Uladzimir Izerski page - страница 70

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Ivan_Invanov:
Сколько % в мес получается зарабатывать, если не секрет?


Не хочу вас сильно обижать. Такие вопросы можно задавать только своим родственникам.

 
Ivan_Invanov:
Сколько % в мес получается зарабатывать, если не секрет?

Ну, какая реакция будет? 8% 

 
Алексей Тарабанов:

У Вас преувеличенное представление о своей машинке. 

Да.

Козлов она не умеет рисовать. Только графики.

 
Uladzimir Izerski:


Не хочу вас сильно обижать. Такие вопросы можно задавать толь своим родственникам.

Ну почему? Я вот могу любому ответить на такой вопрос. А вы почему нет? Не понимаю, что в этом такого. Ну на самом деле конечно, несложно догадаться, но не хочу вас сильно обижать.

 
Ivan_Invanov:

Ну почему? Я вот могу любому ответить на такой вопрос. А вы почему нет? Не понимаю, что в этом такого. Ну на самом деле конечно, несложно догадаться, но не хочу вас сильно обижать.

Мне не интересно, но если Вы настаиваете, то послушаю. Уши не отвалятся.

 
Уши отвалились. 
 
Алексей Тарабанов:
Уши отвалились. 

Ну почему же?

Спред стал шириной интеллектуального канала. По шагово показал.

dgft5

 

Даже последующий рисунок не изменит рисунок рынка. А конь то движется.)

g45

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Даже последующий рисунок не изменит рисунок рынка. А конь то движется.)


А твой конь куда делся Вова?
 
Алексей Тарабанов:

Ну, какая реакция будет? 8% 

+/- 8?

уверен, потому что чиф не хочет обратно... и потому что ни разу не услышал от тебя темы разговора - что будем делать, если вход получился не верный?

я думаю что зацепило море противотрендовиков, а это уже на долго, вплоть до -100 + реинвест, +реинвест и т.д до банкротства....

на форуме я ни разу не показывал только одну весчь, и она готова

эта фича кушает все движение, куда бы и как ни шла цена

по прежнему остаюсь при мнении, что индюки не нужны

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