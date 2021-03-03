Uladzimir Izerski page - страница 88
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А я всегда слушаю других о Фибоначчи, но сам как-то поверить не могу, что какие-то несколько чисел могут статистически значимо описать окончание волны. Не верится что-то...
Фибоначчи это не выдумка - это подсмотрено в природе. Посчитайте когда-нибудь, сколько лепестков у цветов сирени и убедитесь, что количество лепестков всегда равно одному из чисел Фибоначчи. Этот ряд чисел заложен в основы мироздания.
Фибоначчи это не выдумка - это подсмотрено в природе. Посчитайте когда-нибудь, сколько лепестков у цветов сирени и убедитесь, что количество лепестков всегда равно одному из чисел Фибоначчи. Этот ряд чисел заложен в основу мироздания.
исторически это была шутливая задача про размножение кроликов
Автор не виноват
Я тоже не верю.)
Всё это носит вероятностный характер. Но еслиу меня будет высокая вероятность правильных прогнозов, я всегда буду на коне, а не под ним.
торгуй реал и сразу разберешься - будет или не будет
торгуй реал и сразу разберешься - будет или не будет
н-да
.
Если смотреть на график цен то видно разнообразие определенных групп игроков или точнее поведение игроков на определенных участках наблюдаемого графика.
К чему клоню. Есть определенные зоны где совпадают интересы разных групп. На это надо уделить внимание.
Вижу, что мало кто понимает о чем речь идет. И это нормальное явление. Никто не хочет об этом раскрывать тему или не понимает о чем речь.
Но кто понимает, то приглашаю присоединиться к обсуждению.
Если смотреть на график цен то видно разнообразие определенных групп игроков или точнее поведение игроков на определенных участках наблюдаемого графика.
К чему клоню. Есть определенные зоны где совпадают интересы разных групп. На это надо уделить внимание.
Вижу, что мало кто понимает о чем речь идет. И это нормальное явление. Никто не хочет об этом раскрывать тему или не понимает о чем речь.
Но кто понимает, то приглашаю присоединиться к обсуждению.
Ладно.
переходим на МТ5.
Если смотреть на график цен то видно разнообразие определенных групп игроков или точнее поведение игроков на определенных участках наблюдаемого графика.
К чему клоню. Есть определенные зоны где совпадают интересы разных групп. На это надо уделить внимание.
Вижу, что мало кто понимает о чем речь идет. И это нормальное явление. Никто не хочет об этом раскрывать тему или не понимает о чем речь.
Но кто понимает, то приглашаю присоединиться к обсуждению.
Владимир, Вы сами свою тему в гадюшник превратили. Сегодня всю пересмотрел и убедился - гадюшник, причём, созданный Вами. Зачем?
Владимир, Вы сами свою тему в гадюшник превратили. Сегодня всю пересмотрел и убедился - гадюшник, причём, созданный Вами. Зачем?
НУ.
Наверно я виноват, что открыл ветку для трейдеров, а оказалось для умалишенных.
Больше моей ноги тут не будет.
Если смотреть на график цен то видно разнообразие определенных групп игроков или точнее поведение игроков на определенных участках наблюдаемого графика.
К чему клоню. Есть определенные зоны где совпадают интересы разных групп. На это надо уделить внимание.
Вижу, что мало кто понимает о чем речь идет. И это нормальное явление. Никто не хочет об этом раскрывать тему или не понимает о чем речь.
Но кто понимает, то приглашаю присоединиться к обсуждению.
синергия