Uladzimir Izerski page - страница 27

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Uladzimir Izerski:

Нет Ринат,  пусть разжевывают акулы с Уолл-стрита. У них зубов больше))

 Сказано же мне, картинки не выставлять и молчать.

Будем говорить только в зоне около рыночных тем. 

Сегодня закрытие месяца. Свечка по EURUSD похоже закроется повешенным. В общем флет на MN графике сохранится.

А х..ли толку с беззубых да еще и накрашенных? Воздух туда сюда гонять?

Да рисуй ты свои картинки, хоть изрисуйся. Только пояснения давай уж к ним: что, куда, почему и что делать. А не тупо умняк из ничего.

Ну, и не съезжай с вопросов за мой счет, например, здесь конкретно. Как ты привык, похоже, обычно делать.

Можешь не отвечать - тобою сказано об этом. Просто прими к сведению и не включай дурачка.

 

Хочу поделиться своим прогнозном по EURUSD на данный момент:

EURUSD

Received potential pattern "Butterfly A"; "Buy limit"; EURUSD!

Time: 2020.06.30 09:52:39;

Symbol: EURUSD;

Timeframe: H1;

Buy limit [Start]: 1.11436;

[Stop]: 1.10577.

Если цена достигнет уровня 1.11436, то получится паттерн "Бабочка". Можно ставить Buy limit по данному уровню.
 
Mihail Marchukajtes:
...внебирживой рынок рулит всем миром...

А это не так? Объем форекса в несколько десятков раз превышает объем FX секции CME. Где больше денег, тот рынок и основной, очевидно же. Отличаются они минимально, это да, но все равно есть базовый инструмент, а есть производный.

 
vladavd:

А это не так? Объем форекса в несколько десятков раз превышает объем FX секции CME. Где больше денег, тот рынок и основной, очевидно же. Отличаются они минимально, это да, но все равно есть базовый инструмент, а есть производный.

Форекс сам по себе не может сдвинуть курс. Он даёт ликвид и обеспечивает откат (согласование) цены. Обратите внимание - когда у части банков или бирж выходной, форекс становится "жидким" и никто никуда не идёт. 

Тренды порождаются нон-маркетами, теми кто покупает/продаёт валюту не ради её спекульнуть. А это клиенты банков и крупных фондов, которые торгуются между своими и через биржу

Фючи и опционы это производные инструменты и задают пределы (раскладывают ликвидность по времени и цене). 

И это всё конечно офигенно, и в теории сводится воедино, но чтобы этим воспользоваться нужно море информации из разных источников, которую никто задёшево не даст.

Поэтому графики и советники вместо консультантов и секретарей :-)

 

Вот мой список нерукопожатных:

1 Baskakov

2 Vyacheslav Nekipelov

3 Avtomat

Прошу этих особей ко мне не обращаться и не наезжать. Буду воспринимать как агрессивное поведение.

Остальных приветствую, здравия всем и хорошего настроения. 

 
Mihail Matkovskij:

Хочу поделиться своим прогнозном по EURUSD на данный момент:

Если цена достигнет уровня 1.11436, то получится паттерн "Бабочка". Можно ставить Buy limit по данному уровню.

Вариант хороший, но рядом круглый уровень 1.1200.На нём могут застрять.

 
Maxim Kuznetsov:

Форекс сам по себе не может сдвинуть курс. Он даёт ликвид и обеспечивает откат (согласование) цены. Обратите внимание - когда у части банков или бирж выходной, форекс становится "жидким" и никто никуда не идёт. 

Тренды порождаются нон-маркетами, теми кто покупает/продаёт валюту не ради её спекульнуть. А это клиенты банков и крупных фондов, которые торгуются между своими и через биржу

Фючи и опционы это производные инструменты и задают пределы (раскладывают ликвидность по времени и цене). 

И это всё конечно офигенно, и в теории сводится воедино, но чтобы этим воспользоваться нужно море информации из разных источников, которую никто задёшево не даст.

Поэтому графики и советники вместо консультантов и секретарей :-)

++

Лаконично и правильно сформулировано.

 
Maxim Kuznetsov:

Форекс сам по себе не может сдвинуть курс. Он даёт ликвид и обеспечивает откат (согласование) цены. Обратите внимание - когда у части банков или бирж выходной, форекс становится "жидким" и никто никуда не идёт. 

Тренды порождаются нон-маркетами, теми кто покупает/продаёт валюту не ради её спекульнуть. А это клиенты банков и крупных фондов, которые торгуются между своими и через биржу

Фючи и опционы это производные инструменты и задают пределы (раскладывают ликвидность по времени и цене). 

И это всё конечно офигенно, и в теории сводится воедино, но чтобы этим воспользоваться нужно море информации из разных источников, которую никто задёшево не даст.

Поэтому графики и советники вместо консультантов и секретарей :-)

Интересно. А форекс в вашем понимании это что и где? У вас явно какое-то собственное оригинальное определение, потому что в общепринятом форекс это собственно и есть валютный рынок, вся совокупность операций по обмену валют. 

 

Мы живём в 21 веке. Деньги в мешках перевозить не надо. Все перекосы в разницах стоимости валют моментально замещаются во всем мире, с помощью современных средств связи.

Валютный рынок общий для всех. Для стран, для банков и даже для физлиц через посредников(банки, брокеры, ДЦ).

Даже больше можно сказать. Единого центра у валютного рынка нет. Рынок это весь земной шар. Только продавцы и покупатели сидят разреженно. Как на карантине))

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Рынок - новости, аналитика, прогнозы по рынкам - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
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Рынок — это место, где обычно происходит обмен товара на деньги или товара на товар. Если доступ на рынок свободный, то производители и потребители проводят обмен в условиях конкуренции. Существует
 
Uladzimir Izerski:

Вариант хороший, но рядом круглый уровень 1.1200.На нём могут застрять.

Ну значит никто ничего не потеряет, так как цена не дойдет до уровня 1.11436 и потенциальный паттерн будет отменен. А если дойдет, то вход будет автоматически по лимитнику.

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