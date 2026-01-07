«Em nenhum outro campo da investigação empírica foi utilizado um aparato estatístico tão vasto e sofisticado, com resultados tão lamentavelmente modestos.» (Paul E. Meehl).

Paul E. Meehl falou sobre o fraco poder preditivo da psicologia e da investigação clínica, mas vemos a mesma coisa no trading: um enorme arsenal de métodos, mas o mercado continua imprevisível. A complexidade dos métodos não garante o sucesso. Centenas de indicadores, modelos de aprendizagem automática e construções estatísticas complexas são usados nos mercados, mas o seu poder preditivo continua limitado — o mercado continua sempre a ser um sistema de probabilidades.

O Arkad EA foi concebido para aqueles que compreendem que não existem «estratégias milagrosas» com drawdown zero e rentabilidade infinita; as estatísticas são uma ferramenta, não magia.

Após mais de 11 anos a trabalhar nos mercados financeiros, estou convencido de que não existem estratégias milagrosas. Qualquer sistema é um equilíbrio entre retorno e risco, e apenas uma compreensão sóbria da mecânica do mercado e das avaliações de probabilidade permite utilizá-lo corretamente.

O Arkad EA não promete «montanhas de ouro» e não cria ilusões. Ele foi projetado para aqueles que valorizam a transparência, o risco informado e uma abordagem estratégica. É uma ferramenta que funciona nas mãos de um trader que entende que o mercado é um campo de probabilidades, não de resultados garantidos.

O Arkad EA não esconde suas fraquezas — ele mostra honestamente onde as perdas são possíveis e como elas são compensadas. O algoritmo mostra os seus pontos fortes e fracos, em vez de os esconder.

O Arkad EA não é apenas um programa, mas uma filosofia de negociação madura, sem ilusões. Apenas mecânica de mercado honesta.

Arkad EA — concebido com foco na preservação do capital e na rentabilidade estável a longo prazo, com base em pesquisas e experiências de desenvolvimento anteriores. O consultor rejeita técnicas tóxicas e trabalha com uma lógica transparente e facilmente explicável. Não utiliza mais do que duas ordens opostas ao mesmo tempo. As saídas implementadas automaticamente evitam o «oversitting» de negociações não lucrativas. Todas as posições são acompanhadas por stop-loss. Não há «hacks» ocultos, escalações astutas de lotes ou mecanismos concebidos exclusivamente para reputação de curto prazo.

A estratégia foi testada em séries temporais longas, cobrindo diferentes regimes de mercado, testes de stress e testes de Monte Carlo.

Antes de comprar, recomenda-se testar o EA num testador de estratégias nas condições de mercado em que se pretende utilizá-lo.

Parâmetros:

1.Manual- true. Pontos: 3;4;5;6;7- são usados; O ponto 2 não é utilizado.

Manual- false. Pontos: 3;4;5;6;7- não utilizado;

Ponto 2 - usado.

2.AutoLot- 0,05 (depósito de 5%) tamanho automático do lote.

3.Lot- Tamanho do lote.

4.StopLoss_1- SL para a primeira ordem em pips.

5.StopLoss_2- SL para uma ordem de cobertura em pips.

6.TakeProfit_1- TP para a primeira ordem em pips.

7.TakeProfit_2- TP para uma ordem de cobertura em pips.

8.UseTrailingStop- false (true), não usar (usar) Trailing Stop para todas as ordens.

9.TrailingStop- Nível de ativação do TrailingStop em pips.

10.TrailingGap- Alteração do nível do TrailingStop em pips.

11.MaxSpread- diferencial máximo permitido para abrir uma ordem em pips.

12.MagicNumber- número de identificação da encomenda.

13.Comments- comentar sobre a encomenda.

Especificações comerciais: