Uladzimir Izerski page - страница 10

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Renat Akhtyamov:

ок

по остальным что?

Ренат, извини, но от такой постановки вопроса "Куда счас направлен тренд по евро, фунту, йене, ауди, чифу и канадцу?"  у меня закипают мозги.

П.с. 

Чего проще, набросить самому ЗЗ на любой инструмент и посмотреть положение вершин и низинок ЗЗ по озвученной трактовке. 

 
Alexsandr San:

 Я смотрю - не так обсудить хотят, как автора заклевать. Вижу здесь, любая тема как красная тряпка    

Да уж. Тут форум сложный. Надо иметь железные яйца.) Чтоб не заклевали.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Да уж. Тут форум сложный. Надо иметь железные яйца.) Чтоб не заклевали.

я как то - перестал обращать на это - если я хочу подсказать, и это понято, слава богу!

 
Renat Akhtyamov:

ок

по остальным что?

Придумал. Может такой вариант по валютам хотел?

Аналогия тренда.

z23

 
Dmitry Fedoseev:

Зима, новый год скоро. Слоник в аптеку заходит, просит презерватив, берет, уходит за угол. Через пять минут возвращается и снова просит презерватив, и так раз 10 уже. Аптекарь решил подсмотреть, что за дела, пошел за ним украдкой. Заходит слоник за угол, достает презерватив и начинает натягивать себе на голову. Мучается, мучается, презерватив, разумеется, рвется. Слоник топает ногой: я все равно, все равно буду на новый год писькой!

спс. Щас понял.
 
Alexsandr San:

Дядя Ренат -  Вы или робот или энергетический  вампир , Вы такие вопросы задаёте, как будто, Вы самый умный 

если дядя - вы племянник вампира тож "самый" иль претендуете на самого?

Чел - дело пишет, ИМХО - мне интересно, читаю и познаЮ с удовольствием.

пс вы робот-тролль? али так прикалываетесь?

 
Alexsandr San:

Дядя Ренат -  Вы или робот или энергетический  вампир , Вы такие вопросы задаёте, как будто, Вы самый умный 

видел твой итог по золоту

протрезвел и хоп-па, бабосы на счету

понравился мой прогноз?

;)

 
Uladzimir Izerski:

Придумал. Может такой вариант по валютам хотел?

Аналогия тренда.


не плохо

всего одна ошибка из 4-х

доллар отдельно не рассматриваю

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

если дядя - вы племянник вампира тож "самый" иль претендуете на самого?

Чел - дело пишет, ИМХО - мне интересно, читаю и познаЮ с удовольствием.

пс вы робот-тролль? али так прикалываетесь?

я не знаю - для каждого своя правда. я не от Вас не услышал не чего умного и нет от Вашего оппонента, Вы уж извините, может где пропустил -Ваши умные мысли   

[Удален]  

я всегда сужу людей по делам -(бывает человек выпьет, стока наговорит , - а вот трезвый трудяга) 


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