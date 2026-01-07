« Dans aucun autre domaine de la recherche empirique, un appareil statistique aussi massif et sophistiqué n'a été utilisé, avec des résultats aussi lamentablement modestes. » (Paul E. Meehl).

Paul E. Meehl a évoqué la faible capacité prédictive de la psychologie et de la recherche clinique, mais nous observons le même phénomène dans le domaine du trading : malgré un arsenal considérable de méthodes, le marché reste imprévisible. La complexité des méthodes ne garantit pas le succès. Des centaines d'indicateurs, de modèles d'apprentissage automatique et de constructions statistiques complexes sont utilisés sur les marchés, mais leur capacité prédictive reste limitée : le marché reste toujours un système de probabilités.

Arkad EA est conçu pour ceux qui comprennent qu'il n'existe pas de « stratégies miracles » sans drawdown et avec une rentabilité infinie ; les statistiques sont un outil, pas de la magie.

Après plus de 11 ans passés à travailler sur les marchés financiers, je suis convaincu qu'il n'existe pas de stratégies miracles. Tout système est un équilibre entre rendement et risque, et seule une compréhension lucide des mécanismes du marché et des évaluations de probabilité permet de l'utiliser correctement.

Arkad EA ne promet pas « des montagnes d'or » et ne crée pas d'illusions. Il est conçu pour ceux qui apprécient la transparence, le risque éclairé et une approche stratégique. C'est un outil qui fonctionne entre les mains d'un trader qui comprend que le marché est un domaine de probabilités, et non de résultats garantis.

Arkad EA ne cache pas ses faiblesses : il montre honnêtement où des pertes sont possibles et comment elles sont compensées. L'algorithme montre ses forces et ses faiblesses plutôt que de les cacher.

Arkad EA n'est pas seulement un programme, mais une philosophie de trading mature, sans illusions. Seulement des mécanismes de marché honnêtes.

Arkad EA — conçu dans un souci de préservation du capital et de rentabilité stable à long terme, sur la base de l'expérience acquise en matière de recherche et développement. Le conseiller rejette les techniques toxiques et fonctionne selon une logique transparente et facilement explicable. Il n'utilise pas plus de deux ordres opposés en même temps. Les sorties mises en œuvre automatiquement empêchent le « sur-maintenance » des transactions non rentables. Toutes les positions sont accompagnées d'un stop-loss. Il n'y a pas de « hacks » cachés, d'escalades de lots astucieuses ou de mécanismes conçus uniquement pour la réputation à court terme.

La stratégie a été testée sur de longues séries chronologiques couvrant différents régimes de marché, des tests de résistance et des tests de Monte Carlo.

https://www.mql5.com/ru/signals/2352467

Avant d'acheter, il est recommandé de tester l'EA dans un testeur de stratégie dans les conditions de marché dans lesquelles il est prévu de l'utiliser.

Paramètres :

1.Manual- true. Points: 3; 4; 5; 6; 7- sont utilisés ; Le point 2 n'est pas utilisé.

Manual- false. Points: 3; 4; 5; 6; 7- non utilisés ;

Point 2 - utilisé.

2.AutoLot- Taille de lot automatique de 0,05 (acompte de 5 %).

3.Lot- Taille du lot.

4.StopLoss_1- SL pour la première commande en pips.

5.StopLoss_2- SL pour un ordre de couverture en pips.

6.TakeProfit_1- TP pour la première commande en pips.

7.TakeProfit_2- TP pour un ordre de couverture en pips.

8.UseTrailingStop- false (true), ne pas utiliser (utiliser) le Trailing Stop pour tous les ordres.

9.TrailingStop- Niveau d'activation du TrailingStop en pips.

10.TrailingGap- Modification du niveau du TrailingStop en pips.

11.MaxSpread- écart maximal autorisé pour l'ouverture d'un ordre en pips.

12.MagicNumber- numéro d'identification de la commande.

13.Comments- commentaire sur la commande.

Spécifications commerciales :