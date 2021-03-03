Uladzimir Izerski page

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Извините за нескромность.

Вижу много вопросов по рынкам и программированию для опытных и начинающих.

Обсуждаем тут всё что не понятно, а так же кто готов поделиться опытом. Не обязательно))

Буду в силу своих возможностей опираться на ТА и ФА и предупреждать вас при наступлении важных обстоятельств.

 

классный чувак!

жги!

;)
 
Renat Akhtyamov:

классный чувак!

жги!

;)

Для поддержания беседы.

Кто против, что есть тренд и флет поднимите руки?

 
Uladzimir Izerski:

Для поддержания беседы.

Кто против, что есть тренд и флет поднимите руки?

Во, поехали!

Мы их видим, не вопрос.

Вопрос - продолжится ли дальше, гарантии?

 
Renat Akhtyamov:

Во, поехали!

Мы их видим, не вопрос.

Вопрос - продолжится ли дальше, гарантии?

Мы то их не видим. Но смысл заложенный в вопрос уже напряг не одну сотню людей.

Это не просто вопросы. Это технология воздействия на людей.

 
Uladzimir Izerski:

Мы то их не видим. Но смысл заложенный в вопрос уже напряг не одну сотню людей.

Это не просто вопросы. Это технология воздействия на людей.

сотню говоришь ....

;)

 
Renat Akhtyamov:

сотню говоришь ....

;)

Вы уже, уважаемый Ренат будете пленником моих постов. Так же как и многие  на этом форуме.

У меня нет намерения кого то обманывать. У меня нет цели кого то целенаправленно обманывать. И буду бороться за каждый честный пост.

 

Всё. Начинаем с шуточного 8888. Серьёзно.

Может надо рассмотреть для начала самый популярный дневной график EURUSD?

2020_06_27


На  4х часовом уже выглядит так.

23

 
У меня было время для изучения поведения цены и я готов частично поделиться наблюдениями.
[Удален]  
Вопрос такой: почему считаете себя учителем, какие для этого основания, есть мониторинг?
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Вопрос такой: почему считаете себя учителем, какие для этого основания, есть мониторинг?

Вопрос встречный: где написано, что он считает себя учителем?

Вопрос второй (ко всем): может хватит флудить и клеить разборки?

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