Uladzimir Izerski page - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
но тестер и реал - это небо и земля почему то...
Мне то же не понятно Ваше отношение к тестеру...
Ведь тестер - это тот же алгоритм, что и при обычной торговле, только на истории...
Да, есть отличия при скальпинге, но это имеет обоснование - отличие в формировании тиков внутри минутной свечи... Но это единственное отличие тестера от реала...
да, понимаю
но тестер и реал - это небо и земля почему то...даже Изерский сказал - никогда не торговал и торговать не буду
Я не торгую. Я играю.)))
Тестеру не доверяю. Доверие только живому рынку. Демо или реал не важно.
Зная историю, с тестера можно нарисовать любую красивую торговлю, что и делают многие впариватели тестерных граалей.
Мне то же не понятно Ваше отношение к тестеру...
Ведь тестер - это тот же алгоритм, что и при обычной торговле, только на истории...
Да, есть отличия при скальпинге, но это имеет обоснование - отличие в формировании тиков внутри минутной свечи... Но это единственное отличие тестера от реала...
Когда в тестере Грааль, почему на реале происходит слив?
во напаример, в код-базе лежит, якобы на 2-х МА-шках
Я не торгую. Я играю.)))
Тестеру не доверяю. Доверие только живому рынку. Демо или реал не важно.
Зная историю, с тестера можно нарисовать любую красивую торговлю, что и делают многие впариватели тестерных граалей.
Конечно, и я про то же.
Впаривают и впаривают.
Ни одного такого - (про/от)даю честный сливатор, ну ни одного!
Хотя все знают - сольет, по любому сольет.
;)
Конечно, и я про то же.
Впаривают и впаривают.
Ни одного такого - про/отдаю честный сливатор, ну ни одного!
Хотя все знают - сольет, по любому сольет.
;)
Вот тут можно торговать. Продавать и продавать сливаторы. Это и есть настоящая торговля.
Торгует ведь только тот, кто продаёт.
На рынке большинство продают свои денюжки задарма, за ощущения. А надо на финансовых рынках играть и выигрывать.
Вот тут можно торговать. Продавать и продавать сливаторы. Это и есть настоящая торговля.
Торгует ведь только тот, кто продаёт.
На рынке большинство продают свои денюжки задарма, за ощущения. А надо на финансовых рынках играть и выигрывать.
да, пора уже выиграть, ну скока можно...
а я все на доллар посматриваю, т.к. у нас все тут к баксу и через бакс
ну че за пирамида у них и чо там написано, а?
хотя вот, нашел:
(всепроникающий взгляд архитектора вселенной ............, наступление американской эры ..............., ну и планы у них....)
Справа от надписи ONE — лицевая сторона большой печати США.
Белоголовый орлан — символ США. В правой лапе птицы оливковая ветвь, в левой — стрелы, что символизирует желание мира и готовность к войне. Голова повернута к ветви — предпочтение мира.
Количество стрел, листьев и оливок — 13, по количеству первых штатов. Столько же звезд над головой орлана в облаке сферической формы.
На щите, прикрывающем грудь птицы, тоже 13 полос.
Слева от надписи ONE — обратная сторона с изображением пирамиды. У ее основания римскими цифрами высечена дата MDMCCL XXVI (1776) — год принятия Декларации независимости США.
Всевидящее око — масонский символ, который означает всепроникающий взгляд Великого Архитектора Вселенной.
Надпись ANNUIT COEPTIS («Наши начинания благословенны») — один из двух девизов большой печати США.
Надпись NOVUS ORDO SECLORUM («Новый порядок веков») — второй девиз, который символизирует наступление американской эры.
Печать, существующая с 1782 года, появилась на купюрах в 1935 году.
Надпись выше слова ONE — IN GOD WE TRUST («На Бога уповаем»). Девиз принят в 1956 году.
На ленте фраза на латыни E Pluribus Unum («Из многих единое»). Она символизирует единство нации, состоящей из многих национальностей. В девизе 13 букв.
Всевидящее око — масонский символ, который означает всепроникающий взгляд Великого Архитектора Вселенной.
Кто Архитектору приглянулся - тому и баксы.
Когда в тестере Грааль, почему на реале происходит слив?
во напаример, в код-базе лежит, якобы на 2-х МА-шках
Не все понимают простые вещи...
Есть математический Грааль..., и есть реальный Грааль...
Математический Грааль работает строго на компе, без какого-либо вмешательства из вне...
Но если этому граалю начать расширять спред, или устроить ЗАДЕРЖКУ исполнения приказов, то выдержит эти измывательства не каждый грааль...
Необходимо трезво оценивать возможные ситуации...
Кто Архитектору приглянулся - тому и баксы.
Были бусы, стали баксы. )
Кто Архитектору приглянулся - тому и баксы.