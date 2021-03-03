Uladzimir Izerski page - страница 71

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Renat Akhtyamov:

+/- 8?

уверен, потому что чиф не хочет обратно... и потому что ни разу не услышал от тебя темы разговора - что будем делать, если вход получился не верный?

я думаю что зацепило море противотрендовиков, а это уже на долго, вплоть до -100 + реинвест, +реинвест и т.д до банкротства....

на форуме я ни разу не показывал только одну весчь, и она готова

эта фича кушает все движение, куда бы и как ни шла цена

по прежнему остаюсь при мнении, что индюки не нужны

11 лет делал)

 
prom18:

11 лет делал)

самое начало разработки показал как то

думал что удалил скрин

вернулся проверить, нет бл..., опубликован и удалить нет кнопки

да, давно, но есть

[Удален]  
Renat Akhtyamov:   

нет бл..., опубликован

Хде Грааль?

 
Aleksei Stepanenko:

Хде Грааль?

времена черного лебедя по фунту

ветка прогнозов

самому искать лень

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

самому искать лень

Ну тогда, Ренат, просто здесь окончательный вариант опубликуйте, и искать не надо. Ну его..

 
Aleksei Stepanenko:

Ну тогда, Ренат, просто здесь окончательный вариант опубликуйте, и искать не надо. Ну его..


пожалуйста

на обоих картинках то, что торговать нельзя или неявно чтобы получилось такое

но суть не в этом, просто рекомендация

остальное табу


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

пожалуйста

Ну вот пошло дело. Уладзимир уже красивые схемы показывает, Ренат открывает завесы тайны мироздания. Мы будем сказочно богаты!

[Удален]  
Вова, дай мысль! Для чего ветка?
 
Vladimir Baskakov:
Вова, дай мысль! Для чего ветка?

Это Дзен. Хлопок одной ладонью, наполненная пустота, бесконечность ничего..прими как есть :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Хлопок одной ладонью

Такой?


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