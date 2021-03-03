Uladzimir Izerski page - страница 51

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Renat Akhtyamov:

потому что круг понятнее,

овал как начертить в будущее - не знаю

а ведь некоторые так торгуют (давно и реально причём, в отличии некоторых мега-экспертов)

не самый симпатичный скриншот, бывают что можно на стену вместо картин вешать.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

а ведь некоторые так торгуют (давно и реально причём, в отличии некоторых мега-экспертов)

не самый симпатичный скриншот, бывают что можно на стену вместо картин вешать.

Пора составлять рейтинг абсурдных идей, овал, пи, палки, улад...
 
Vladimir Baskakov:
Пора составлять рейтинг абсурдных идей, овал, пи, палки, улад...
Если в первый момент идея не кажется абсурдной, она безнадежна.“ - Альберт Эйнштейн.
 
Vladimir Baskakov:
Пора составлять рейтинг абсурдных идей, овал, пи, палки, улад...

реальный абсурд это "Гуру,15 лет на форекс, не торговал и торговать не буду"

а всё остальное торговые стратегии, имеющие место быть :-)

я вот сейчас внимательнее присматриваюсь вообще к такому:

у меня мат-стат модель неожиданно сошлась к одной из компонент подобного. Приходится разбирать карго-культ чтобы отсеить мистику
и выявлять что действительно есть, что напридумано для красот, что имелось в виду, откуда что и почему взялось.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:   

я вот сейчас внимательнее присматриваюсь вообще к такому

if(Oven-Kozerog>Ma300) Buy++;
if(Strelets-Telets<MACD) Sell++;
 
Aleksei Stepanenko:
;)
 
khorosh:
Если в первый момент идея не кажется абсурдной, она безнадежна.“ - Альберт Эйнштейн.

абсолютно согласен!

обосновываю

1. глубокий анализ и создание модели СМЕ в динамике, говорят только об одном - заработать невозможно!

2. конечный вариант стратегии приводит в недоумение - это абсурд, так торговать нельзя!

 
Aleksei Stepanenko:

до смешного, но почти так :-)

квадратик внутри это довольно известная математическая штука, по ней можно быстро находить решения некоторых уравнений (и систем) в целых числах. Или быстро искать взаимно-простые пары,тройки,группы.

к моменту применения в торговле, торговали Д1 и совсем не круглосуточно, цены на всё сильно зависили от сезонов и бизнес-циклов. так что это уже вполне себе сезонки. Цикличность бизнеса ничуть с тех времён не поменялась, так что менее выражено, но должно работать. Только надо ещё разгребать, до формул, обоснований и проверкой статистикой... ну не торговать-же в самом деле по пентаграмме :-)

 
Maxim Kuznetsov:

до смешного, но почти так :-)

квадратик внутри это довольно известная математическая штука, по ней можно быстро находить решения некоторых уравнений (и систем) в целых числах. Или быстро искать взаимно-простые пары,тройки,группы.

к моменту применения в торговле, торговали Д1 и совсем не круглосуточно, цены на всё сильно зависили от сезонов и бизнес-циклов. так что это уже вполне себе сезонки. Цикличность бизнеса ничуть с тех времён не поменялась, так что менее выражено, но должно работать. Только надо ещё разгребать, до формул, обоснований и проверкой статистикой... ну не торговать-же в самом деле по пентаграмме :-)

Максим, рассказываешь про сезонность.

На рынке, чтобы безболезненно срубить все плюшки с трейдеров, должен быть баланс....

Он и рулит (зеленым, картинка далеко не полностью).

то есть у котировщика есть прекрасный инструмент для того, чтобы котир можно  было двигать куда угодно, но баланс все равно сохраняется.

поэтому наблюдать за ценой - бесполезно, чем бы то ни было, будь то индикаторы, модели или еще что нибудь.

движение любой из валютных пар приводит к движению другие.

это и есть движущая сила.

движение начинается в самом выгодном для рынка направлении, при этом рассматриваются абсолютно все валютные пары, и пошло-поехало.

 
Maxim Kuznetsov:

реальный абсурд это "Гуру,15 лет на форекс, не торговал и торговать не буду"

а всё остальное торговые стратегии, имеющие место быть :-)

я вот сейчас внимательнее присматриваюсь вообще к такому:

у меня мат-стат модель неожиданно сошлась к одной из компонент подобного. Приходится разбирать карго-культ чтобы отсеить мистику
и выявлять что действительно есть, что напридумано для красот, что имелось в виду, откуда что и почему взялось.

Ничего удивительного в этом нетУТИ.

Например графики финансовых рынков зависят от графика Фспышек на солнце).

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И хватит уже обижаться. Не солидно в таков виде выглядишь:-)

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