5.StopLoss_2- SL per un ordine di copertura in pip.

6.TakeProfit_1- TP per il primo ordine in pip.

7.TakeProfit_2- TP per un ordine di copertura in pip.

8.UseTrailingStop- false (true), non utilizzare (utilizzare) il Trailing Stop per tutti gli ordini.

9.TrailingStop- Livello di attivazione del TrailingStop in pip.

10.TrailingGap- Modifica del livello di TrailingStop in pip.

11.MaxSpread- spread massimo consentito per l'apertura di un ordine in pip.

12.MagicNumber- numero di identificazione dell'ordine.

13.Comments- commentare l'ordine.

Specifiche commerciali: