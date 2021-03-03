Uladzimir Izerski page - страница 55

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Uladzimir Izerski:


Вова, скажи как эксперт, по евре , какая сейчас волна?
 
Vladimir Baskakov:
Вова, скажи как эксперт, по евре , какая сейчас волна?

Мы еще не подошли к разбору классификации волн.

На каждом ТФ свои волны.

Сейчас на H1 импульсная волна вверх.

 
Uladzimir Izerski:

Мы еще не подошли к разбору классификации волн.

На каждом ТФ свои волны.

Сейчас на H1 импульсная волна вверх.

который год, а волны всё без классификации :-)

предлагаю называть любую НЁХ трансформаторной волной вправо !

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Maxim Kuznetsov:

который год, а волны всё без классификации :-)

предлагаю называть любую НЁХ трансформаторной волной вправо !

Сейчас Володя все классифицирует
 
Maxim Kuznetsov:

который год, а волны всё без классификации :-)

предлагаю называть любую НЁХ трансформаторной волной вправо !

Максим, чем больше будет таких постов тем дальше по времени будет отложено обсуждение.

 
Vladimir Baskakov:
Сейчас Володя все классифицирует

Кроме волн, еще есть математическая вероятность роста или падения.

h4

 
Uladzimir Izerski:

Максим, чем больше будет таких постов тем дальше по времени будет отложено обсуждение.

конечно-же....потому-что описывать нечего, но можно закатать губу, сделать обиженный вид..."никто меня не любит, никто не понимает"

было-бы чего, то при желании обсудить, уже давно ушло в блоги/личную-страницу.

а так, позвольте следовать теме топика - тема форума "Uladzimir", вот его и обсуждаем

 
Uladzimir Izerski:

Кроме волн, еще есть математическая вероятность роста или падения.


Как ее рассчитать?
 
Maxim Kuznetsov:

конечно-же....потому-что описывать нечего, но можно закатать губу, сделать обиженный вид..."никто меня не любит, никто не понимает"

было-бы чего, то при желании обсудить, уже давно ушло в блоги/личную-страницу.

а так, позвольте следовать теме топика - тема форума "Uladzimir", вот его и обсуждаем

Пропустил мимо ушей))

Покуда не вижу для кого объяснять. Ты да Бас.))

 
Ivan_Invanov:
Как ее рассчитать?

Нейроны. У каждого свои методы. Это в тему машинного обучения.

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