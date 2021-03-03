Uladzimir Izerski page - страница 71
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+/- 8?
уверен, потому что чиф не хочет обратно... и потому что ни разу не услышал от тебя темы разговора - что будем делать, если вход получился не верный?
я думаю что зацепило море противотрендовиков, а это уже на долго, вплоть до -100 + реинвест, +реинвест и т.д до банкротства....
на форуме я ни разу не показывал только одну весчь, и она готова
эта фича кушает все движение, куда бы и как ни шла цена
по прежнему остаюсь при мнении, что индюки не нужны
11 лет делал)
11 лет делал)
самое начало разработки показал как то
думал что удалил скрин
вернулся проверить, нет бл..., опубликован и удалить нет кнопки
да, давно, но есть
нет бл..., опубликован
Хде Грааль?
Хде Грааль?
времена черного лебедя по фунту
ветка прогнозов
самому искать лень
самому искать лень
Ну тогда, Ренат, просто здесь окончательный вариант опубликуйте, и искать не надо. Ну его..
Ну тогда, Ренат, просто здесь окончательный вариант опубликуйте, и искать не надо. Ну его..
пожалуйста
на обоих картинках то, что торговать нельзя или неявно чтобы получилось такое
но суть не в этом, просто рекомендация
остальное табу
пожалуйста
Ну вот пошло дело. Уладзимир уже красивые схемы показывает, Ренат открывает завесы тайны мироздания. Мы будем сказочно богаты!
Вова, дай мысль! Для чего ветка?
Это Дзен. Хлопок одной ладонью, наполненная пустота, бесконечность ничего..прими как есть :-)
Хлопок одной ладонью
Такой?