Uladzimir Izerski page - страница 76
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Анализ всегда строится на постфактуме.
Только история может показать дорогу в будущее.
нет
дорога в будущее строится исключительно из настоящего
откройся на всю котлету и загадка будущего поведения цены в один миг станет явью, совершенно не затрагивая предыдущую историю движения цены
нет
дорога в будущее строится исключительно из настоящего
откройся на всю котлету и загадка будущего поведения цены в один миг станет явью, совершенно не затрагивая предыдущую историю движения цены
Вот тут и кроется "сюрприз" не понимания истории. На рынке всё повторяется многократно и последовательно. Всё разложено буквально по полочкам.
Да, могу объяснить до мелочей, но только после публичных извинений от Vladimir Baskakov, Maxim Kuznetsov, Vyacheslav Nekipelov. Автомата даже не беру во внимание.))
Извинений НЕ БУДЕТ.
По прошлой твоей попытке.
Единственный раз когда мне пришлось сносить более 10 своих технических постов (модераты могут проверить), когда понял что ты @№;@ просто на них рекламируешься
Извинений НЕ БУДЕТ.
По прошлой твоей попытке.
Единственный раз когда мне пришлось сносить более 10 своих технических постов (модераты могут проверить), когда понял что ты @№;@ просто на них рекламируешься
Ты наверно забыл, что после твоих упреков я удалял с витрины все индикаторы, но твоя внутренняя жаба всё равно не давала тебе покоя.
Ветку перенесли в подвал, а ты и сейчас следишь за ней. С чего бы это?
Вот итог. Из за тебя и "баса" не смогу с хорошими людьми поделиться секретом.))
Ты наверно забыл, что после твоих упреков я удалял с витрины все индикаторы, но твоя внутренняя жаба всё равно не давала тебе покоя.
Ветку перенесли в подвал, а ты и сейчас следишь за ней. С чего бы это?
Вот итог. Из за тебя и "баса" не смогу с хорошими людьми поделиться секретом.))
100500-ый раз : если бы у тебя было что сказать, то давно бы сказал..
а вот нету НИ-ХРЕ-НА.
3ий или 5-ый год уже - периодические открытия веток, вот-вот сейчас уже чуть...ой ой обижают
Продаёшь слонов ? так и заведи себе сайт про разведение этих хоботовых
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сносите ветку нах, дальше только матом
Вижу сигналите. Вызываете.
Хотите чего то нового посмотреть? Смотрите в подвале. Но не всем понятно будет. Уверен.
Там были быки, но медведи играют в ту же игру.)))
Кто покажет как подгонять по истории такие фокусы? Буду безмерно рад и удивлён.
Ну а Maxim Kuznetsov, способный парень, но со своеобразным характером, уже стал основательно для меня не рукопожатным как и его товарищи. Его посты здесь будут не уместны.
Можем продолжить с начала.
Каждый пост в этой ветке нерукопожатных, будет отвечен моей паузой молчания в течении недели.
Кто покажет как подгонять по истории такие фокусы? Буду безмерно рад и удивлён.
Ну а Maxim Kuznetsov, способный парень, но со своеобразным характером, уже стал основательно для меня не рукопожатным как и его товарищи. Его посты здесь будут не уместны.
Можем продолжить с начала.
Каждый пост в этой ветке нерукопожатных, будет отвечен моей паузой молчания в течении недели.
помолчи :-)
помолчи :-)
Подтвердил.
Не зря записан в команду Бакса((( Можешь радоваться.))