Uladzimir Izerski page - страница 10
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ок
по остальным что?
Ренат, извини, но от такой постановки вопроса "Куда счас направлен тренд по евро, фунту, йене, ауди, чифу и канадцу?" у меня закипают мозги.
П.с.
Чего проще, набросить самому ЗЗ на любой инструмент и посмотреть положение вершин и низинок ЗЗ по озвученной трактовке.
Я смотрю - не так обсудить хотят, как автора заклевать. Вижу здесь, любая тема как красная тряпка
Да уж. Тут форум сложный. Надо иметь железные яйца.) Чтоб не заклевали.
Да уж. Тут форум сложный. Надо иметь железные яйца.) Чтоб не заклевали.
я как то - перестал обращать на это - если я хочу подсказать, и это понято, слава богу!
ок
по остальным что?
Придумал. Может такой вариант по валютам хотел?
Аналогия тренда.
Зима, новый год скоро. Слоник в аптеку заходит, просит презерватив, берет, уходит за угол. Через пять минут возвращается и снова просит презерватив, и так раз 10 уже. Аптекарь решил подсмотреть, что за дела, пошел за ним украдкой. Заходит слоник за угол, достает презерватив и начинает натягивать себе на голову. Мучается, мучается, презерватив, разумеется, рвется. Слоник топает ногой: я все равно, все равно буду на новый год писькой!
Дядя Ренат - Вы или робот или энергетический вампир , Вы такие вопросы задаёте, как будто, Вы самый умный
если дядя - вы племянник вампира тож "самый" иль претендуете на самого?
Чел - дело пишет, ИМХО - мне интересно, читаю и познаЮ с удовольствием.
пс вы робот-тролль? али так прикалываетесь?
Дядя Ренат - Вы или робот или энергетический вампир , Вы такие вопросы задаёте, как будто, Вы самый умный
видел твой итог по золоту
протрезвел и хоп-па, бабосы на счету
понравился мой прогноз?
;)
Придумал. Может такой вариант по валютам хотел?
Аналогия тренда.
не плохо
всего одна ошибка из 4-х
доллар отдельно не рассматриваю
если дядя - вы племянник вампира тож "самый" иль претендуете на самого?
Чел - дело пишет, ИМХО - мне интересно, читаю и познаЮ с удовольствием.
пс вы робот-тролль? али так прикалываетесь?
я не знаю - для каждого своя правда. я не от Вас не услышал не чего умного и нет от Вашего оппонента, Вы уж извините, может где пропустил -Ваши умные мысли
я всегда сужу людей по делам -(бывает человек выпьет, стока наговорит , - а вот трезвый трудяга)