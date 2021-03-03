Uladzimir Izerski page - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет Ринат, пусть разжевывают акулы с Уолл-стрита. У них зубов больше))
Сказано же мне, картинки не выставлять и молчать.
Будем говорить только в зоне около рыночных тем.
Сегодня закрытие месяца. Свечка по EURUSD похоже закроется повешенным. В общем флет на MN графике сохранится.
А х..ли толку с беззубых да еще и накрашенных? Воздух туда сюда гонять?
Да рисуй ты свои картинки, хоть изрисуйся. Только пояснения давай уж к ним: что, куда, почему и что делать. А не тупо умняк из ничего.
Ну, и не съезжай с вопросов за мой счет, например, здесь конкретно. Как ты привык, похоже, обычно делать.
Можешь не отвечать - тобою сказано об этом. Просто прими к сведению и не включай дурачка.
Хочу поделиться своим прогнозном по EURUSD на данный момент:
Received potential pattern "Butterfly A"; "Buy limit"; EURUSD!
Time: 2020.06.30 09:52:39;
Symbol: EURUSD;
Timeframe: H1;
Buy limit [Start]: 1.11436;
[Stop]: 1.10577.
...внебирживой рынок рулит всем миром...
А это не так? Объем форекса в несколько десятков раз превышает объем FX секции CME. Где больше денег, тот рынок и основной, очевидно же. Отличаются они минимально, это да, но все равно есть базовый инструмент, а есть производный.
А это не так? Объем форекса в несколько десятков раз превышает объем FX секции CME. Где больше денег, тот рынок и основной, очевидно же. Отличаются они минимально, это да, но все равно есть базовый инструмент, а есть производный.
Форекс сам по себе не может сдвинуть курс. Он даёт ликвид и обеспечивает откат (согласование) цены. Обратите внимание - когда у части банков или бирж выходной, форекс становится "жидким" и никто никуда не идёт.
Тренды порождаются нон-маркетами, теми кто покупает/продаёт валюту не ради её спекульнуть. А это клиенты банков и крупных фондов, которые торгуются между своими и через биржу
Фючи и опционы это производные инструменты и задают пределы (раскладывают ликвидность по времени и цене).
И это всё конечно офигенно, и в теории сводится воедино, но чтобы этим воспользоваться нужно море информации из разных источников, которую никто задёшево не даст.
Поэтому графики и советники вместо консультантов и секретарей :-)
Вот мой список нерукопожатных:
1 Baskakov
2 Vyacheslav Nekipelov
3 Avtomat
Прошу этих особей ко мне не обращаться и не наезжать. Буду воспринимать как агрессивное поведение.
Остальных приветствую, здравия всем и хорошего настроения.
Хочу поделиться своим прогнозном по EURUSD на данный момент:Если цена достигнет уровня 1.11436, то получится паттерн "Бабочка". Можно ставить Buy limit по данному уровню.
Вариант хороший, но рядом круглый уровень 1.1200.На нём могут застрять.
Форекс сам по себе не может сдвинуть курс. Он даёт ликвид и обеспечивает откат (согласование) цены. Обратите внимание - когда у части банков или бирж выходной, форекс становится "жидким" и никто никуда не идёт.
Тренды порождаются нон-маркетами, теми кто покупает/продаёт валюту не ради её спекульнуть. А это клиенты банков и крупных фондов, которые торгуются между своими и через биржу
Фючи и опционы это производные инструменты и задают пределы (раскладывают ликвидность по времени и цене).
И это всё конечно офигенно, и в теории сводится воедино, но чтобы этим воспользоваться нужно море информации из разных источников, которую никто задёшево не даст.
Поэтому графики и советники вместо консультантов и секретарей :-)
++
Лаконично и правильно сформулировано.
Форекс сам по себе не может сдвинуть курс. Он даёт ликвид и обеспечивает откат (согласование) цены. Обратите внимание - когда у части банков или бирж выходной, форекс становится "жидким" и никто никуда не идёт.
Тренды порождаются нон-маркетами, теми кто покупает/продаёт валюту не ради её спекульнуть. А это клиенты банков и крупных фондов, которые торгуются между своими и через биржу
Фючи и опционы это производные инструменты и задают пределы (раскладывают ликвидность по времени и цене).
И это всё конечно офигенно, и в теории сводится воедино, но чтобы этим воспользоваться нужно море информации из разных источников, которую никто задёшево не даст.
Поэтому графики и советники вместо консультантов и секретарей :-)
Интересно. А форекс в вашем понимании это что и где? У вас явно какое-то собственное оригинальное определение, потому что в общепринятом форекс это собственно и есть валютный рынок, вся совокупность операций по обмену валют.
Мы живём в 21 веке. Деньги в мешках перевозить не надо. Все перекосы в разницах стоимости валют моментально замещаются во всем мире, с помощью современных средств связи.
Валютный рынок общий для всех. Для стран, для банков и даже для физлиц через посредников(банки, брокеры, ДЦ).
Даже больше можно сказать. Единого центра у валютного рынка нет. Рынок это весь земной шар. Только продавцы и покупатели сидят разреженно. Как на карантине))
Вариант хороший, но рядом круглый уровень 1.1200.На нём могут застрять.
Ну значит никто ничего не потеряет, так как цена не дойдет до уровня 1.11436 и потенциальный паттерн будет отменен. А если дойдет, то вход будет автоматически по лимитнику.