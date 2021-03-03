Uladzimir Izerski page - страница 40
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Даже один впечатлительный рисунок может многих ввести в ступор.
А если постоянно?
Это или ввод в заблуждение или закономерность. Не так ли??
Даже один впечатлительный рисунок может многих ввести в ступор.
А если постоянно?
Это или ввод в заблуждение или закономерность. Не так ли??
Опишите нормальным и простым языком , что на ваших картинках, а так получается разговор слепого с глухим.
Только по совокупности факторов.
А кто на это, Ринат, обращает внимание???
Не вижу.)))
маленькая история
я когда начинал делать ТС-ку (предварительно кончено разобравшись и поняв чо такое Грааль, глядя на СМЕ, кстати - они и есть грааль)
так вот
я убил на то чтобы обыграть фору примерно месяца три
потом все быстрее и быстрее
счас достаточно прохода цены в любую сторону пунктов на 10-15, ну или как то по другому
да не важно в общем куда она пойдет
обычно такое долго не длится
ну собсно грустно это все, заняться ужо нечем
а ты гришь индюки....
я ж тебе картину на пол страницы на предыдущий лист повесил
разведут как им будет угодно...
короче
внимательно пост прочитай и в путь
;)
картинка с баланса должна быть вот такой
но там где я это сфоткал в описалове видно - это не то....
картинка с баланса должна быть вот такой
но там где я это сфоткал в описалове видно - это не то....
когда будешь проставляться с грааля ?
если не Мальдивы, то "остров Русский" вполне место для поляны
когда будешь проставляться с грааля ?
если не Мальдивы, то "остров Русский" вполне место для поляны
там у него кривизна баланса растет из-за роста лота, реинвест короче
в Граале лот постоянный, ты просто всё больше и больше жрешь и пофигу куда идет цена и пофигу на сколько она уйдет;)
ну и кривизна такая же получается, на рост как бы
расчет идет до 8 знаков после запятой
4-ре года прошло после того как с СМЕ разобрался, как стратегию писать начал
стратегий штук 300 сляпал, не меньше
ну не получалось и все
знал что должно получиться, знал как должно работать
а сделать не мог
а, убыток...
нет его, ему просто придумать не возможно откуда взяться
а цена? ...
цене ходить либо как тебе надо, либо остановиться навсегда
так что индюки - это постфактум.................
//считай что не просто проставился, а дофига чо рассказал
ahahahahaha
THE BEST PICTURE OF THE YEAR
это такой же BEST, как и обычный чарт ;)
THE ORDINARY CHART
THE ADDITIONAL INFORMATION FROM CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
THE SUPER CHART
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миф_о_пещере
...
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