“그 어떤 경험적 연구 분야에서도 이처럼 방대하고 정교한 통계적 장치가 사용되었음에도 불구하고, 그 결과가 이토록 유감스럽게도 미미한 수준에 그친 사례는 없다.” (Paul E. Meehl)

(Paul E. Meehl)은 심리학 및 임상 연구의 예측력이 취약하다고 말했지만, 트레이딩에서도 동일한 현상을 목격합니다: 방대한 방법론이 존재함에도 시장은 여전히 예측 불가능합니다. 방법론의 복잡성이 성공을 보장하지는 않습니다. 수백 가지 지표, 머신러닝 모델, 복잡한 통계적 구조가 시장에서 활용되지만, 그들의 예측력은 여전히 제한적입니다 — 시장은 항상 확률의 체계로 남아 있습니다.

Arkad EA는 제로 드로다운과 무한 수익률을 보장하는 '기적의 전략'은 존재하지 않으며, 통계는 마법이 아닌 도구임을 이해하는 이들을 위해 설계되었습니다.

금융 시장에서 11년 이상 근무한 경험을 바탕으로, 기적의 전략은 존재하지 않음을 확신합니다. 모든 시스템은 수익과 위험의 균형이며, 오직 시장 메커니즘과 확률 평가에 대한 냉철한 이해만이 이를 올바르게 활용할 수 있게 합니다.

Arkad EA는 '황금 산'을 약속하지 않으며 환상을 만들지 않습니다. 투명성, 정보에 기반한 위험 관리, 전략적 접근을 중시하는 이들을 위해 설계되었습니다. 시장은 보장된 결과가 아닌 확률의 영역임을 이해하는 트레이더의 손에서 작동하는 도구입니다.

Arkad EA는 약점을 숨기지 않습니다 — 손실이 발생할 수 있는 지점과 이를 어떻게 보상하는지 솔직히 보여줍니다. 알고리즘은 강점과 약점을 숨기지 않고 드러냅니다.

Arkad EA는 단순한 프로그램이 아닌 성숙한 트레이딩 철학입니다. 환상이 아닌 오직 정직한 시장 메커니즘만을 추구합니다.

Arkad EA— 과거 연구 개발 경험을 바탕으로 자본 보존과 장기적 안정적 수익성에 중점을 두고 설계되었습니다. 이 어드바이저는 유해한 기법을 배제하고 투명하며 설명 가능한 논리에 기반합니다. 동시에 두 개 이상의 반대 포지션을 사용하지 않습니다. 자동화된 청산 기능은 손실 거래의 ‘지나친 보유'를 방지합니다. 모든 포지션에는 손절매가 적용됩니다. 숨겨진 '꼼수’, 교묘한 로트 증액, 단기 평판만을 위한 메커니즘은 존재하지 않습니다.

본 전략은 다양한 시장 환경을 포괄하는 장기 시계열 데이터, 스트레스 테스트, 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 검증되었습니다.

https://www.mql5.com/ru/signals/2352467

구매 전, 해당 EA를 사용하려는 시장 조건에서 전략 테스터를 통해 테스트해 보는 것이 좋습니다.

매개변수:

1.Manual- 참. 점수: 3;4;5;6;7-이 사용됨; 2번 항목은 사용되지 않습니다.

Manual- false. 점수: 3;4;5;6;7- 사용되지 않음;

포인트 2- 사용됨.

2.AutoLot- 0.05 (5% 계약금) 자동 로트 크기.

3.Lot- 로트 크기.

4.StopLoss_1- pips 단위의 첫 번째 주문에 대한 SL.

5.StopLoss_2- 헤징 주문에 대한 SL(손절)을 핍 단위로.

6.TakeProfit_1- 첫 주문에 대한 TP(피프 단위).

7.TakeProfit_2- 헤징 주문에 대한 TP(피프 단위).

8.UseTrailingStop- false (true), 모든 주문에 대해 추적 스탑을 사용하지 마십시오 (사용하십시오).

9.TrailingStop- 추적 스탑 활성화 수준 (pips 단위)

10.TrailingGap- 추적 스탑 변경 수준 (pips 단위)

11.MaxSpread- 주문 체결 시 허용되는 최대 스프레드(pips).

12.MagicNumber- 주문 식별 번호.

13.Comments- 주문에 대한 의견을 남기세요.

거래 사양: