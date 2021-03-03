Uladzimir Izerski page - страница 69

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Renat Akhtyamov:

он же сказал - по волнам, по морям

;)

Правильно подумал Ринат.

Даже самые мелкие волны прогнозируемые. Это M1 EURUSD. До тиков не дошел.))

Я не рисую пальцами. Гы-гы.

m1

 
Uladzimir Izerski:

Правильно подумал Ринат.

Даже самые мелкие волны прогнозируемые. Это M1 EURUSD. До тиков не дошел.))

Я не рисую пальцами. Гы-гы.


А она рисует. 

 
Алексей Тарабанов:

А она рисует. 

Так это машина. Она должна рисовать.

Моя рисует . Ваша рисует. Но разные рисунки.

Есть детская  байка.

"Ты цыган и я циган

вместе мы воруем.

Я ворую лошадей,

 а ты воруешь сани"

 
Uladzimir Izerski:

Так это машина. Она должна рисовать.

Моя рисует . Ваша рисует. Но разные рисунки.

Есть детская  байка.

"Ты цыган и я циган

вместе мы воруем.

Я ворую лошадей,

 а ты воруешь сани"

Это ребенок рисовал коня. 

 
Алексей Тарабанов:

Это ребенок рисовал коня. 

Конь нарисован великолепно.

Это красиво. Это талант.

Голова маловата , но это детский рисунок. Хорошо.

 
Ну, да. Рисуем дальше) 
 
Алексей Тарабанов:
Ну, да. Рисуем дальше) 

Я уже старый. Ручки не послушные. Только машинкой.

Она умеет рисовать как ваши внуки.

 
Uladzimir Izerski:

Правильно подумал Ринат.

Даже самые мелкие волны прогнозируемые. Это M1 EURUSD. До тиков не дошел.))

Я не рисую пальцами. Гы-гы.


Сколько % в мес получается зарабатывать, если не секрет?
 

Если не верите?

 
Uladzimir Izerski:

Я уже старый. Ручки не послушные. Только машинкой.

Она умеет рисовать как ваши внуки.

У Вас преувеличенное представление о своей машинке. 

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