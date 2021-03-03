Uladzimir Izerski page - страница 61

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:


но тестер и реал - это небо и земля почему то...


Мне то же не понятно Ваше отношение к тестеру...

Ведь тестер - это тот же алгоритм, что и при обычной торговле, только на истории...

Да, есть отличия при скальпинге, но это имеет обоснование - отличие в формировании тиков внутри минутной свечи...  Но это единственное отличие тестера от реала...

 
Renat Akhtyamov:

да, понимаю

но тестер и реал - это небо и земля почему то...

даже Изерский сказал - никогда не торговал и торговать не буду

Я не торгую. Я играю.)))

Тестеру не доверяю. Доверие только живому рынку. Демо или реал не важно.

Зная историю, с тестера можно нарисовать любую красивую торговлю, что и делают многие впариватели тестерных граалей.

 
Serqey Nikitin:

Мне то же не понятно Ваше отношение к тестеру...

Ведь тестер - это тот же алгоритм, что и при обычной торговле, только на истории...

Да, есть отличия при скальпинге, но это имеет обоснование - отличие в формировании тиков внутри минутной свечи...  Но это единственное отличие тестера от реала...

Когда в тестере Грааль, почему на реале происходит слив?

во напаример, в код-базе лежит, якобы на 2-х МА-шках


 
Uladzimir Izerski:

Я не торгую. Я играю.)))

Тестеру не доверяю. Доверие только живому рынку. Демо или реал не важно.

Зная историю, с тестера можно нарисовать любую красивую торговлю, что и делают многие впариватели тестерных граалей.

Конечно, и я про то же.

Впаривают и впаривают.

Ни одного такого - (про/от)даю честный сливатор, ну ни одного!

Хотя все знают - сольет, по любому сольет.

;)

 
Renat Akhtyamov:

Конечно, и я про то же.

Впаривают и впаривают.

Ни одного такого - про/отдаю честный сливатор, ну ни одного!

Хотя все знают - сольет, по любому сольет.

;)

Вот тут можно торговать. Продавать и продавать сливаторы. Это и есть настоящая торговля.

Торгует ведь только тот, кто продаёт.

На рынке большинство продают свои денюжки задарма, за ощущения. А надо на финансовых рынках играть и выигрывать.

 
Uladzimir Izerski:

Вот тут можно торговать. Продавать и продавать сливаторы. Это и есть настоящая торговля.

Торгует ведь только тот, кто продаёт.

На рынке большинство продают свои денюжки задарма, за ощущения. А надо на финансовых рынках играть и выигрывать.

да, пора уже выиграть, ну скока можно...

а я все на доллар посматриваю, т.к. у нас все тут к баксу и через бакс

ну че за пирамида у них и чо там написано, а?

хотя вот, нашел:

(всепроникающий взгляд архитектора вселенной ............, наступление американской эры ..............., ну и планы у них....)

Справа от надписи ONE — лицевая сторона большой печати США.

Белоголовый орлан — символ США. В правой лапе птицы оливковая ветвь, в левой — стрелы, что символизирует желание мира и готовность к войне. Голова повернута к ветви — предпочтение мира.

Количество стрел, листьев и оливок — 13, по количеству первых штатов. Столько же звезд над головой орлана в облаке сферической формы.

На щите, прикрывающем грудь птицы, тоже 13 полос.

Слева от надписи ONE — обратная сторона с изображением пирамиды. У ее основания римскими цифрами высечена дата MDMCCL XXVI (1776) — год принятия Декларации независимости США.

Всевидящее око — масонский символ, который означает всепроникающий взгляд Великого Архитектора Вселенной.

Надпись ANNUIT COEPTIS («Наши начинания благословенны») — один из двух девизов большой печати США.

Надпись NOVUS ORDO SECLORUM («Новый порядок веков») — второй девиз, который символизирует наступление американской эры.

Печать, существующая с 1782 года, появилась на купюрах в 1935 году.

Надпись выше слова ONE — IN GOD WE TRUST («На Бога уповаем»). Девиз принят в 1956 году.

На ленте фраза на латыни E Pluribus Unum («Из многих единое»). Она символизирует единство нации, состоящей из многих национальностей. В девизе 13 букв.

 
Renat Akhtyamov:
   


Всевидящее око — масонский символ, который означает всепроникающий взгляд Великого Архитектора Вселенной.

       


Кто Архитектору приглянулся - тому и баксы.

 
Renat Akhtyamov:

Когда в тестере Грааль, почему на реале происходит слив?

во напаример, в код-базе лежит, якобы на 2-х МА-шках


Не все понимают простые вещи...

Есть математический Грааль..., и есть реальный Грааль...

Математический Грааль работает строго на компе, без какого-либо вмешательства из вне...

Но если этому граалю начать расширять спред,  или устроить ЗАДЕРЖКУ исполнения приказов, то выдержит эти измывательства не каждый грааль...


Необходимо трезво оценивать возможные ситуации...

 
Aleksey Ivanov:

Кто Архитектору приглянулся - тому и баксы.

Были бусы, стали баксы. ) 

 
Aleksey Ivanov:

Кто Архитектору приглянулся - тому и баксы.

а если архитектору нужно другое, может быть смысл в другом?
1...545556575859606162636465666768...89
Новый комментарий