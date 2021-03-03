Uladzimir Izerski page - страница 39
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вот ещё в то время стоило подумать, что эти объёмы о разном.
то есть они измеряют разные вещи. Схожие, но разные.
Реального объёма на форекс нет, просто потому что..
Его и быть не может и от фьючей его не взять, они тут не пришей кобыле хвост.
Почему нет и не может быть объема на форекс?
Почему объемы с фьючерсов не применимы для форекса?
Можно об этом не лозунги, а аргументы?
Почему нет и не может быть объема на форекс?
Почему объемы с фьючерсов не применимы для форекса?
Можно об этом не лозунги, а аргументы?
1. потому что система распределённая. Суммарные объёмы неизвестны, и технически не могут быть получены. Возможны лишь некоторые суммарные отчёты с большим опозданием и то от отдельных "деятелей" (от банковских групп например, с задержкой месяц-квартал).
2. Выше сказано - фьюч, это производный инструмент. Его объёмы это другие объёмы.
Почему объемы с фьючерсов не применимы для форекса?
Если после 8-10 объяснений не усваивается.... То, может, так должно быть?..
Ну, ее, а ) Кому помогает, тот пускай и использует?)
Если после 8-10 объяснений не усваивается....
Отключался инет почему-то, не успел поправить: не усваивается или не удовлетворяет.
Так будет просто точнее.
Много интересной информации поглотил пока отсутствовал.
Продолжаем.
У меня есть своё мнение о рынках и способах их оседлания. Как лошадей)) Даже дикой лошади.
THE BEST PICTURE OF THE YEAR
Много интересной информации поглотил пока отсутствовал.
Продолжаем.
У меня есть своё мнение о рынках и способах их оседлания. Как лошадей)) Даже дикой лошади.
Ты имеешь ввиду то, что рынок можно оседлать по индикатору?
1. потому что система распределённая. Суммарные объёмы неизвестны, и технически не могут быть получены. Возможны лишь некоторые суммарные отчёты с большим опозданием и то от отдельных "деятелей" (от банковских групп например, с задержкой месяц-квартал).
2. Выше сказано - фьюч, это производный инструмент. Его объёмы это другие объёмы.
почему это технически не могут быть получены ?
вот очень яркий пример того, как ходит котир внутри дня:
То есть в течении дня все бегают кто во что горазд, а потом сводят все к единому чарту ;)))))))))))
ну и тестить сегодняшний день, по этой же причине, НИЗЗЯ ;)ahahahaha
Ты имеешь ввиду то, что рынок можно оседлать по индикатору?
Только по совокупности факторов.
А кто на это, Ринат, обращает внимание???
Не вижу.)))