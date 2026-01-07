„In keinem anderen Bereich der empirischen Forschung wurde jemals ein derart umfangreicher und ausgefeilter statistischer Apparat eingesetzt, mit derart beklagenswert bescheidenen Ergebnissen.“ (Paul E. Meehl).

Paul E. Meehl sprach über die schwache Vorhersagekraft der Psychologie und der klinischen Forschung, aber wir sehen dasselbe auch im Handel: ein riesiges Arsenal an Methoden, aber der Markt bleibt unvorhersehbar. Die Komplexität der Methoden garantiert keinen Erfolg. Hunderte von Indikatoren, maschinelle Lernmodelle und komplexe statistische Konstrukte werden auf den Märkten eingesetzt, aber ihre Vorhersagekraft bleibt begrenzt – der Markt bleibt immer ein System von Wahrscheinlichkeiten.

Arkad EA wurde für diejenigen entwickelt, die verstehen, dass es keine „Wunderstrategien” mit null Drawdown und unendlicher Rentabilität gibt; Statistiken sind ein Werkzeug, keine Zauberei.

Nach mehr als 11 Jahren Arbeit auf den Finanzmärkten bin ich überzeugt, dass es keine Wunderstrategien gibt. Jedes System ist ein Gleichgewicht zwischen Rendite und Risiko, und nur ein nüchternes Verständnis der Marktmechanismen und Wahrscheinlichkeitsbewertungen ermöglicht es Ihnen, es richtig einzusetzen.

Arkad EA verspricht keine „goldenen Berge” und weckt keine Illusionen. Es wurde für diejenigen entwickelt, die Transparenz, fundierte Risiken und einen strategischen Ansatz schätzen. Es ist ein Werkzeug, das in den Händen eines Händlers funktioniert, der versteht, dass der Markt ein Feld von Wahrscheinlichkeiten ist und keine garantierten Ergebnisse liefert.

Arkad EA verbirgt seine Schwächen nicht – es zeigt ehrlich, wo Drawdowns möglich sind und wie sie kompensiert werden. Der Algorithmus zeigt seine Stärken und Schwächen, anstatt sie zu verbergen.

Arkad EA ist nicht nur ein Programm, sondern eine Philosophie des ausgereiften Handels ohne Illusionen. Nur ehrliche Marktmechanismen.

Arkad EA – entwickelt mit Fokus auf Kapitalerhalt und langfristig stabiler Rentabilität, basierend auf bisherigen Forschungs- und Entwicklungserfahrungen. Der Berater lehnt toxische Techniken ab und arbeitet mit transparenter, leicht erklärbarer Logik. Es werden nicht mehr als zwei gegensätzliche Orders gleichzeitig verwendet. Automatisch implementierte Ausstiege verhindern das „Übersitzen” unrentabler Trades. Alle Positionen werden von Stop-Loss begleitet. Es gibt keine versteckten „Hacks”, listigen Lot-Eskalationen oder Mechanismen, die ausschließlich auf kurzfristige Reputation ausgelegt sind.

Die Strategie wurde anhand langer Zeitreihen getestet, die verschiedene Marktregime, Stresstests und Monte-Carlo-Tests abdecken.

https://www.mql5.com/ru/signals/2352467

Vor dem Kauf wird empfohlen, den EA in einem Strategietester unter den Marktbedingungen zu testen, unter denen er eingesetzt werden soll.

Parameter:

1.Manual- true. Punkte: 3;4;5;6;7- werden verwendet; Punkt 2 – wird nicht verwendet.

Manual- false. Punkte: 3;4;5;6;7 – nicht verwendet;

Punkt 2 – verwendet.

2.AutoLot- 0,05 (5 % Anzahlung) automatische Losgröße.

3.Lot- Losgröße.

4.StopLoss_1- SL für die erste Order in Pips.

5.StopLoss_2- SL für eine Absicherungsorder in Pips.

6.TakeProfit_1- TP für die erste Order in Pips.

7.TakeProfit_2- TP für eine Absicherungsorder in Pips.

8.UseTrailingStop- false (true), Trailing Stop für alle Orders nicht verwenden (verwenden).

9.TrailingStop- Aktivierungsniveau für TrailingStop in Pips.

10.TrailingGap- TrailingStop-Änderungsniveau in Pips.

11.MaxSpread- Maximal zulässiger Spread für die Eröffnung einer Order in Pips.

12.MagicNumber- Auftragsnummer.

13.Comments- Kommentar zur Bestellung.

Handelsbedingungen: