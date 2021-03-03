Uladzimir Izerski page - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про доверие - это очень мило
Обычно, очень тонко настроенные индикаторы показывают достаточно быстрый разворот вслед за ценой, но этих разворотов столько же сколько и откатов. И наоборот. В Вашем случае видно, что Вы фильтруете частые сигналы, вот я и задаюсь вопросом, в чём различие между этими точками для Вас?
Похоже на цифровой фильтр внутри индюка.
Индикатор перерисовывает историю, вот и вся загадка.
Думаете? А зачем же такой индикатор?
Думаете? А зачем же такой индикатор?
продавать же :-)
продавать же :-)
Детишки! Не надо выдумывать лишнего...
Была показана ГОЛАЯ ИДЕЯ...
Эту идею любой трейдер может доработать как ему нравится: со своими индикаторами, наворотами, подстраховками и т.д. и т.п.
Вполне возможно, Валерий, но гуляние амплитуды и периода колебаний "ушатает" любой фильтр
Детишки! Не надо выдумывать лишнего...
Была показана ГОЛАЯ ИДЕЯ...
Эту идею любой трейдер может доработать как ему нравится: со своими индикаторами, наворотами, подстраховками и т.д. и т.п.
Вас Uladzimir не покусал часом ?
не было-же показано/высказано никаких идей, кроме индикатора с маркета и что-то про кирпичи ;-)
Вас Uladzimir не покусал часом ?
не было-же показано/высказано никаких идей, кроме индикатора с маркета и что-то про кирпичи ;-)
Ну, а если подключить еще одну извилину?...
Показал график, с которым работаю сам. Неужели для ИДЕИ я должен грузить чужие индикаторы?...
Все таки, как все запущено!?!
Ну, а если подключить еще одну извилину?...
Показал график, с которым работаю сам. Неужели для ИДЕИ я должен грузить чужие индикаторы?...
Все таки, как все запущено!?!
Подключив извилину, а также прогнав в тестере, ещё собрав немного информации от пользователей приходим к выводу:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?)))
Vitaly Muzichenko, 2020.05.02 11:52
Это всё развод - нет у сэнсэя рабочей ТС и рабочего индикатора!
Данный индикатор перерисовывает иногда 5-й бар в историю, а на постоянной основе 2-3 бара
Не верьте красивым картинкам, это всего лишь история, в онлайне это не работает совсем
Нужно больше - есть на форуме в других ветках.
Подключив извилину, а также прогнав в тестере, ещё собрав немного информации от пользователей приходим к выводу: