Uladzimir Izerski page - страница 51
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потому что круг понятнее,
овал как начертить в будущее - не знаю
а ведь некоторые так торгуют (давно и реально причём, в отличии некоторых мега-экспертов)
не самый симпатичный скриншот, бывают что можно на стену вместо картин вешать.
а ведь некоторые так торгуют (давно и реально причём, в отличии некоторых мега-экспертов)
не самый симпатичный скриншот, бывают что можно на стену вместо картин вешать.
Пора составлять рейтинг абсурдных идей, овал, пи, палки, улад...
Пора составлять рейтинг абсурдных идей, овал, пи, палки, улад...
реальный абсурд это "Гуру,15 лет на форекс, не торговал и торговать не буду"
а всё остальное торговые стратегии, имеющие место быть :-)
я вот сейчас внимательнее присматриваюсь вообще к такому:
у меня мат-стат модель неожиданно сошлась к одной из компонент подобного. Приходится разбирать карго-культ чтобы отсеить мистику
и выявлять что действительно есть, что напридумано для красот, что имелось в виду, откуда что и почему взялось.
я вот сейчас внимательнее присматриваюсь вообще к такому
Если в первый момент идея не кажется абсурдной, она безнадежна.“ - Альберт Эйнштейн.
абсолютно согласен!
обосновываю
1. глубокий анализ и создание модели СМЕ в динамике, говорят только об одном - заработать невозможно!
2. конечный вариант стратегии приводит в недоумение - это абсурд, так торговать нельзя!
до смешного, но почти так :-)
квадратик внутри это довольно известная математическая штука, по ней можно быстро находить решения некоторых уравнений (и систем) в целых числах. Или быстро искать взаимно-простые пары,тройки,группы.
к моменту применения в торговле, торговали Д1 и совсем не круглосуточно, цены на всё сильно зависили от сезонов и бизнес-циклов. так что это уже вполне себе сезонки. Цикличность бизнеса ничуть с тех времён не поменялась, так что менее выражено, но должно работать. Только надо ещё разгребать, до формул, обоснований и проверкой статистикой... ну не торговать-же в самом деле по пентаграмме :-)
до смешного, но почти так :-)
квадратик внутри это довольно известная математическая штука, по ней можно быстро находить решения некоторых уравнений (и систем) в целых числах. Или быстро искать взаимно-простые пары,тройки,группы.
к моменту применения в торговле, торговали Д1 и совсем не круглосуточно, цены на всё сильно зависили от сезонов и бизнес-циклов. так что это уже вполне себе сезонки. Цикличность бизнеса ничуть с тех времён не поменялась, так что менее выражено, но должно работать. Только надо ещё разгребать, до формул, обоснований и проверкой статистикой... ну не торговать-же в самом деле по пентаграмме :-)
Максим, рассказываешь про сезонность.
На рынке, чтобы безболезненно срубить все плюшки с трейдеров, должен быть баланс....
Он и рулит (зеленым, картинка далеко не полностью).
то есть у котировщика есть прекрасный инструмент для того, чтобы котир можно было двигать куда угодно, но баланс все равно сохраняется.
поэтому наблюдать за ценой - бесполезно, чем бы то ни было, будь то индикаторы, модели или еще что нибудь.
движение любой из валютных пар приводит к движению другие.
это и есть движущая сила.
движение начинается в самом выгодном для рынка направлении, при этом рассматриваются абсолютно все валютные пары, и пошло-поехало.
реальный абсурд это "Гуру,15 лет на форекс, не торговал и торговать не буду"
а всё остальное торговые стратегии, имеющие место быть :-)
я вот сейчас внимательнее присматриваюсь вообще к такому:
у меня мат-стат модель неожиданно сошлась к одной из компонент подобного. Приходится разбирать карго-культ чтобы отсеить мистику
и выявлять что действительно есть, что напридумано для красот, что имелось в виду, откуда что и почему взялось.
Ничего удивительного в этом нетУТИ.
Например графики финансовых рынков зависят от графика Фспышек на солнце).
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И хватит уже обижаться. Не солидно в таков виде выглядишь:-)