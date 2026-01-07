Arkad MT5
- Experts
- Artsiom Rekets
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
«Em nenhum outro campo da investigação empírica foi utilizado um aparato estatístico tão vasto e sofisticado, com resultados tão lamentavelmente modestos.» (Paul E. Meehl).
Paul E. Meehl falou sobre o fraco poder preditivo da psicologia e da investigação clínica, mas vemos a mesma coisa no trading: um enorme arsenal de métodos, mas o mercado continua imprevisível. A complexidade dos métodos não garante o sucesso. Centenas de indicadores, modelos de aprendizagem automática e construções estatísticas complexas são usados nos mercados, mas o seu poder preditivo continua limitado — o mercado continua sempre a ser um sistema de probabilidades.
O Arkad EA foi concebido para aqueles que compreendem que não existem «estratégias milagrosas» com drawdown zero e rentabilidade infinita; as estatísticas são uma ferramenta, não magia.
Após mais de 11 anos a trabalhar nos mercados financeiros, estou convencido de que não existem estratégias milagrosas. Qualquer sistema é um equilíbrio entre retorno e risco, e apenas uma compreensão sóbria da mecânica do mercado e das avaliações de probabilidade permite utilizá-lo corretamente.
O Arkad EA não promete «montanhas de ouro» e não cria ilusões. Ele foi projetado para aqueles que valorizam a transparência, o risco informado e uma abordagem estratégica. É uma ferramenta que funciona nas mãos de um trader que entende que o mercado é um campo de probabilidades, não de resultados garantidos.
O Arkad EA não esconde suas fraquezas — ele mostra honestamente onde as perdas são possíveis e como elas são compensadas. O algoritmo mostra os seus pontos fortes e fracos, em vez de os esconder.
O Arkad EA não é apenas um programa, mas uma filosofia de negociação madura, sem ilusões. Apenas mecânica de mercado honesta.
Arkad EA — concebido com foco na preservação do capital e na rentabilidade estável a longo prazo, com base em pesquisas e experiências de desenvolvimento anteriores. O consultor rejeita técnicas tóxicas e trabalha com uma lógica transparente e facilmente explicável. Não utiliza mais do que duas ordens opostas ao mesmo tempo. As saídas implementadas automaticamente evitam o «oversitting» de negociações não lucrativas. Todas as posições são acompanhadas por stop-loss. Não há «hacks» ocultos, escalações astutas de lotes ou mecanismos concebidos exclusivamente para reputação de curto prazo.
A estratégia foi testada em séries temporais longas, cobrindo diferentes regimes de mercado, testes de stress e testes de Monte Carlo.
https://www.mql5.com/ru/signals/2352467
Antes de comprar, recomenda-se testar o EA num testador de estratégias nas condições de mercado em que se pretende utilizá-lo.
Parâmetros:
1.Manual- true. Pontos: 3;4;5;6;7- são usados;
O ponto 2 não é utilizado.
Manual- false. Pontos: 3;4;5;6;7- não utilizado;
Ponto 2 - usado.
2.AutoLot- 0,05 (depósito de 5%) tamanho automático do lote.
3.Lot- Tamanho do lote.
4.StopLoss_1- SL para a primeira ordem em pips.
5.StopLoss_2- SL para uma ordem de cobertura em pips.
6.TakeProfit_1- TP para a primeira ordem em pips.
7.TakeProfit_2- TP para uma ordem de cobertura em pips.
8.UseTrailingStop- false (true), não usar (usar) Trailing Stop para todas as ordens.
9.TrailingStop- Nível de ativação do TrailingStop em pips.
10.TrailingGap- Alteração do nível do TrailingStop em pips.
11.MaxSpread- diferencial máximo permitido para abrir uma ordem em pips.
12.MagicNumber- número de identificação da encomenda.
13.Comments- comentar sobre a encomenda.
Especificações comerciais:
- Tipo de conta: cobertura;
- Instrumento de negociação: EURUSD;
- Intervalo de tempo: M15;
- Hora da corretora: GMT +2 (DST-falso), GMT +3 (DST-verdadeiro);
- Alavancagem: mínima 1:30;
- Depósito mínimo: $100 - lotes mínimos 0,01;
Recomenda-se utilizar o consultor com corretores que oferecem spreads baixos, comissões baixas e execução rápida.
Eu vendo os meus EAs apenas através do MQL5.com. Se comprar este consultor em qualquer outro lugar que não seja o MQL5, trata-se de uma versão falsa.
Antes de tomar una decisión de compra, considere cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su tolerancia al riesgo. Es posible que pierda parte de su inversión inicial. No invierta dinero que no pueda permitirse perder.
O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS.