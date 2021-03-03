Uladzimir Izerski page - страница 55
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Вова, скажи как эксперт, по евре , какая сейчас волна?
Мы еще не подошли к разбору классификации волн.
На каждом ТФ свои волны.
Сейчас на H1 импульсная волна вверх.
Мы еще не подошли к разбору классификации волн.
На каждом ТФ свои волны.
Сейчас на H1 импульсная волна вверх.
который год, а волны всё без классификации :-)
предлагаю называть любую НЁХ трансформаторной волной вправо !
который год, а волны всё без классификации :-)
предлагаю называть любую НЁХ трансформаторной волной вправо !
который год, а волны всё без классификации :-)
предлагаю называть любую НЁХ трансформаторной волной вправо !
Максим, чем больше будет таких постов тем дальше по времени будет отложено обсуждение.
Сейчас Володя все классифицирует
Кроме волн, еще есть математическая вероятность роста или падения.
Максим, чем больше будет таких постов тем дальше по времени будет отложено обсуждение.
конечно-же....потому-что описывать нечего, но можно закатать губу, сделать обиженный вид..."никто меня не любит, никто не понимает"
было-бы чего, то при желании обсудить, уже давно ушло в блоги/личную-страницу.
а так, позвольте следовать теме топика - тема форума "Uladzimir", вот его и обсуждаем
Кроме волн, еще есть математическая вероятность роста или падения.
конечно-же....потому-что описывать нечего, но можно закатать губу, сделать обиженный вид..."никто меня не любит, никто не понимает"
было-бы чего, то при желании обсудить, уже давно ушло в блоги/личную-страницу.
а так, позвольте следовать теме топика - тема форума "Uladzimir", вот его и обсуждаем
Пропустил мимо ушей))
Покуда не вижу для кого объяснять. Ты да Бас.))
Как ее рассчитать?
Нейроны. У каждого свои методы. Это в тему машинного обучения.