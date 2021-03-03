Uladzimir Izerski page - страница 40

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Даже один впечатлительный рисунок может многих ввести в ступор.

А если постоянно?     

Это или ввод в заблуждение или закономерность. Не так ли??

 
Uladzimir Izerski:

Даже один впечатлительный рисунок может многих ввести в ступор.

А если постоянно?     

Это или ввод в заблуждение или закономерность. Не так ли??

Опишите нормальным и простым языком , что на ваших картинках, а так получается разговор слепого с глухим.

 
Uladzimir Izerski:

Только по совокупности факторов.

А кто на это, Ринат,  обращает внимание???

Не вижу.)))

маленькая история

я когда начинал делать ТС-ку (предварительно кончено разобравшись и поняв чо такое Грааль, глядя на СМЕ, кстати - они и есть грааль)

так вот

я убил на то чтобы обыграть фору примерно месяца три

потом все быстрее и быстрее

счас достаточно прохода цены в любую сторону пунктов на 10-15, ну или как то по другому

да не важно в общем куда она пойдет

обычно такое долго не длится

ну собсно грустно это все, заняться ужо нечем

а ты гришь индюки....

я ж тебе картину на пол страницы на предыдущий лист повесил

разведут как им будет угодно...

короче

внимательно пост прочитай и в путь

;)

 

картинка с баланса должна быть вот такой

но там где я это сфоткал в описалове видно - это не то....


 
Renat Akhtyamov:

картинка с баланса должна быть вот такой

но там где я это сфоткал в описалове видно - это не то....


когда будешь проставляться с грааля ?

если не Мальдивы, то "остров Русский" вполне место для поляны

 
Maxim Kuznetsov:

когда будешь проставляться с грааля ?

если не Мальдивы, то "остров Русский" вполне место для поляны

там у него кривизна баланса растет из-за роста лота, реинвест короче

в Граале лот постоянный, ты просто всё больше и больше жрешь и пофигу куда идет цена и пофигу на сколько она уйдет;)

ну и кривизна такая же получается, на рост как бы

расчет идет до 8 знаков после запятой

4-ре года прошло после того как с СМЕ разобрался, как стратегию писать начал

стратегий штук 300 сляпал, не меньше

ну не получалось и все

знал что должно получиться, знал как должно работать

а сделать не мог

а, убыток...

нет его, ему просто придумать не возможно откуда взяться

а цена? ...

цене ходить либо как тебе надо, либо остановиться навсегда

так что индюки - это постфактум.................

//считай что не просто проставился, а дофига чо рассказал

ahahahahaha

 
Коллеги, не кажется ли вам, что человек заявляющий, что "я не занимаюсь прогнозами - это бесполезно, я просто присоединяюсь к движению цены", на самом деле лукавит? Ведь входя в рынок, он надеется, что цена продолжит движение в направлении входа до точки, где сделку можно будет закрыть с прибылью. А это и есть прогноз.
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
AIRAT SAFIN:

THE BEST PICTURE OF THE YEAR

Renat Akhtyamov:
это такой же BEST, как и обычный чарт ;)


THE ORDINARY CHART



THE ADDITIONAL INFORMATION FROM CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE



THE SUPER CHART


 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миф_о_пещере
Миф о пещере — Википедия
Миф о пещере — Википедия
  • ru.wikipedia.org
—…Ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещённости и непросвещённости вот какому состоянию… Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю её длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков ...
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Миф_о_пещере

...

См. также

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