Uladzimir Izerski page - страница 39

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Maxim Kuznetsov:

вот ещё в то время стоило подумать, что эти объёмы о разном.

то есть они измеряют разные вещи. Схожие, но разные.

Реального объёма на форекс нет, просто потому что..

Его и быть не может и от фьючей его не взять, они тут не пришей кобыле хвост.

Почему нет и не может быть объема на форекс? 

Почему объемы с фьючерсов не применимы для форекса?

Можно об этом не лозунги, а аргументы?

 
vladavd:

Почему нет и не может быть объема на форекс? 

Почему объемы с фьючерсов не применимы для форекса?

Можно об этом не лозунги, а аргументы?

1. потому что система распределённая. Суммарные объёмы неизвестны, и технически не могут быть получены. Возможны лишь некоторые суммарные отчёты с большим опозданием и то от отдельных "деятелей" (от банковских групп например, с задержкой месяц-квартал). 

2. Выше сказано - фьюч, это производный инструмент. Его объёмы это другие объёмы.

 
vladavd:


Почему объемы с фьючерсов не применимы для форекса?

Если после 8-10 объяснений не усваивается.... То, может, так должно быть?.. 

Ну, ее, а ) Кому помогает, тот пускай и использует?)

 
Vyacheslav Nekipelov:

Если после 8-10 объяснений не усваивается....

Отключался инет почему-то, не успел поправить: не усваивается или не удовлетворяет.

Так будет просто точнее.

 

Много интересной информации поглотил пока отсутствовал.

Продолжаем.

У меня есть своё мнение о рынках и способах их оседлания. Как лошадей))  Даже дикой лошади.

 
AIRAT SAFIN:

THE BEST PICTURE OF THE YEAR

это такой же BEST, как и обычный чарт ;)
 
Uladzimir Izerski:

Много интересной информации поглотил пока отсутствовал.

Продолжаем.

У меня есть своё мнение о рынках и способах их оседлания. Как лошадей))  Даже дикой лошади.

Ты имеешь ввиду то, что рынок можно оседлать по индикатору?

 
Maxim Kuznetsov:

1. потому что система распределённая. Суммарные объёмы неизвестны, и технически не могут быть получены. Возможны лишь некоторые суммарные отчёты с большим опозданием и то от отдельных "деятелей" (от банковских групп например, с задержкой месяц-квартал). 

2. Выше сказано - фьюч, это производный инструмент. Его объёмы это другие объёмы.

почему это технически не могут быть получены ?

вот очень яркий пример того, как ходит котир внутри дня:

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
  • 2020.07.06
  • www.mql5.com
Всех С Новым Годом. И вот мой первый пост в этой ветке. Возможное развитие событий по еве. От 1,11 будет отскок...
 

То есть в течении дня все бегают кто во что горазд, а потом сводят все к единому чарту ;)))))))))))

ну и тестить сегодняшний день, по этой же причине, НИЗЗЯ ;)

ahahahaha
 
Renat Akhtyamov:

Ты имеешь ввиду то, что рынок можно оседлать по индикатору?

Только по совокупности факторов.

А кто на это, Ринат,  обращает внимание???

Не вижу.)))

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