“Hiçbir başka ampirik araştırma alanında, bu kadar büyük ve sofistike bir istatistiksel araç kullanılmış ve bu kadar üzücü derecede mütevazı sonuçlar elde edilmiştir.” (Paul E. Meehl).

Paul E. Meehl, psikoloji ve klinik araştırmaların zayıf tahmin gücünden bahsetti, ancak aynı şeyi ticarette de görüyoruz: çok sayıda yöntem var, ancak piyasa hala tahmin edilemez. Yöntemlerin karmaşıklığı başarıyı garanti etmez. Piyasalarda yüzlerce gösterge, makine öğrenimi modeli ve karmaşık istatistiksel yapılar kullanılıyor, ancak bunların tahmin gücü sınırlı kalıyor — piyasa her zaman bir olasılıklar sistemi olarak kalıyor.

Arkad EA, sıfır düşüş ve sonsuz karlılık sağlayan “mucize stratejiler”in olmadığını anlayanlar için tasarlanmıştır; istatistikler bir araçtır, sihir değildir.

Finansal piyasalarda 11 yıldan fazla çalıştıktan sonra, mucize stratejilerin olmadığına ikna oldum. Herhangi bir sistem, getiri ve risk arasındaki dengedir ve sadece piyasa mekanizmalarını ve olasılık değerlendirmelerini soğukkanlılıkla anlamak, onu doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.

Arkad EA “altın dağlar” vaat etmez ve illüzyonlar yaratmaz. Şeffaflığı, bilinçli riski ve stratejik yaklaşımı önemseyenler için tasarlanmıştır. Piyasanın garantili sonuçlar değil, olasılıklar alanı olduğunu anlayan bir tüccarın elinde işe yarayan bir araçtır.

Arkad EA zayıflıklarını gizlemez — düşüşlerin nerede olabileceğini ve bunların nasıl telafi edileceğini dürüstçe gösterir. Algoritma, güçlü ve zayıf yönlerini gizlemek yerine gösterir.

Arkad EA sadece bir program değil, olgun ticaret felsefesi, hayaller değil. Sadece dürüst piyasa mekanizmaları.

Arkad EA — geçmişteki araştırma ve geliştirme deneyimlerine dayanarak, sermayenin korunması ve uzun vadeli istikrarlı karlılık odaklı olarak tasarlanmıştır. Danışman, zehirli teknikleri reddeder ve şeffaf, kolayca açıklanabilir bir mantık üzerinde çalışır. Aynı anda en fazla iki zıt emir kullanır. Otomatik olarak uygulanan çıkışlar, kârsız işlemlerin “aşırı uzamasını” önler. Tüm pozisyonlara stop-loss eşlik eder. Gizli “hack'ler”, kurnaz lot artışları veya yalnızca kısa vadeli itibar için tasarlanmış mekanizmalar yoktur.

Strateji, farklı piyasa rejimlerini, stres testlerini ve Monte Carlo testlerini kapsayan uzun zaman serileri üzerinde test edilmiştir.

https://www.mql5.com/ru/signals/2352467

Satın almadan önce, EA'yı kullanılması planlanan piyasa koşulları altında bir strateji test cihazında test etmeniz önerilir.

Parametreler:

1.Manual- true. Puanlar: 3;4;5;6;7- kullanılır; 2. madde kullanılmamaktadır.

Manual- false. Puanlar: 3;4;5;6;7- kullanılmadı;

2. nokta - kullanıldı.

2.AutoLot- 0,05 (%5 depozito) otomatik lot büyüklüğü.

3.Lot- Lot büyüklüğü.

4.StopLoss_1- İlk sipariş için pip cinsinden SL.

5.StopLoss_2- Pip cinsinden bir hedge emri için SL.

6.TakeProfit_1- İlk sipariş için pip cinsinden TP.

7.TakeProfit_2- Pip cinsinden bir hedge emri için TP.

8.UseTrailingStop- false (true), tüm emirler için Trailing Stop kullanmayın (kullanın).

9.TrailingStop- Pip cinsinden TrailingStop etkinleştirme seviyesi.

10.TrailingGap- TrailingStop değişim seviyesi pip cinsinden.

11.MaxSpread- Bir emir açmak için izin verilen maksimum spread (pip cinsinden).

12.MagicNumber- sipariş kimlik numarası.

13.Comments- sipariş hakkında yorum yapın.

Ticaret özellikleri: