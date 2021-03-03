Uladzimir Izerski page - страница 28
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Вот мой список нерукопожатных:
1 Baskakov
2 Vyacheslav Nekipelov
3 Avtomat
Прошу этих особей ко мне не обращаться и не наезжать. Буду воспринимать как агрессивное поведение.
Остальных приветствую, здравия всем и хорошего настроения.
Да чтоб тебя а...
Ты смотри какая птица )))) Ты вообще угомонишься или нет? Я вообще к тебе не обращался - это ТЫ написал мне, зачем? я здесь.
Это ты задаешь вопросы, на которые получаешь закономерные ответы. И это ты сейчас, как про тебя уже сказали, по привычке встаешь в позу обиженного.
Я с тобой попрощался еще сообщений 7 назад. А ты все продолжаешь.
Давай еще раз попробуем: АДЪЕС !!!
Вот мой список нерукопожатных:
1 Baskakov
2 Vyacheslav Nekipelov
3 Avtomat
Прошу этих особей ко мне не обращаться и не наезжать. Буду воспринимать как агрессивное поведение.
Остальных приветствую, здравия всем и хорошего настроения.
Ну значит никто ничего не потеряет, так как цена не дойдет до уровня 1.11436 и потенциальный паттерн будет отменен. А если дойдет, то вход будет автоматически по лимитнику.
Сегодня уже ожидать не стоит. А точка для байлимит, согласен, хорошая.
Фу... меня вроде как пронесло.... не заметили :-)
Нормальный мужик. Не боись.))
Фу... меня вроде как пронесло.... не заметили :-)
Это надо ценить, однако ))))
Фу... меня вроде как пронесло.... не заметили :-)
А это не так? Объем форекса в несколько десятков раз превышает объем FX секции CME. Где больше денег, тот рынок и основной, очевидно же. Отличаются они минимально, это да, но все равно есть базовый инструмент, а есть производный.
Сразу скажу это будет длиннопост но прочтите его полностью и вы на милиместр станете профессионалом рынка. Прежде всего начнём с определений.
Внебиржевой рынок- рынок торгуемый на выходных посредством обмена наличности в обменных пунктах. При силоных фундаментальных факторах на выходных. Скажем начало войны он влияет на котировку и в понедельник рынки открываются с лютым открытием. Крайне редкие явления и его влияние на рынке происходит только в этих случаях. В остальном НЕ биржевой рынок никакого влияния на котировке не имеет. Слишком малый объём торгов наличностью в выходные...
Фьючерсный контракт- торгуется на реальных биржевых площадках имеет все признаки биржевого инструмента начиная от спецификации, объёма, времени торгов в сутки и и заканчивая временем жизни самого фьючерса.
СПОТ рынок - "здесь и сейчас" классический рынок форекс к которому тут все привыкли. Торгуется круглосуточно начиная с понедельника по пятницу. Любимчик 90% обитателей данной ветки.
Судя по обитателям ветки все они проходили обучение в диллинговых центрах в которых им говорили что существует три сессии торгов. Это Азиатская, Европейская и Американская но что это означает? Кто ни будь может сказать.....? Не утруждайте себя я Вам помогу. Это означает время работы биржевых площадок на земном шарике под названием земля :-) То есть в азиатскую сессию работают биржи Азии, в европейскую биржи Европы с 9:00 до 20:00 по местному времени как пример, в Американскую соответственно Американские биржи. И вам наверное говорили на этих курсах что самая большая волатильность по валюте происходит именно в Американскую сессию. Почему? Об этом поговорим чуть позже, а теперь главное.
Спот рынок или рынок "Форекс классический" является децентрализованным рынком и отражает результаты торгов биржевых фьючерсов торгуемых на биржах той или иной сессии. Поскольку в каждой сессии есть несколько бирж и их количество достаточно велико, то не существует возможности получить информацию в реальном времени о всех сделках торгуемых в данный момент на разных площадках. НО НО НО что это за биржа в которой нет понятия объёма? Как же быть в таком случае? Ведь биржа без объёма не биржа.... А давайте будем считать объём в тиках, тем самым не придётся собирать информацию о фьючерсах торгуемых в данный момент на нескольких площадках сессии. Классный план, подумали организаторы и приступили к делу!!!!!
В итоге мы имеем рынок (Форекс классический) который отражает совокупные торги фьючерсов на разрозненных биржевых площадках. Некоторый симбиоз в течении сессии, так сказать общее представление торгуемых фьючерсов валют.
Ну и главный ответ: Поскольку большая волатильность приходится именно на Американскую сессию (которая является основоположником последующих движений. Это то Вам должны были говорить при обучении в кухньконторах) то получается что тот объём который торгуется именно на СМЕ является максимальным по отношению ко всем площадкам мира. Ну скажем что 50% фьючерсов торгуется на СМЕ и та информация которая получается из данного источника пусть и не является полной но имеет главенствующий приоритет.
П.С. Ну что я ответил на Ваши вопросы? Если что не понятно прошу обращаться, только не нужно в меня тыкать, я с Вами на брудершафт не пил и не собираюсь. Имейте хоть капельку воспитания. В остальном жду вопросом и главное сделайте выводы что главней СПОТ или Фьючерс. УДАЧИ!!!!
И это не считая той дополнительной информации получаемой с фьючерса которая на СПОТ просто физически никогда не сможет быть доступна (разве что при использовании квантовых компьютеров на бирже в будущем) такой как дельта, ОИ
Как говорил Уинстон Черчиль "Кто владеет информацией то владеет миром". Перефразирую: "Кто владеет информацией то владеет рынком" и это безпорно. Чем больше вы анализируете АКТУАЛЬНОЙ информации о рынке тем вы более подкованы в будущих движениях рынка. Главное не нести чепуху и ересть самому себе. Это очень Важно. На рынке главное не обманывать самого себя!!!!!