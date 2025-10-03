Growth Killer
- Pablo Dominguez Sanchez
- Версия: 2.71
- Обновлено: 24 октября 2025
- Активации: 5
После многих лет проверенной ручной торговли и разработки мои Продвинутые Стратегии теперь доступны в виде Экспертных Советников!
Представляем Growth Killer EA – профессиональную торговую систему, созданную для построения портфеля, диверсификации по нескольким инструментам и продвинутого управления капиталом. Этот советник разработан с учетом гибкости и позволяет трейдерам создать полный торговый портфель с помощью одного инструмента.
SINGLE SHOT + GRID + УМНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ + ЧАСТИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ + ПРОДВИНУТЫЙ КОНТРОЛЬ РИСКА. ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМЫЙ.
Ключевые особенности:
- Мульти-режим торговли: Работайте в single-shot режиме (без сетки) или активируйте продвинутую сетку с умным восстановлением и частичным закрытием.
- Гибкость сетки: Выбирайте между рыночными ордерами и отложенными ордерами, задавайте шаг сетки, макс. уровни, множитель лота и условия входа.
- Частичное закрытие: Закрывает сделки поэтапно в зависимости от % баланса, пунктов или общей прибыли сетки. Снижает просадку и фиксирует прибыль постепенно.
- Система умного восстановления: Перенаправляет часть прибыли от трейлинг-стопа в буфер для покрытия будущих убыточных сделок. Уникальная адаптивная защита.
- Полное управление рисками: Управление капиталом по % риска на сделку, остановка при макс. просадке, ограничение по лотам (абсолютное или по множителю).
- Динамический размер лотов: Функция Auto Lot адаптируется к росту баланса счета, соблюдая лимиты брокера.
- Trailing Stop: Полностью настраиваемый старт, шаг и дистанция для адаптивной защиты прибыли.
- Фильтр тренда: Ограничивает сделки направлением рынка с использованием MA-фильтра (SMA/EMA, таймфрейм и период настраиваемые).
- Фильтр времени: Ограничивает торговлю выбранными сессиями (по серверному времени).
- Подходит для портфелей: Разработан для работы на нескольких парах и таймфреймах с независимыми Magic Number и комментариями.
Настройки и рекомендации
- Минимальный депозит: 300 USD (рекомендуется больше для работы с сеткой).
- Рекомендуемые брокеры: брокер с RAW-спредами и быстрой исполнением (IC Markets, IC Trading или аналогичный).
- Рекомендуемые таймфреймы: работает на M15/H1, но гибкий для любых пар и таймфреймов.
- Для Prop Firms: рекомендуется макс. 2% риска на сделку со строгим контролем просадки.
Обзор основных параметров
- Параметры входа: Режим подтверждения (закрытие свечи или мгновенно), задержка между сделками.
- Торговые параметры: Размер лота (фикс./базовый), Stop Loss и Take Profit, Magic Number, комментарий к сделке.
- Auto Lot: Масштабирование по балансу с мин. и макс. лимитами.
- Параметры сетки: Вкл./Выкл., шаг, макс. уровни, множитель лота, вход по новой свече, тип сетки, количество отложенных ордеров.
- Закрытие сетки: Глобальный TP, глобальный SL, закрытие по прибыли.
- Частичное закрытие: % объема для закрытия, режим активации (Balance % / пункты), мин. прибыль % или пункты.
- Управление рисками: Режим управления капиталом, риск % на сделку, макс. лот (режим/значение), защита от макс. просадки.
- Trailing Stop: Старт, шаг, дистанция.
- Умное восстановление: Вкл./Выкл., % буфера, мин. просадка для активации.
- Фильтр тренда: Метод MA, период, таймфрейм.
- Фильтр времени: Время начала/окончания торговой сессии.
Использование и поддержка
Growth Killer EA разработан как для простоты plug-and-play, так и для профессиональной настройки. Добавьте его на график, загрузите пресет или настройте каждый параметр под свою стратегию. Я предоставляю полную поддержку, пресеты для основных валютных пар и постоянные обновления. Тестирование и оптимизация настоятельно рекомендуются для адаптации советника под ваши предпочтения рынка.
Я буду постоянно поддерживать и обновлять свою коллекцию советников.
Предупреждение о рисках:
Торговля связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыльность. Возможны убытки. Торгуйте только теми средствами, которые готовы потерять.
Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.