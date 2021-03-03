Uladzimir Izerski page - страница 69
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он же сказал - по волнам, по морям
;)
Правильно подумал Ринат.
Даже самые мелкие волны прогнозируемые. Это M1 EURUSD. До тиков не дошел.))
Я не рисую пальцами. Гы-гы.
Правильно подумал Ринат.
Даже самые мелкие волны прогнозируемые. Это M1 EURUSD. До тиков не дошел.))
Я не рисую пальцами. Гы-гы.
А она рисует.
А она рисует.
Так это машина. Она должна рисовать.
Моя рисует . Ваша рисует. Но разные рисунки.
Есть детская байка.
"Ты цыган и я циган
вместе мы воруем.
Я ворую лошадей,
а ты воруешь сани"
Так это машина. Она должна рисовать.
Моя рисует . Ваша рисует. Но разные рисунки.
Есть детская байка.
"Ты цыган и я циган
вместе мы воруем.
Я ворую лошадей,
а ты воруешь сани"
Это ребенок рисовал коня.
Это ребенок рисовал коня.
Конь нарисован великолепно.
Это красиво. Это талант.
Голова маловата , но это детский рисунок. Хорошо.
Ну, да. Рисуем дальше)
Я уже старый. Ручки не послушные. Только машинкой.
Она умеет рисовать как ваши внуки.
Правильно подумал Ринат.
Даже самые мелкие волны прогнозируемые. Это M1 EURUSD. До тиков не дошел.))
Я не рисую пальцами. Гы-гы.
Если не верите?
Я уже старый. Ручки не послушные. Только машинкой.
Она умеет рисовать как ваши внуки.
У Вас преувеличенное представление о своей машинке.