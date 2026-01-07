Arkad MT5
- エキスパート
- Artsiom Rekets
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
「これほど大規模で洗練された統計的手法が用いられながら、これほど残念なほど控えめな結果しか得られていない実証研究分野は他にない。」（Paul E. Meehl）
Paul E. Meeh は心理学と臨床研究の予測力の弱さについて論じたが、トレーディングにおいても同様の現象が見られる。膨大な手法が存在するにもかかわらず、市場は依然として予測不可能だ。手法の複雑さは成功を保証しない。市場では数百もの指標、機械学習モデル、複雑な統計的構築物が用いられているが、その予測力は限定的であり続ける——市場は常に確率のシステムであり続けるのだ。
Arkad EAは、ゼロドローダウンと無限の収益性を約束する「奇跡の戦略」など存在せず、統計は魔法ではなく単なるツールであると理解するトレーダーのために設計されています。
金融市場で11年以上活動してきた経験から、奇跡の戦略など存在しないと確信しています。あらゆるシステムはリターンとリスクのバランスであり、市場のメカニズムと確率評価を冷静に理解して初めて正しく活用できるのです。
Arkad EAは「黄金の山」を約束せず、幻想を生み出しません。透明性、情報に基づいたリスク、戦略的アプローチを重視する方のために設計されています。市場が確実な結果ではなく確率の領域であることを理解するトレーダーの手で機能するツールです。
Arkad EAはその弱点を隠しません——ドローダウンが発生する可能性のある箇所と、それがどのように補償されるかを正直に示します。アルゴリズムは長所と短所を隠さず、むしろそれらを明らかにします。
Arkad EAは単なるプログラムではなく、幻想を排した成熟した取引の哲学です。誠実な市場メカニズムのみを追求します。
Arkad EA — 過去の研究開発経験に基づき、資本保全と長期的な安定収益性に重点を置いて設計されています。有害な手法を排し、透明性が高く説明可能なロジックで動作します。同時に使用する逆方向の注文は最大2つまでです。自動実行される決済機能により、不採算トレードの「持ち越し」を防止。全ポジションにストップロスを設定。隠れた「裏技」、巧妙なロット拡大、短期的な評判のみを目的とした仕組みは一切存在しません。
本戦略は、様々な市場環境を網羅した長期時系列データ、ストレステスト、モンテカルロシミュレーションによる検証を経ています。
購入前に、EAを戦略テスターでテストすることをお勧めします。その際、EAを使用する予定の市場環境を想定した条件でテストしてください。
パラメータ:
1.Manual- true. ポイント: 3;4;5;6;7- が使用される;
ポイント2- は使用されません。
Manual- false。ポイント：3;4;5;6;7- 未使用;
ポイント2- 使用済み。
2.AutoLot- 0.05 (5%の頭金) の自動ロットサイズ。
3.Lot- ロットサイズ。
4.StopLoss_1- SLはピップ単位で最初の注文に対して設定する。
5.StopLoss_2- ヘッジ注文におけるSL（スプレッド単位）。
6.TakeProfit_1- ピップ単位での初回の注文に対するTP。
7.TakeProfit_2- ヘッジ注文のTP（ピップ単位）
8.UseTrailingStop- false (true)、すべての注文でトレーリングストップを使用しない (使用する)。
9.TrailingStop- トレーリングストップの有効化レベル（ピップ単位）
10.TrailingGap- トレーリングストップの変更レベル（ピップ単位）
11.MaxSpread- 注文を建てる際の最大許容スプレッド（ピップ単位）
12.MagicNumber- 注文識別番号
13.Comments- 注文についてコメントする。
取引仕様：
- 口座タイプ：ヘッジング；
- 取引対象：EURUSD；
- 時間足：M15；
- ブローカー時間：GMT+2（夏時間オフ）、GMT+3（夏時間オン）；
- レバレッジ：最低1:30；
- 最低入金額：$100 - 最小ロット0.01；
低スプレッド、低手数料、高速執行を提供するブローカーとアドバイザーを併用することを推奨します。
私のEAはMQL5.comでのみ販売しています。MQL5以外で購入した場合は偽物です。
購入の決定を行う前に、ご自身の投資目的、経験レベル、リスク許容度を慎重にご検討ください。元本の一部を失う可能性があります。損失を許容できない資金は投資しないでください。
過去のパフォーマンスは必ずしも将来の結果を示すものではありません。