Uladzimir Izerski page - страница 65

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Uladzimir Izerski:
Почему цена в определенных местах разворачивается?

На этот вопрос есть простой ответ.

На рынке по обмену валют существуют не гласные группы людей, которые выжидают удобной цены для обмена. Сложившиеся привычки и традиции образовали определенные выгодные точки для массовых обменов. Это и есть точки остановки и разворота цен на рынке.

Таких точек на графиках много. Они зависят от того, сколько клиентов для обмена по этой цене готовы вступить в игру. Обычно это сочетание желаний с разных ТФ.

Посмотрим на недельный график. Подошли к недельной трендовой линии. Чем старше ТФ, тем крупнее деньги участвуют в обмене в таких местах.


Не уверен что понял, как это эксплуатировать. Как строить трендовую линию, по пикам? И дальше что, если дошла до трендовой линии, то будет разворот ?
 
Ivan_Invanov:
Не уверен что понял, как это эксплуатировать. Как строить трендовую линию, по пикам? И дальше что, если дошла до трендовой линии, то будет разворот ?

Самые лучшие места для вступления в игру это точки между трендовыми линиями по пикам и по закрытиям. Тут можно использовать короткие стопы. Пользоваться лимитниками, стопниками. Можно становиться в разные стороны без потери времени на выжидание, но защитные стопы надо уметь расставить.

 
Uladzimir Izerski:

Самые лучшие места для вступления в игру это точки между трендовыми линиями по пикам и по закрытиям. Тут можно использовать короткие стопы. Пользоваться лимитниками, стопниками. Можно становиться в разные стороны без потери времени на выжидание, но защитные стопы надо уметь расставить.

Спасибо)
 

Самыми ходовыми товарами в мире стали валюта, нефть и акции. Там крутятся самые большие деньги.

Самый ликвидный товар на сегодняшний день это валюты.

Ветку перенесли в укромное место. Теперь могу свободнее выражаться и постить картинки.

 

Вот пример классического способа определения тренда в верх. Которым я пользуюсь. Последовательность вершин волн. 

Помечены вершины волн значками. Текущая импульсная волна помечена синим каналом. Красный канальчик показывает, что идет откат в волне. Еще не волна, но возможно это уже зарождается новая коррекционная. Узнаем после появления в нижней точке отката значка "N1" вместо N0. 

Но тренд сейчас является вверх!!!

GBP4

 
Uladzimir Izerski:

Вот пример классического способа определения тренда в верх. Которым я пользуюсь. Последовательность вершин волн. 

Помечены вершины волн значками. Текущая импульсная волна помечена синим каналом. Красный канальчик показывает, что идет откат в волне. Еще не волна, но возможно это уже зарождается новая коррекционная. Узнаем после появления в нижней точке отката значка "N1" вместо N0. 

Но тренд сейчас является вверх!!!


Ну да, ну да...

Как у Чукчи - что вижу , то и пою...

О какой "классике" может идти речь, если КАНАЛ построен "с бодуна"  -  мимо всех вершин разворотов... ( верхняя граница - вообще опирается на воздух, а нижняя - проходит через ОДНУ вершину )...  Сколько можно провести прямых через одну точку?...

Это называется - НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ..., в худшем ее исполнении...  Каналы строятся по другим критериям!

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
  • www.mql5.com
Некоторые технические индикаторы имеют несколько отрисовываемых на графике буферов. Нумерация индикаторных буферов начинается с 0. При копировании значений индикатора функцией CopyBuffer() в массив типа double для некоторых индикаторов можно указывать не номер копируемого буфера, а идентификатор этого буфера.
 
Serqey Nikitin:

Ну да, ну да...

Как у Чукчи - что вижу , то и пою...

О какой "классике" может идти речь, если КАНАЛ построен "с бодуна"  -  мимо всех вершин разворотов... ( верхняя граница - вообще опирается на воздух, а нижняя - проходит через ОДНУ вершину )...  Сколько можно провести прямых через одну точку?...

Это называется - НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ..., в худшем ее исполнении...  Каналы строятся по другим критериям!

может у него канал хитрых отклонений, а не просто построенный по 3-м точкам ?

про наскальную живопись - согласен :-)

и в ней к слову "тренд" неплохо добавлять слово "был"..

 
Есть ли какая либо статистика по точности прогнозирования тренда флета индикатора https://www.mql5.com/ru/market/product/16917
 

ну вот... попёрла реклама. Что и следовало ожидать

ветка под снос ?

 
Serqey Nikitin:

Ну да, ну да...

Как у Чукчи - что вижу , то и пою...

О какой "классике" может идти речь, если КАНАЛ построен "с бодуна"  -  мимо всех вершин разворотов... ( верхняя граница - вообще опирается на воздух, а нижняя - проходит через ОДНУ вершину )...  Сколько можно провести прямых через одну точку?...

Это называется - НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ..., в худшем ее исполнении...  Каналы строятся по другим критериям!

Еще надо посмотреть кто из нас чукча? )))

Классический это тренд.

Тренд, волна,  канал совершенно разные термины и выполняют разные функции.

Цена каналам не подчиняется. Канал может показать как изменялась цена.

А мой канал носит предсказательный характер и Вам такой даже не присниться. Такие каналы только у меня. А вы  стройте по другим критериям.

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ говоришь?

Эх!!! )))

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