Uladzimir Izerski page - страница 24

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Renat Akhtyamov:
ну как те змеища на блюдечке?

Прям от Адама и Евы.)) Круто.!

 
Uladzimir Izerski:

Немного не так. Нитка может быть одиночная, а может бы свита в канат. А вот теперь подумайте. 

А... тогда это проекция чего-то многомерного на пространство с меньшим количеством измерений. Это что... если долго смотреть на график, можно и чертиков увидеть.

 
Mihail Marchukajtes:
Вот тут Вы ошибаетесь полностью. Просмотр лишним НЕ будет.... Я их собираю у меня их так то уже 70 штук накопилось... :-)

Тогда я два раза посмотрю.)) Только с хорошим звуком.!

 
Uladzimir Izerski:

Прям от Адама и Евы.)) Круто.!

вот ей и имеют наши депозиты

нарисуй копию, сам все поймешь

дата известна - сегодня
 
Dmitry Fedoseev:

А... тогда это проекция чего-то многомерного на пространство с меньшим количеством измерений. Это что... если долго смотреть на график, можно и чертиков увидеть.

Да оно так. Приходится годами смотреть. В рабочие дни на графики рынков, в выходные на карты в покер.

Лудоман, что хотеть?))

Уже змеи в клубок сворачиваются.)

 
Renat Akhtyamov:

вот ей и имеют наши депозиты

нарисуй копию, сам все поймешь

дата известна - сегодня

Не понял.

В смысле, скопировать и на стенку повесить?

 
Uladzimir Izerski:

Не понял.

В смысле, скопировать и на стенку повесить?

индик своргань

например счас пик торгов почти что


 
Renat Akhtyamov:

индик своргань

например счас пик торгов почти что


Так я уже пообещал картинки не выкладывать. Тут многие не довольны. Могу в личку скинуть.

 
Uladzimir Izerski:

Так я уже пообещал картинки не выкладывать. Тут многие не довольны. Могу в личку скинуть.

не, мне не надо

у меня итак уже сегодня +45% за день

 
Renat Akhtyamov:

не, мне не надо

у меня итак уже сегодня +45% за день

Красава, сразу видно моя школа :-)
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