Uladzimir Izerski page - страница 38

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apr73:

Хотелось бы про объемы поподробнее.

Какие объемы? Объемы продаж тс?

 
Sergey Chalyshev:

Какие объемы? Объемы продаж тс?

Да нет же.


Mihail Marchukajtes

Начав использовать данные СМЕ вы только только попадаете в толпу профессиональных участников рынка которых так же разводят и так же пытаются обмануть другие участники. Поэтому многие пробуя эту информацию не получают надёжных результатов и забрасывают её использование. Но её использование переводит Вас из работы в казино на работу рынка. Без СМЕ вы играете в казино. С СМЕ уже торгуете по биржевым правилам.


Хочу стать профессиональным участником рынка.

Mihail Marchukajtes
Mihail Marchukajtes
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Добавил тему Коллеги Майл ру Групп теперь на МОЕКС Сегодня увидел новость что начались торги на фондовой бирже акций крупнейшей интернет компании в русском сегменте Майл ру групп. До этого акции торговались на лондонской фондовой бирже. Тикет инструмента MIAL налетай не скупись покупай живопись :-) Добавил тему Файловый указатель Коллеги...
[Удален]  
Да ребята рассказывают о том, что объёмы на Чикагской бирже помогают увидеть изменение настроения участников этой биржи. Если посмотреть на длинную свечку, которая стала разворотной, то на CME такая свеча собирает приличный объём. При этом тиковый объём в терминале заурядный.
 
Aleksei Stepanenko:
Да ребята рассказывают о том, что объёмы на Чикагской бирже помогают увидеть изменение настроения участников этой биржи. Если посмотреть на длинную свечку, которая стала разворотной, то на CME такая свеча собирает приличный объём. При этом тиковый объём в терминале заурядный.

Что такое настроение участников ? В чем оно измеряется ? В чем оно выражается ? и т.д и т.п.

 
Aleksei Stepanenko:
Да ребята рассказывают о том, что объёмы на Чикагской бирже помогают увидеть изменение настроения участников этой биржи. Если посмотреть на длинную свечку, которая стала разворотной, то на CME такая свеча собирает приличный объём. При этом тиковый объём в терминале заурядный.

В любом случае об этом вы узнаете опосля, когда поезд уже ушел ))

[Удален]  

У меня с CME был такой опыт. Лет пять назад информация о ценах и объёмах выводилась на их сайте и была бесплатна для любого желающего. Я написал скрипт, который парсил их страницу, а индикатор выводил объёмы в терминале. Эти объёмы отличались от тиковых. Затем свободный доступ прикрыли, и я забросил эту тему.

Ну а настроение, это я так сказал. Был виден большой объём на разворотных барах, но не всегда. Как обычно для рынка.

Данные с сайта CME были без задержки, а что сейчас ребята с КластерДельты получают, я не знаю.

 
Aleksei Stepanenko:

У меня с CME был такой опыт. Лет пять назад информация о ценах и объёмах выводилась на их сайте и была бесплатна для любого желающего. Я написал скрипт, который парсил их страницу, а индикатор выводил объёмы в терминале. Эти объёмы отличались от тиковых. Затем свободный доступ прикрыли, и я забросил эту тему.

Ну а настроение, это я так сказал. Был виден большой объём на разворотных барах, но не всегда. Как обычно для рынка.

Данные с сайта CME были без задержки, а что сейчас ребята с КластерДельты получают, я не знаю.

вот ещё в то время стоило подумать, что эти объёмы о разном.

то есть они измеряют разные вещи. Схожие, но разные.

Реального объёма на форекс нет, просто потому что..

Его и быть не может и от фьючей его не взять, они тут не пришей кобыле хвост.

[Удален]  

Вот нашёл у себя кусочек. Нижние объёмы с CME


 

THE BEST PICTURE OF THE YEAR


 
Aleksei Stepanenko:
Да ребята рассказывают о том, что объёмы на Чикагской бирже помогают увидеть изменение настроения участников этой биржи. Если посмотреть на длинную свечку, которая стала разворотной, то на CME такая свеча собирает приличный объём. При этом тиковый объём в терминале заурядный.

Да, в этом как бы основное.

apr73:

Что такое настроение участников ? В чем оно измеряется ? В чем оно выражается ? и т.д и т.п.

Настроение - али в бай, али в селл) 

..Тут каждый, я думаю, уже сам смотрит, как применять данные... Это уже сугубо торговая стратегия каждого..

Здесь на форуме ни разу не видел, чтобы кто-либо раскрывал полностью секреты. Но собирая по крупице, да сопоставляя со своим опытом, глядишь кой чего да может получиться...

В общем, копать, копать и еще раз копать информацию. Сопоставлять, анализировать, проверять на практике. Как где-то сказали: "Трейдинг - это самый сложный путь к легким деньгам"....

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