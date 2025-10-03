Growth Killer

5

После многих лет проверенной ручной торговли и разработки мои Продвинутые Стратегии теперь доступны в виде Экспертных Советников!

Представляем Growth Killer EA – профессиональную торговую систему, созданную для построения портфеля, диверсификации по нескольким инструментам и продвинутого управления капиталом. Этот советник разработан с учетом гибкости и позволяет трейдерам создать полный торговый портфель с помощью одного инструмента.

SINGLE SHOT + GRID + УМНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ + ЧАСТИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ + ПРОДВИНУТЫЙ КОНТРОЛЬ РИСКА. ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМЫЙ.

СКИДКА НА НЕДЕЛЕ ЗАПУСКА – Каждые 10 продаж = +50 USD к цене!
ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции по настройке и рекомендуемые пресеты.

Ключевые особенности:

  • Мульти-режим торговли: Работайте в single-shot режиме (без сетки) или активируйте продвинутую сетку с умным восстановлением и частичным закрытием.
  • Гибкость сетки: Выбирайте между рыночными ордерами и отложенными ордерами, задавайте шаг сетки, макс. уровни, множитель лота и условия входа.
  • Частичное закрытие: Закрывает сделки поэтапно в зависимости от % баланса, пунктов или общей прибыли сетки. Снижает просадку и фиксирует прибыль постепенно.
  • Система умного восстановления: Перенаправляет часть прибыли от трейлинг-стопа в буфер для покрытия будущих убыточных сделок. Уникальная адаптивная защита.
  • Полное управление рисками: Управление капиталом по % риска на сделку, остановка при макс. просадке, ограничение по лотам (абсолютное или по множителю).
  • Динамический размер лотов: Функция Auto Lot адаптируется к росту баланса счета, соблюдая лимиты брокера.
  • Trailing Stop: Полностью настраиваемый старт, шаг и дистанция для адаптивной защиты прибыли.
  • Фильтр тренда: Ограничивает сделки направлением рынка с использованием MA-фильтра (SMA/EMA, таймфрейм и период настраиваемые).
  • Фильтр времени: Ограничивает торговлю выбранными сессиями (по серверному времени).
  • Подходит для портфелей: Разработан для работы на нескольких парах и таймфреймах с независимыми Magic Number и комментариями.

Настройки и рекомендации

  • Минимальный депозит: 300 USD (рекомендуется больше для работы с сеткой).
  • Рекомендуемые брокеры: брокер с RAW-спредами и быстрой исполнением (IC Markets, IC Trading или аналогичный).
  • Рекомендуемые таймфреймы: работает на M15/H1, но гибкий для любых пар и таймфреймов.
  • Для Prop Firms: рекомендуется макс. 2% риска на сделку со строгим контролем просадки.

Обзор основных параметров

  • Параметры входа: Режим подтверждения (закрытие свечи или мгновенно), задержка между сделками.
  • Торговые параметры: Размер лота (фикс./базовый), Stop Loss и Take Profit, Magic Number, комментарий к сделке.
  • Auto Lot: Масштабирование по балансу с мин. и макс. лимитами.
  • Параметры сетки: Вкл./Выкл., шаг, макс. уровни, множитель лота, вход по новой свече, тип сетки, количество отложенных ордеров.
  • Закрытие сетки: Глобальный TP, глобальный SL, закрытие по прибыли.
  • Частичное закрытие: % объема для закрытия, режим активации (Balance % / пункты), мин. прибыль % или пункты.
  • Управление рисками: Режим управления капиталом, риск % на сделку, макс. лот (режим/значение), защита от макс. просадки.
  • Trailing Stop: Старт, шаг, дистанция.
  • Умное восстановление: Вкл./Выкл., % буфера, мин. просадка для активации.
  • Фильтр тренда: Метод MA, период, таймфрейм.
  • Фильтр времени: Время начала/окончания торговой сессии.

Использование и поддержка

Growth Killer EA разработан как для простоты plug-and-play, так и для профессиональной настройки. Добавьте его на график, загрузите пресет или настройте каждый параметр под свою стратегию. Я предоставляю полную поддержку, пресеты для основных валютных пар и постоянные обновления. Тестирование и оптимизация настоятельно рекомендуются для адаптации советника под ваши предпочтения рынка.

Я буду постоянно поддерживать и обновлять свою коллекцию советников.

Предупреждение о рисках:
Торговля связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыльность. Возможны убытки. Торгуйте только теми средствами, которые готовы потерять.

Отзывы 12
Mercier Guillaume Patrick
527
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.03 12:49 
 

Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.

Ron
625
Ron 2025.11.13 17:13 
 

Like it. Does what it suppose to do 😉

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.11.09 20:15 
 

The developer is fantastic; always very attentive and responsive. He always inspired a lot of confidence in me. Growth Killer seems quite robust and has proven to be very versatile in backtesting. I've been running backtests for several days and should start testing it on a real account today.

Рекомендуем также
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Эксперты
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
TrendCore Adaptives FX5
Sabina Fik
Эксперты
TrendCore Adaptive FX — интеллектуальный торговый робот для уверенной торговли на рынке Forex TrendCore Adaptive FX   — это продвинутый алгоритмический торговый советник (эксперт), разработанный для стабильной автоматической торговли на валютном рынке. Он сочетает в себе адаптивные методы анализа тренда, гибкое управление капиталом и надежную защиту капитала. Подходит для использования на большинстве валютных пар, включая мажоры с низким спредом. Советник ориентирован на трейдеров, которые ценят
ZhuQue S3
Jing Bo Wu
5 (1)
Эксперты
This EA combines market structure analysis with Fibonacci retracement zones to identify high-probability entry points during trending markets. It intelligently maps swing highs/lows and evaluates the strength of a trend before placing entries at optimal retracement levels, typically 38.2%, 50%, and 61.8%. By trading in the direction of the main trend , this strategy offers a balance between precision and risk management. The EA also includes smart risk allocation logic, adjusting lot sizes depe
Bitcoin Cross Hedge
Connor Michael Woodson
Эксперты
Bitcoin Cross Hedge открывает позицию по BTCUSD, одновременно занимая противоположные позиции по EURUSD и GBPUSD и управляя ими одновременно. Текущая цена будет повышена. Ограниченное предложение 80 USD Не использует сетку или мартингейл и торгует 2 валютными парами на одном графике. Рекомендации График: BTCUSD настройка на одном графике Таймфрейм: H1 Входные параметры Выбор кросс-пары - Выберите золотую кросс-пару Метод расчета лота - Выберите авто-лот или фиксированный лот Фиксированный размер
BreakPoint Pro
Jason Smith
Эксперты
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Timeframe Zoom, The Third Screen, is an Expert Advisor that operates using Heiken Ashi candlesticks on daily, hourly, and fifteen-minute timeframes, with the fifteen-minute timeframe triggering trades. It buys on days with blue candlesticks and sells on days with red candlesticks. It ensures that the potential trade is above or below a moving average on the hourly timeframe and uses the MACD and CCI indicators on the fifteen-minute timeframe to confirm the entry. It exits trades when the Heike
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Экспертная система F inancial Control проходит всю историю и все валютные пары с одной-единственной настройкой. Бот работает на типах счетов как Netting так и Hedging. Советник можно запускать на любом часовом периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера.Рекомендуется работать на ликвидных форекс-парах, при низком спрэде и использовать VPS.  Financial Control - это высокочастотная торговля.  Вы можете начать использовать его со 100 $ и лотом 0.01.  Если на счете есть комиссия, ее н
Gaodong Nervous System EA
Zhengdong Gao
Эксперты
Gaodong Nervous System EA — Intelligent Nervous System Product Introduction The Gaodong Nervous System EA is an intelligent two-way trading system designed specifically for highly volatile market conditions. It employs a "point spread arbitrage + dynamic risk control" framework to identify stable and repeatable market structures across different instruments. The system has undergone long-term validation, demonstrating rigorous logic and robust reliability. It features automatic risk contro
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Эксперты
VIX Momentum Pro EA - Описание продукта Обзор VIX Momentum Pro — это сложная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для синтетических индексов VIX75. Алгоритм использует продвинутый многотаймфреймовый анализ в сочетании с собственными методами обнаружения моментума для выявления высоковероятных торговых возможностей на рынке синтетической волатильности. Торговая стратегия Торговый советник работает на основе комплексного подхода, основанного на моментуме, который анализир
Bukele UP
Jhon Michael Antony Florez Roa
Эксперты
---> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. --->   Minimum capital for its correct operation  <---- 1000 USD ----> Strategy <---- It is a range strategy, in which if it breaks the maximum a purchase is made or if it breaks the minimum a sale is made. This range is created every day and open trades and orders are closed before the market closes. The Buy has the Stop Loss at the bottom of the range and the Sell has the
Trump Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Эксперты
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This has two strategies in one Expert Advisor: 1) Trend Scalpin in US-30 and 2) Grid in EURGBP 1) Trend Scalpin in US-30: First analyze the general trend in H1 by crossing Emas and Parabolic Sar, then analyze a Pull Back in M5 with the help of the RSI. This is done on a defined sche
Zelenskyy Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Эксперты
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This expert advisor is a Bot that analyzes, through EMA, AMA and ADX in longer periods of time, whether the market is in a range or not. After detecting the range, he enters smaller time frames looking for small pull backs with the RSI to carry out operations. If the operation goes again
Smart Breakout EA Pro
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
Эксперты
Smart Breakout EA Pro - Advanced Multi-Pattern Breakout Trading System Smart Breakout EA Pro   is a professional-grade Expert Advisor designed to capitalize on one of the most profitable trading opportunities in the market: breakouts. When price breaks through key support or resistance levels with strong momentum, significant profit opportunities emerge. This EA identifies and trades these high-probability setups automatically. Live trades:  Click Here Guide and set files: Click Here Wh
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
Xelar EA MT5
DENIS BRAUN
Эксперты
Имя робота:   Xelar EA MT5 Описание: Xelar EA - ваш путь к высокорискованным, потенциально очень прибыльным торговым возможностям! Ищете торгового робота, способного предоставить рисковым трейдерам возможность достичь исключительных прибылей? Xelar EA может быть именно тем, что вы искали. Этот высокоспециализированный торговый робот разработан для покорения рынков уникальным и эффективным способом. Информация: После каждой 5 продаж цена увеличивается на $100. Пожалуйста, свяжитесь со мной непоср
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
BOOSTER FOR MT5 - это профессиональный скальперский советник для ежедневной работы на валютном рынке FOREX. В трейдинге, вместе с опытом к трейдерам обычно приходит понимание того, что значимую роль на рынке играют уровни скопления стоп-ордеров, цена и время. В этом ФОРЕКС советнике реализована данная стратегия, и Я надеюсь, что Вы получите не только удовольствие от использования данного продукта, но и примите участие в его развитии - оставив свой отзыв с пожеланиями здесь  https://www.mql5.com/
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Эксперты
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
Smart Exit Manager PRO
Orwa Kerdiea
Эксперты
Smart Exit Manager PRO Professional Version - Unlimited live trading on all pairs and timeframes. Try the FREE Version on demo accounts before upgrading to PRO. Overview Smart Exit Manager PRO automatically calculates the exact price level where closing all your positions will achieve your target profit. The target line updates in real-time as you open or close trades, accounting for broker commissions and providing a precise exit point visible on your chart. Perfect for traders managing mul
QuantFiTech Scalp Gold
QFT L.L.C-FZ
Эксперты
QFT Scalp Gold is a XAUUSD scalping Robot designed for the M1 timeframe.  The trading system is designed to identify high probability market action and  capitalize on such information.  The trouble with most scalping systems is the general lack of a credible response when the market makes very large moves against a huge number of open trades, often relying on very low reward to risk ratio.  QFT Scalp Gold solves this problem with a unique recovery system that uses the unfavorable market  mov
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Эксперты
Советник использует скальпинг стратегию в ночное время, торговля состоит из   трёх алгоритмов и каждый алгоритм  работает в своём интервале времени. Советник использует множества умных фильтров для адаптации под практически любые экономические ситуации. Используется отложенные ордера для наименьшего проскальзывания при торговли скальпинга. Советник безопасный и не требует никаких настроек от пользователя, просто установить на график и готова. Советник устанавливает защитный стоп-приказ, поэтому
Super Board hybrid
Samir Tabarcia
Эксперты
# Многофреймовая Консенсусная Торговая Система ## Обзор Многофреймовая Консенсусная Торговая Система — это продвинутый торговый инструмент, сочетающий визуальный анализ с возможностями автоматического исполнения сделок. Этот эксперт-советник отслеживает несколько валютных пар на 7 разных таймфреймах, предоставляя трейдерам всесторонний обзор рынка и исполняя сделки при выявлении сильных консенсусных сигналов. ## Ключевые особенности ### Визуальная Торговая Панель - **Отображение сигналов в ре
Derivonit EA
Lungile Mpofu
Эксперты
Derivonit EA  is fully automated Expert Advisor for trading Boom 1000 Index  offered by Deriv formerly known as Binary Dotcom. The EA uses more than seven strategies to open trades and close. It is based on CCI, STOCHASTICH, BANDS, ALLIGATOR and ENVELOPES for opening trades and then uses ATR, ADX, Accelerator Oscillator and RSI for closing trades. The EA will automatically open trades and close on Take Profit. Lot size and number of trades can be also changed depending on account balance you hav
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Эксперты
Представляем SchermanActionPro: новый автоматизированный торговый бот от компании Automatictrading Рекомендуемые функции:  • Настраиваемые индикаторы: настройте средние значения и количество свечей в соответствии с рекомендациями Ивана.  • Операционная гибкость: выбирайте между покупками и продажами.  • Фиксация прибыли: фиксированные опционы, основанные на ATR или противоположном сигнале.  • Loss Stop: настраивается фиксированно, в соответствии с ATR или противоположным сигналом.  • Типы лотов:
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Эксперты
Stock Eagle EA  – автоматизированный торговый советник, разработанный для американского фондового рынка. Основываясь на авторской торговой стратегии и наблюдении за тем, что фондовый рынок, как спотовый рынок, со временем имеет тенденцию к росту, система настроена на открытие исключительно длинных позиций. Она пытается определить рыночные просадки, торгуя волнами, и отслеживает несколько таймфреймов для выявления оптимальных точек входа во время временных снижений цен. В отличии от Stock Trader
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Эксперты
CRAZY WHALE MT5 — fully automated grid trading. The EA that survives the storm and conquers the trend. Why Traders Choose Crazy Whale Super Grid Intelligence — Positions, hedges, clears, rebalances and lot automatically. You trade — it thinks, reacts, and adapts. Trend Hunter — Reads Market Structure in real time to follow the whales, not the crowd. Risk Customization — Choose your aggression level and auto-scaled lot size. Plug & Play Simplicity — No setup headaches. Attach, run, and watch
FREE
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Эксперты
CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта Руководство и файлы настроек : Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек Цена : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий Доступные копии : 5 Анализ мгновенных снимков на основе ИИ: Первопроходец на рынке CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта в революционный подход к торговле, захватывая и обраб
Nova DPO Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova DPO Trader is a structured automation of the Detrended Price Oscillator (DPO) — a tool designed to isolate short-term price cycles by filtering out long-term trends. This EA transforms the DPO’s cycle-focused signals into a disciplined trading system that acts only when momentum aligns with clear, repeatable patterns. Instead of chasing every swing, Nova DPO Trader waits for genuine cyclical signals. Trades are executed when the DPO indicates meaningful overbought or oversold conditions, re
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Эксперты
Aetheris Quantum — Идеальное решение для ИИ-торговли Aetheris Quantum — мощный торговый бот, разработанный для анализа рыночных паттернов с использованием технологий искусственного интеллекта. Благодаря постоянному обучению и адаптации к меняющимся рыночным условиям, бот обеспечивает высокую точность прогнозов и эффективную торговлю даже в сложных рыночных ситуациях. В отличие от базовых торговых решений, Aetheris Quantum предлагает настраиваемые параметры, что позволяет трейдерам адаптировать е
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Эксперты
Только прибыль! Это умный сеточный торговый робот. Он работает на моём оригинальном алгоритме! При средних рисках показывает более 100% прибыли в год.  ( Тестировался исключительно на реальных тиках и реальных счетах ) Этот робот создан для того чтобы получать доход больше чем предлагает любой банк.  Торгует автоматически круглосуточно на любой валютной паре! ( Не рекомендую "экзотические" валютные пары ) Регулируемые риски. Регулируемый объем позиции. Регулируемый шаг сетки.  Регулируемый уров
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Эксперты
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Другие продукты этого автора
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Фильтр:
Mercier Guillaume Patrick
527
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.03 12:49 
 

Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.

Ron
625
Ron 2025.11.13 17:13 
 

Like it. Does what it suppose to do 😉

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.11.09 20:15 
 

The developer is fantastic; always very attentive and responsive. He always inspired a lot of confidence in me. Growth Killer seems quite robust and has proven to be very versatile in backtesting. I've been running backtests for several days and should start testing it on a real account today.

JaVi1807
68
JaVi1807 2025.11.08 07:43 
 

I’m very impressed with both the EA and the seller. Support is quick and proactive, with clear guidance whenever needed. The EA has been running smoothly and executing high-quality trades so far. I also appreciate that it doesn’t keep positions open for long, which reduces risk and drawdown. Overall, great experience and definitely worth it.

Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.11.06 17:28 
 

I’ve been running Growth Killer for a while now, and the results have been truly impressive. The EA shows a perfect balance between growth and risk control — solid logic, consistent performance, and smart trade management even during volatile market conditions. What really makes the difference is Pablo’s work behind it. He’s not only a talented developer but also extremely dedicated to providing fast, honest, and professional support. Every question is answered clearly, and updates keep improving both stability and profitability. If you’re looking for a serious EA with a reliable creator who actually cares about his users, Growth Killer by Pablo is absolutely worth it.

rootiewl1991
138
rootiewl1991 2025.10.18 09:19 
 

Had a good demo run over the week, overall was impressed by the strategy and has many parameters to choose from, looking forward to doing some live test in future. The developer is very responsive

Stephen J Martret
2725
Stephen J Martret 2025.10.18 08:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

買樓送狗酬賓周
22
買樓送狗酬賓周 2025.10.16 12:32 
 

I've tested numerous products on the market, and this one has left me thoroughly impressed. After dedicating significant time to extensive backtesting, I found its trading style remarkably intelligent and efficient. The developer promptly addressed all my inquiries.

khaled eweidat
73
khaled eweidat 2025.10.13 12:08 
 

Nice product — the publisher is responsive and the results so far are good. The product has great potential

Alesamo
1513
Alesamo 2025.10.12 17:08 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Krisztian Pataj
63
Krisztian Pataj 2025.10.12 16:55 
 

De momento quiero remarcar la gran atención por parte de Pablo, rápida respuesta y se nota un gran conocimiento del mercado. Menos de un mes y 303.14€ de beneficio. Tiene muy buena pinta!!

I want to highlight Pablo's excellent service, quick response, and clear market knowledge. Less than a month and €303.14 profit. It looks very promising!

Solomon_Porch OLA
162
Solomon_Porch OLA 2025.10.04 09:40 
 

Even during this week of crazy volatility, the EA has performed exceptionally well, closing trades quickly and profitably without taking any unreasonable risks. My review remains very positive, and the EA is totally recommended.

Ответ на отзыв