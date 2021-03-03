Uladzimir Izerski page - страница 77
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Подтвердил.
Не зря записан в команду Бакса((( Можешь радоваться.))
ты же клятвенно два поста назад обещался молчать в течении недели
мужик сказал, что муха насрала ??
ты же клятвенно два поста назад обещался молчать в течении недели
мужик сказал, что муха насрала ??
До конца дня осталось 15 минут. А людям из за тебя ждать неделю.
Ты в своём уме??
До конца дня осталось 15 минут. А людям из за тебя ждать неделю.
Ты в своём уме??
Я в своём....
люди отдохнут неделю, у них всех куча дел.
ты подумаешь и впервые сдержишь всё-таки слово.
PS/ я заставлю тебя писать хоть что-то умное. Или не писать
Я в своём....
люди отдохнут неделю, у них всех куча дел.
ты подумаешь и впервые сдержишь всё-таки слово.
PS/ я заставлю тебя писать хоть что-то умное. Или не писать
Жди еще неделю. Каждый твой будущий пост будет отстрочивать мой еще на неделю.
У меня есть много интересного поделиться, но с тобой уже НЕТ.
Будешь всегда слушать молча)))))))))
Жди еще неделю. Каждый твой будущий пост будет отстрочивать мой еще на неделю.
У меня есть много интересного поделиться, но с тобой уже НЕТ.
Будешь всегда слушать молча)))))))))
Жду неделю тишины. Буду внимать молча ;-)
Люди, прошу вас, потише, потише,
Войны пусть сгинут во мгле.
Аист на крыше, аист на крыше,
Мир на земле.
Жди еще неделю. Каждый твой будущий пост будет отстрочивать мой еще на неделю.
У меня есть много интересного поделиться, но с тобой уже НЕТ.
Будешь всегда слушать молча)))))))))
Ладно. Не нравятся волны?
Есть предложение обсудить другую интересную задачу.
Есть 5 валют. Они обозначены на графиках цветными столбиками.
На разных ТФ они имеют свои показания. Называть это силой или спросом не важно. Важно, что они закономерно распределены по ТФ.
Это явление можно выгодно преобразовать в мощную ТС.
Жду интересных предложений. Обсуждаем тут, но готов даже взять в компаньоны)
Ладно. Не нравится волны.
Есть предложение обсудить другую интересную задачу.
Есть 5 валют. Они обозначены на графиках цветными столбиками.
На разных ТФ они имеют свои показания. Называть это силой или спросом не важно. Важно, что они закономерно распределены по ТФ.
Это явление можно выгодно преобразовать в мощную ТС.
Жду интересных предложений. Обсуждаем тут, но готов даже взять в компаньоны)
А в чем может быть идея. Это бары или разность курсов за периоды ТФ на конец периода для 5 пар инструментов. Что из этого вообще можно выжать?