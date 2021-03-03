Uladzimir Izerski page - страница 65
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Посмотрим на недельный график. Подошли к недельной трендовой линии. Чем старше ТФ, тем крупнее деньги участвуют в обмене в таких местах.
Не уверен что понял, как это эксплуатировать. Как строить трендовую линию, по пикам? И дальше что, если дошла до трендовой линии, то будет разворот ?
Самые лучшие места для вступления в игру это точки между трендовыми линиями по пикам и по закрытиям. Тут можно использовать короткие стопы. Пользоваться лимитниками, стопниками. Можно становиться в разные стороны без потери времени на выжидание, но защитные стопы надо уметь расставить.
Самые лучшие места для вступления в игру это точки между трендовыми линиями по пикам и по закрытиям. Тут можно использовать короткие стопы. Пользоваться лимитниками, стопниками. Можно становиться в разные стороны без потери времени на выжидание, но защитные стопы надо уметь расставить.
Самыми ходовыми товарами в мире стали валюта, нефть и акции. Там крутятся самые большие деньги.
Самый ликвидный товар на сегодняшний день это валюты.
Ветку перенесли в укромное место. Теперь могу свободнее выражаться и постить картинки.
Вот пример классического способа определения тренда в верх. Которым я пользуюсь. Последовательность вершин волн.
Помечены вершины волн значками. Текущая импульсная волна помечена синим каналом. Красный канальчик показывает, что идет откат в волне. Еще не волна, но возможно это уже зарождается новая коррекционная. Узнаем после появления в нижней точке отката значка "N1" вместо N0.
Но тренд сейчас является вверх!!!
Вот пример классического способа определения тренда в верх. Которым я пользуюсь. Последовательность вершин волн.
Помечены вершины волн значками. Текущая импульсная волна помечена синим каналом. Красный канальчик показывает, что идет откат в волне. Еще не волна, но возможно это уже зарождается новая коррекционная. Узнаем после появления в нижней точке отката значка "N1" вместо N0.
Но тренд сейчас является вверх!!!
Ну да, ну да...
Как у Чукчи - что вижу , то и пою...
О какой "классике" может идти речь, если КАНАЛ построен "с бодуна" - мимо всех вершин разворотов... ( верхняя граница - вообще опирается на воздух, а нижняя - проходит через ОДНУ вершину )... Сколько можно провести прямых через одну точку?...
Это называется - НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ..., в худшем ее исполнении... Каналы строятся по другим критериям!
Ну да, ну да...
Как у Чукчи - что вижу , то и пою...
О какой "классике" может идти речь, если КАНАЛ построен "с бодуна" - мимо всех вершин разворотов... ( верхняя граница - вообще опирается на воздух, а нижняя - проходит через ОДНУ вершину )... Сколько можно провести прямых через одну точку?...
Это называется - НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ..., в худшем ее исполнении... Каналы строятся по другим критериям!
может у него канал хитрых отклонений, а не просто построенный по 3-м точкам ?
про наскальную живопись - согласен :-)
и в ней к слову "тренд" неплохо добавлять слово "был"..
ну вот... попёрла реклама. Что и следовало ожидать
ветка под снос ?
Ну да, ну да...
Как у Чукчи - что вижу , то и пою...
О какой "классике" может идти речь, если КАНАЛ построен "с бодуна" - мимо всех вершин разворотов... ( верхняя граница - вообще опирается на воздух, а нижняя - проходит через ОДНУ вершину )... Сколько можно провести прямых через одну точку?...
Это называется - НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ..., в худшем ее исполнении... Каналы строятся по другим критериям!
Еще надо посмотреть кто из нас чукча? )))
Классический это тренд.
Тренд, волна, канал совершенно разные термины и выполняют разные функции.
Цена каналам не подчиняется. Канал может показать как изменялась цена.
А мой канал носит предсказательный характер и Вам такой даже не присниться. Такие каналы только у меня. А вы стройте по другим критериям.
НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ говоришь?
Эх!!! )))