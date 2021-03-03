Uladzimir Izerski page - страница 88

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Что-то картинки перестали вставляться нормально.
 
Aleksei Stepanenko:

А я всегда слушаю других о Фибоначчи, но сам как-то поверить не могу, что какие-то несколько чисел могут статистически значимо описать окончание волны. Не верится что-то...

Фибоначчи это не выдумка - это подсмотрено в природе. Посчитайте когда-нибудь, сколько лепестков у цветов сирени и убедитесь, что количество лепестков всегда равно одному из чисел Фибоначчи. Этот ряд чисел заложен в основы мироздания.


 
khorosh:

Фибоначчи это не выдумка - это подсмотрено в природе. Посчитайте когда-нибудь, сколько лепестков у цветов сирени и убедитесь, что количество лепестков всегда равно одному из чисел Фибоначчи. Этот ряд чисел заложен в основу мироздания.


исторически это была шутливая задача про размножение кроликов 

Автор не виноват 

 
Uladzimir Izerski:

Я тоже не верю.)

Всё это носит вероятностный характер. Но еслиу меня будет высокая вероятность правильных прогнозов, я всегда буду на коне, а не под ним. 

торгуй реал и сразу разберешься - будет или не будет

 
Renat Akhtyamov:

торгуй реал и сразу разберешься - будет или не будет

н-да

.

 

Если смотреть на график цен то видно разнообразие определенных групп игроков или точнее поведение игроков на определенных участках наблюдаемого графика.

К чему клоню. Есть определенные зоны где совпадают интересы разных групп. На это надо уделить внимание.

Вижу, что мало кто понимает о чем речь идет. И это нормальное явление. Никто не хочет об этом раскрывать тему или не понимает о чем речь.

Но кто понимает, то приглашаю присоединиться к обсуждению.

 
Uladzimir Izerski:

Если смотреть на график цен то видно разнообразие определенных групп игроков или точнее поведение игроков на определенных участках наблюдаемого графика.

К чему клоню. Есть определенные зоны где совпадают интересы разных групп. На это надо уделить внимание.

Вижу, что мало кто понимает о чем речь идет. И это нормальное явление. Никто не хочет об этом раскрывать тему или не понимает о чем речь.

Но кто понимает, то приглашаю присоединиться к обсуждению.

Ладно.


переходим на МТ5. 

 
Uladzimir Izerski:

Если смотреть на график цен то видно разнообразие определенных групп игроков или точнее поведение игроков на определенных участках наблюдаемого графика.

К чему клоню. Есть определенные зоны где совпадают интересы разных групп. На это надо уделить внимание.

Вижу, что мало кто понимает о чем речь идет. И это нормальное явление. Никто не хочет об этом раскрывать тему или не понимает о чем речь.

Но кто понимает, то приглашаю присоединиться к обсуждению.

Владимир, Вы сами свою тему в гадюшник превратили. Сегодня всю пересмотрел и убедился - гадюшник, причём, созданный Вами. Зачем? 

 
Алексей Тарабанов:

Владимир, Вы сами свою тему в гадюшник превратили. Сегодня всю пересмотрел и убедился - гадюшник, причём, созданный Вами. Зачем? 

НУ.

Наверно я виноват, что открыл ветку для трейдеров, а оказалось для умалишенных. 

Больше моей ноги тут не будет.

 
Uladzimir Izerski:

Если смотреть на график цен то видно разнообразие определенных групп игроков или точнее поведение игроков на определенных участках наблюдаемого графика.

К чему клоню. Есть определенные зоны где совпадают интересы разных групп. На это надо уделить внимание.

Вижу, что мало кто понимает о чем речь идет. И это нормальное явление. Никто не хочет об этом раскрывать тему или не понимает о чем речь.

Но кто понимает, то приглашаю присоединиться к обсуждению.

синергия

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