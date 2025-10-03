После многих лет проверенной ручной торговли и разработки мои Продвинутые Стратегии теперь доступны в виде Экспертных Советников!

Представляем Growth Killer EA – профессиональную торговую систему, созданную для построения портфеля, диверсификации по нескольким инструментам и продвинутого управления капиталом. Этот советник разработан с учетом гибкости и позволяет трейдерам создать полный торговый портфель с помощью одного инструмента.

SINGLE SHOT + GRID + УМНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ + ЧАСТИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ + ПРОДВИНУТЫЙ КОНТРОЛЬ РИСКА . ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМЫЙ.

СКИДКА НА НЕДЕЛЕ ЗАПУСКА

Ключевые особенности:

Мульти-режим торговли: Работайте в single-shot режиме (без сетки) или активируйте продвинутую сетку с умным восстановлением и частичным закрытием.

Работайте в (без сетки) или активируйте с умным восстановлением и частичным закрытием. Гибкость сетки: Выбирайте между рыночными ордерами и отложенными ордерами , задавайте шаг сетки, макс. уровни, множитель лота и условия входа.

Выбирайте между и , задавайте шаг сетки, макс. уровни, множитель лота и условия входа. Частичное закрытие: Закрывает сделки поэтапно в зависимости от % баланса, пунктов или общей прибыли сетки. Снижает просадку и фиксирует прибыль постепенно.

Закрывает сделки поэтапно в зависимости от % баланса, пунктов или общей прибыли сетки. Снижает просадку и фиксирует прибыль постепенно. Система умного восстановления: Перенаправляет часть прибыли от трейлинг-стопа в буфер для покрытия будущих убыточных сделок. Уникальная адаптивная защита.

Перенаправляет часть прибыли от трейлинг-стопа в буфер для покрытия будущих убыточных сделок. Уникальная адаптивная защита. Полное управление рисками: Управление капиталом по % риска на сделку, остановка при макс. просадке, ограничение по лотам (абсолютное или по множителю).

Управление капиталом по % риска на сделку, остановка при макс. просадке, ограничение по лотам (абсолютное или по множителю). Динамический размер лотов: Функция Auto Lot адаптируется к росту баланса счета, соблюдая лимиты брокера.

Функция Auto Lot адаптируется к росту баланса счета, соблюдая лимиты брокера. Trailing Stop: Полностью настраиваемый старт, шаг и дистанция для адаптивной защиты прибыли.

Полностью настраиваемый старт, шаг и дистанция для адаптивной защиты прибыли. Фильтр тренда: Ограничивает сделки направлением рынка с использованием MA-фильтра (SMA/EMA, таймфрейм и период настраиваемые).

Ограничивает сделки направлением рынка с использованием MA-фильтра (SMA/EMA, таймфрейм и период настраиваемые). Фильтр времени: Ограничивает торговлю выбранными сессиями (по серверному времени).

Ограничивает торговлю выбранными сессиями (по серверному времени). Подходит для портфелей: Разработан для работы на нескольких парах и таймфреймах с независимыми Magic Number и комментариями.

Настройки и рекомендации

Минимальный депозит: 300 USD (рекомендуется больше для работы с сеткой).

Рекомендуемые брокеры: брокер с RAW-спредами и быстрой исполнением (IC Markets, IC Trading или аналогичный).

Рекомендуемые таймфреймы: работает на M15/H1, но гибкий для любых пар и таймфреймов.

Для Prop Firms: рекомендуется макс. 2% риска на сделку со строгим контролем просадки.

Обзор основных параметров

Параметры входа: Режим подтверждения (закрытие свечи или мгновенно), задержка между сделками.

Режим подтверждения (закрытие свечи или мгновенно), задержка между сделками. Торговые параметры: Размер лота (фикс./базовый), Stop Loss и Take Profit, Magic Number, комментарий к сделке.

Размер лота (фикс./базовый), Stop Loss и Take Profit, Magic Number, комментарий к сделке. Auto Lot: Масштабирование по балансу с мин. и макс. лимитами.

Масштабирование по балансу с мин. и макс. лимитами. Параметры сетки: Вкл./Выкл., шаг, макс. уровни, множитель лота, вход по новой свече, тип сетки, количество отложенных ордеров.

Вкл./Выкл., шаг, макс. уровни, множитель лота, вход по новой свече, тип сетки, количество отложенных ордеров. Закрытие сетки: Глобальный TP, глобальный SL, закрытие по прибыли.

Глобальный TP, глобальный SL, закрытие по прибыли. Частичное закрытие: % объема для закрытия, режим активации (Balance % / пункты), мин. прибыль % или пункты.

% объема для закрытия, режим активации (Balance % / пункты), мин. прибыль % или пункты. Управление рисками: Режим управления капиталом, риск % на сделку, макс. лот (режим/значение), защита от макс. просадки.

Режим управления капиталом, риск % на сделку, макс. лот (режим/значение), защита от макс. просадки. Trailing Stop: Старт, шаг, дистанция.

Старт, шаг, дистанция. Умное восстановление: Вкл./Выкл., % буфера, мин. просадка для активации.

Вкл./Выкл., % буфера, мин. просадка для активации. Фильтр тренда: Метод MA, период, таймфрейм.

Метод MA, период, таймфрейм. Фильтр времени: Время начала/окончания торговой сессии.

Использование и поддержка

Growth Killer EA разработан как для простоты plug-and-play, так и для профессиональной настройки. Добавьте его на график, загрузите пресет или настройте каждый параметр под свою стратегию. Я предоставляю полную поддержку, пресеты для основных валютных пар и постоянные обновления. Тестирование и оптимизация настоятельно рекомендуются для адаптации советника под ваши предпочтения рынка.

Я буду постоянно поддерживать и обновлять свою коллекцию советников.

Предупреждение о рисках:

Торговля связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыльность. Возможны убытки. Торгуйте только теми средствами, которые готовы потерять.