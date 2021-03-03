Uladzimir Izerski page - страница 59

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Aleksei Stepanenko:

Про доверие - это очень мило

Обычно, очень тонко настроенные индикаторы показывают достаточно быстрый разворот вслед за ценой, но этих разворотов столько же сколько и откатов. И наоборот. В Вашем случае видно, что Вы фильтруете частые сигналы, вот я и задаюсь вопросом, в чём различие между этими точками для Вас?

Похоже на цифровой фильтр внутри индюка.
[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:
Похоже на цифровой фильтр внутри индюка.
Вполне возможно, Валерий, но гуляние амплитуды и периода колебаний "ушатает" любой фильтр
[Удален]  
vladavd:

Индикатор перерисовывает историю, вот и вся загадка.

Думаете? А зачем же такой индикатор? 

 
Aleksei Stepanenko:

Думаете? А зачем же такой индикатор? 

продавать же :-)

 
Maxim Kuznetsov:

продавать же :-)

Детишки! Не надо выдумывать лишнего...

Была показана ГОЛАЯ ИДЕЯ...

Эту идею любой трейдер может доработать как ему нравится: со своими индикаторами, наворотами, подстраховками и т.д. и т.п.

 
Aleksei Stepanenko:
Вполне возможно, Валерий, но гуляние амплитуды и периода колебаний "ушатает" любой фильтр
Не, там как раз логичное действие фильтра. Первая точка после резкого тренда вниз, поэтому всплеск вверх пропущен, если бы угол тренда был меньше, то была бы смена тренда, а вторая точка как раз это и показывает. Где то лежит похожий индюк ещё и флет отмечает.
 
Serqey Nikitin:

Детишки! Не надо выдумывать лишнего...

Была показана ГОЛАЯ ИДЕЯ...

Эту идею любой трейдер может доработать как ему нравится: со своими индикаторами, наворотами, подстраховками и т.д. и т.п.

Вас Uladzimir не покусал часом ?

не было-же показано/высказано никаких идей, кроме индикатора с маркета и что-то про кирпичи ;-)

 
Maxim Kuznetsov:

Вас Uladzimir не покусал часом ?

не было-же показано/высказано никаких идей, кроме индикатора с маркета и что-то про кирпичи ;-)

Ну, а если подключить еще одну извилину?...

Показал график, с которым  работаю сам.  Неужели для ИДЕИ я должен грузить чужие индикаторы?...


Все таки, как все запущено!?!

 
Serqey Nikitin:

Ну, а если подключить еще одну извилину?...

Показал график, с которым  работаю сам.  Неужели для ИДЕИ я должен грузить чужие индикаторы?...


Все таки, как все запущено!?!

Подключив извилину, а также прогнав в тестере, ещё собрав немного информации от пользователей приходим к выводу:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?)))

Vitaly Muzichenko, 2020.05.02 11:52

Это всё развод - нет у сэнсэя рабочей ТС и рабочего индикатора!

Данный индикатор перерисовывает иногда 5-й бар в историю, а на постоянной основе 2-3 бара

Не верьте красивым картинкам, это всего лишь история, в онлайне это не работает совсем

Нужно больше - есть на форуме в других ветках.


 
Vitaly Muzichenko:

Подключив извилину, а также прогнав в тестере, ещё собрав немного информации от пользователей приходим к выводу:


Если бы  Вы действительно задействовали две извилины, то для проверки  ИДЕИ  смогли бы  найти СВОЙ индикатор...
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