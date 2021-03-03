Uladzimir Izerski page
классный чувак!
жги!
классный чувак!
жги!
Для поддержания беседы.
Кто против, что есть тренд и флет поднимите руки?
Для поддержания беседы.
Кто против, что есть тренд и флет поднимите руки?
Во, поехали!
Мы их видим, не вопрос.
Вопрос - продолжится ли дальше, гарантии?
Во, поехали!
Мы их видим, не вопрос.
Вопрос - продолжится ли дальше, гарантии?
Мы то их не видим. Но смысл заложенный в вопрос уже напряг не одну сотню людей.
Это не просто вопросы. Это технология воздействия на людей.
Мы то их не видим. Но смысл заложенный в вопрос уже напряг не одну сотню людей.
Это не просто вопросы. Это технология воздействия на людей.
сотню говоришь ....
;)
сотню говоришь ....
;)
Вы уже, уважаемый Ренат будете пленником моих постов. Так же как и многие на этом форуме.
У меня нет намерения кого то обманывать. У меня нет цели кого то целенаправленно обманывать. И буду бороться за каждый честный пост.
Вопрос такой: почему считаете себя учителем, какие для этого основания, есть мониторинг?
Вопрос встречный: где написано, что он считает себя учителем?
Вопрос второй (ко всем): может хватит флудить и клеить разборки?
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Извините за нескромность.
Вижу много вопросов по рынкам и программированию для опытных и начинающих.
Обсуждаем тут всё что не понятно, а так же кто готов поделиться опытом. Не обязательно))
Буду в силу своих возможностей опираться на ТА и ФА и предупреждать вас при наступлении важных обстоятельств.