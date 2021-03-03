Uladzimir Izerski page - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотелось бы про объемы поподробнее.
Какие объемы? Объемы продаж тс?
Какие объемы? Объемы продаж тс?
Да нет же.
Mihail Marchukajtes
Начав использовать данные СМЕ вы только только попадаете в толпу профессиональных участников рынка которых так же разводят и так же пытаются обмануть другие участники. Поэтому многие пробуя эту информацию не получают надёжных результатов и забрасывают её использование. Но её использование переводит Вас из работы в казино на работу рынка. Без СМЕ вы играете в казино. С СМЕ уже торгуете по биржевым правилам.
Хочу стать профессиональным участником рынка.
Да ребята рассказывают о том, что объёмы на Чикагской бирже помогают увидеть изменение настроения участников этой биржи. Если посмотреть на длинную свечку, которая стала разворотной, то на CME такая свеча собирает приличный объём. При этом тиковый объём в терминале заурядный.
Что такое настроение участников ? В чем оно измеряется ? В чем оно выражается ? и т.д и т.п.
Да ребята рассказывают о том, что объёмы на Чикагской бирже помогают увидеть изменение настроения участников этой биржи. Если посмотреть на длинную свечку, которая стала разворотной, то на CME такая свеча собирает приличный объём. При этом тиковый объём в терминале заурядный.
В любом случае об этом вы узнаете опосля, когда поезд уже ушел ))
У меня с CME был такой опыт. Лет пять назад информация о ценах и объёмах выводилась на их сайте и была бесплатна для любого желающего. Я написал скрипт, который парсил их страницу, а индикатор выводил объёмы в терминале. Эти объёмы отличались от тиковых. Затем свободный доступ прикрыли, и я забросил эту тему.
Ну а настроение, это я так сказал. Был виден большой объём на разворотных барах, но не всегда. Как обычно для рынка.
Данные с сайта CME были без задержки, а что сейчас ребята с КластерДельты получают, я не знаю.
У меня с CME был такой опыт. Лет пять назад информация о ценах и объёмах выводилась на их сайте и была бесплатна для любого желающего. Я написал скрипт, который парсил их страницу, а индикатор выводил объёмы в терминале. Эти объёмы отличались от тиковых. Затем свободный доступ прикрыли, и я забросил эту тему.
Ну а настроение, это я так сказал. Был виден большой объём на разворотных барах, но не всегда. Как обычно для рынка.
Данные с сайта CME были без задержки, а что сейчас ребята с КластерДельты получают, я не знаю.
вот ещё в то время стоило подумать, что эти объёмы о разном.
то есть они измеряют разные вещи. Схожие, но разные.
Реального объёма на форекс нет, просто потому что..
Его и быть не может и от фьючей его не взять, они тут не пришей кобыле хвост.
Вот нашёл у себя кусочек. Нижние объёмы с CME
THE BEST PICTURE OF THE YEAR
Да ребята рассказывают о том, что объёмы на Чикагской бирже помогают увидеть изменение настроения участников этой биржи. Если посмотреть на длинную свечку, которая стала разворотной, то на CME такая свеча собирает приличный объём. При этом тиковый объём в терминале заурядный.
Да, в этом как бы основное.
Что такое настроение участников ? В чем оно измеряется ? В чем оно выражается ? и т.д и т.п.
Настроение - али в бай, али в селл)
..Тут каждый, я думаю, уже сам смотрит, как применять данные... Это уже сугубо торговая стратегия каждого..
Здесь на форуме ни разу не видел, чтобы кто-либо раскрывал полностью секреты. Но собирая по крупице, да сопоставляя со своим опытом, глядишь кой чего да может получиться...
В общем, копать, копать и еще раз копать информацию. Сопоставлять, анализировать, проверять на практике. Как где-то сказали: "Трейдинг - это самый сложный путь к легким деньгам"....