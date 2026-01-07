Arkad MT5
- Experts
- Artsiom Rekets
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
“In nessun altro campo della ricerca empirica è stato utilizzato un apparato statistico così imponente e sofisticato, con risultati così lamentabilmente modesti.” (Paul E. Meehl).
Paul E. Meehl ha parlato della scarsa capacità predittiva della psicologia e della ricerca clinica, ma vediamo la stessa cosa nel trading: un enorme arsenale di metodi, ma il mercato rimane imprevedibile. La complessità dei metodi non garantisce il successo. Nei mercati vengono utilizzati centinaia di indicatori, modelli di apprendimento automatico e complessi costrutti statistici, ma la loro capacità predittiva rimane limitata: il mercato rimane sempre un sistema di probabilità.
Arkad EA è progettato per coloro che comprendono che non esistono “strategie miracolose” con drawdown pari a zero e redditività infinita; le statistiche sono uno strumento, non una magia.
Dopo oltre 11 anni di lavoro nei mercati finanziari, sono convinto che non esistano strategie miracolose. Qualsiasi sistema è un equilibrio tra rendimento e rischio, e solo una comprensione lucida dei meccanismi di mercato e delle valutazioni di probabilità consente di utilizzarlo correttamente.
Arkad EA non promette “montagne d'oro” e non crea illusioni. È progettato per coloro che apprezzano la trasparenza, il rischio informato e un approccio strategico. È uno strumento che funziona nelle mani di un trader che comprende che il mercato è un campo di probabilità, non di risultati garantiti.
Arkad EA non nasconde i suoi punti deboli: mostra onestamente dove sono possibili i drawdown e come vengono compensati. L'algoritmo mostra i suoi punti di forza e di debolezza invece di nasconderli.
Arkad EA non è solo un programma, ma una filosofia di trading maturo, senza illusioni. Solo meccanismi di mercato onesti.
Arkad EA — progettato con particolare attenzione alla conservazione del capitale e alla redditività stabile a lungo termine, sulla base delle esperienze passate in materia di ricerca e sviluppo. Il consulente rifiuta tecniche tossiche e lavora su una logica trasparente e facilmente spiegabile. Non utilizza più di due ordini opposti contemporaneamente. Le uscite implementate automaticamente impediscono il “sovraccarico” di operazioni non redditizie. Tutte le posizioni sono accompagnate da stop-loss. Non ci sono “hack” nascosti, astuti aumenti di lotto o meccanismi progettati esclusivamente per la reputazione a breve termine.
La strategia è stata testata su serie temporali lunghe che coprono diversi regimi di mercato, stress test e test di Monte Carlo.
https://www.mql5.com/ru/signals/2352467
Prima dell'acquisto, si consiglia di testare l'EA in un tester di strategia nelle condizioni di mercato in cui si intende utilizzarlo.
Parametri:
1.Manual- true. Si utilizzano i punti: 3;4;5;6;7-;
Il punto 2 non viene utilizzato.
Manual- false. Punti: 3;4;5;6;7- non utilizzati;
Punto 2 - usato.
2.AutoLot- Dimensione automatica del lotto pari a 0,05 (acconto del 5%).
3.Lot- Dimensione del lotto.
4.StopLoss_1- SL per il primo ordine in pip.
5.StopLoss_2- SL per un ordine di copertura in pip.
6.TakeProfit_1- TP per il primo ordine in pip.
7.TakeProfit_2- TP per un ordine di copertura in pip.
8.UseTrailingStop- false (true), non utilizzare (utilizzare) il Trailing Stop per tutti gli ordini.
9.TrailingStop- Livello di attivazione del TrailingStop in pip.
10.TrailingGap- Modifica del livello di TrailingStop in pip.
11.MaxSpread- spread massimo consentito per l'apertura di un ordine in pip.
12.MagicNumber- numero di identificazione dell'ordine.
13.Comments- commentare l'ordine.
Specifiche commerciali:
- Tipo di conto: copertura;
- Strumento di trading: EURUSD;
- Intervallo di tempo: M15;
- Ora del broker: GMT +2 (ora legale disattivata), GMT +3 (ora legale attivata);
- Leva finanziaria: minimo 1:30;
- Deposito minimo: 100 $ - lotti minimi 0,01;
Si consiglia di utilizzare il consulente con broker che offrono spread bassi, commissioni basse ed esecuzione rapida.
Vendo i miei EA solo tramite MQL5.com. Se acquisti questo advisor in un luogo diverso da MQL5, si tratta di una versione contraffatta.
Prima di prendere una decisione di acquisto, valuta attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il tuo livello di esperienza e la tua propensione al rischio. Potresti perdere parte del tuo investimento iniziale. Non investire denaro che non puoi permetterti di perdere.
I RISULTATI PASSATI NON SONO NECESSARIAMENTE INDICATIVI DEI RISULTATI FUTURI.