Uladzimir Izerski page - страница 24
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ну как те змеища на блюдечке?
Прям от Адама и Евы.)) Круто.!
Немного не так. Нитка может быть одиночная, а может бы свита в канат. А вот теперь подумайте.
А... тогда это проекция чего-то многомерного на пространство с меньшим количеством измерений. Это что... если долго смотреть на график, можно и чертиков увидеть.
Вот тут Вы ошибаетесь полностью. Просмотр лишним НЕ будет.... Я их собираю у меня их так то уже 70 штук накопилось... :-)
Тогда я два раза посмотрю.)) Только с хорошим звуком.!
Прям от Адама и Евы.)) Круто.!
вот ей и имеют наши депозиты
нарисуй копию, сам все поймешьдата известна - сегодня
А... тогда это проекция чего-то многомерного на пространство с меньшим количеством измерений. Это что... если долго смотреть на график, можно и чертиков увидеть.
Да оно так. Приходится годами смотреть. В рабочие дни на графики рынков, в выходные на карты в покер.
Лудоман, что хотеть?))
Уже змеи в клубок сворачиваются.)
вот ей и имеют наши депозиты
нарисуй копию, сам все поймешьдата известна - сегодня
Не понял.
В смысле, скопировать и на стенку повесить?
Не понял.
В смысле, скопировать и на стенку повесить?
индик своргань
например счас пик торгов почти что
индик своргань
например счас пик торгов почти что
Так я уже пообещал картинки не выкладывать. Тут многие не довольны. Могу в личку скинуть.
Так я уже пообещал картинки не выкладывать. Тут многие не довольны. Могу в личку скинуть.
не, мне не надо
у меня итак уже сегодня +45% за день
не, мне не надо
у меня итак уже сегодня +45% за день